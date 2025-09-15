Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Греческая кухня
© commons.wikimedia.org by Tanya Bakogiannis is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:04

Праздник с запахом жареного мяса: что такое Цикнопемпти и зачем греки ждут его целый год

Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо

Греческая кухня — это не просто еда, а настоящий ритуал, где вкус переплетается с традициями, а трапеза превращается в общение. Греки любят собираться в кругу семьи или друзей, наслаждаясь долгими застольями с блюдами, которые будто никогда не заканчиваются. Важно не только то, что стоит на столе, но и атмосфера: шумные разговоры, аромат специй и свежих продуктов, звон бокалов с вином или узо.

Уличная еда, которую обожают греки

Самое узнаваемое блюдо на скорую руку в Греции — сувлаки. Это мясо, приготовленное на вертеле или вертикальном гриле, завернутое в мягкий лаваш с помидорами, луком и соусом дзадзики. Нередко внутрь кладут и картофель фри. Чаще всего используют свинину или курицу, но иногда можно встретить баранину. Если хотите перекусить на ходу, закажите сувлаки "sto heri" — "в руку". Лучшие места для такого фастфуда — маленькие гриль-кафе, которые в Греции называются псистарии.

Рыба и морепродукты у самого моря

Греческое побережье немыслимо без блюд из рыбы. Здесь любят жарить её целиком и поливать соусом ладолемоно из масла и лимона. Мелкую рыбку вроде барабульки подают слегка обжаренной, а кальмаров фаршируют сыром и зеленью. Особая гордость кухни — осьминог, который может быть маринованным, тушёным в вине или поджаренным на гриле. Если хотите свежести и подлинного вкуса, лучше искать семейные таверны в рыбацких деревнях, где блюда готовят из только что пойманного улова.

Мясо на гриле

Мясные блюда занимают не меньшее место, чем морские. Греки готовят баранину, свинину, курицу и говядину на гриле или вертеле. Популярны бараночные котлетки — пайдакия, а также свиные отбивные — бризолес. Особенно ярко мясная кухня проявляется во время праздников: на Пасху традиционно жарят баранину, а перед Великим постом устраивают Цикнопемпти — день, когда воздух буквально пропитан запахом жареного мяса.

Домашняя еда — майирефта

В тавернах часто предлагают "майирефта" — простые, но душевные блюда, приготовленные в одной кастрюле. Они готовятся заранее и томятся, набирая вкус. Среди самых популярных — фаршированные овощи йемиста, тушёное мясо стифадо, лимонное куриное рагу лемонато и, конечно, мусака, ставшая символом Греции. Это еда, которая больше всего напоминает домашнюю — уютную и сытную.

Мезе и закуски

Мезедес — маленькие блюда, которые подаются сразу несколькими и делятся на всех за столом. Тут и дзадзики, и баклажанная паста мелиджаносалата, и тарамасалата из рыбной икры, и пюре из гороха фава. Часто подают жареный сыр саганаки, фрикадельки кефтедес и виноградные листья с рисом — долмадес. А идеальное сопровождение к мезе — бокал узо.

Пироги и выпечка

Греческие пекарни славятся пирогами: сырной тиропитой, шпинатной спанакопитой и десятками других вариаций. В Салониках и на Крите стоит попробовать бугацу — слоёное тесто с кремом и корицей. Её подают на завтрак вместе с кофе, и это одно из самых любимых лакомств местных жителей.

Напитки: от узо до фраппе

Настоящий символ Греции — узо, анисовая водка, которую подают с лёдом и мезе. На Крите вместо узо чаще пьют ципуро или ракию, а на острове Хиос популярен ликёр мастиха из смолы мастикового дерева. Любители вина оценят греческие белые и красные сорта: ассиртико, мосхофилеро, ксиномавро и агиоргитико. А в жару нет ничего лучше фраппе — холодного кофе, придуманного в Салониках.

Вегетарианские блюда и сыры

Традиционная кухня прекрасно подойдёт вегетарианцам: тушёная фасоль фасолякия, нут ревитиа, запеканка из овощей бриам, бамия в томатном соусе. Отдельного внимания заслуживают сыры: фета, гравьера, кассери, мизитра, манури. На Санторини можно попробовать уникальный хлоротири — нежный козий сыр, который подают даже в греческом салате.

Сладости и десерты

Если захочется чего-то сладкого, стоит попробовать лукумадес — золотистые шарики из теста, облитые мёдом и посыпанные корицей. Их часто подают с мороженым каймаки, ароматизированным мастикой. Это одно из любимых лакомств уличной еды в Афинах и Салониках.

Вкусы по сезонам

Кулинарный календарь Греции тесно связан с природой. Весной готовят блюда из артишоков и свежих овощей, Пасху отмечают сладким хлебом цуреки и крашеными яйцами. Летом рынки ломятся от арбузов и вишни, а в деревнях проходят фестивали сардин и баклажанов. Осенью наступает время инжира, орехов и производства ракии. А зимой, во время сбора оливок, на Рождество подают медовое печенье, а Новый год встречают с пирогом василопита.

