Пирей, Греция
Пирей, Греция
© commons.wikimedia.org by G Da is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:53

Греческие пляжи под защитой: штрафы до 1000 евро за "безобидные" сувениры

В Греции в 2025 году введены штрафы до 1000 евро за сбор камней и ракушек на пляжах

Представьте, что ваш отпуск в Греции может закончиться не открыткой с морем, а счетом на тысячу евро. В 2025 году власти страны решили жёстко напомнить туристам: пляж — не сувенирный магазин, а археологические памятники — не склад камней на память. Новые штрафы делают отдых одновременно прекрасным и ответственным.

Штрафы за "безобидные" сувениры

Казалось бы, что плохого в том, чтобы увезти с собой гальку с побережья или пару мидий? Но такие "памятные мелочи" могут обойтись до 1000 евро. Греческие пляжи и прибрежные зоны признаны особо чувствительными экосистемами: любое вмешательство нарушает баланс и угрожает сохранению природы.

Туристы теперь рискуют штрафом за:

  • сбор камней, ракушек и мидий;
  • повреждение прибрежных экосистем;
  • нарушение правил в зонах археологических раскопок.

Свободное побережье

Греческое законодательство требует, чтобы не менее 70% общественных пляжей оставались свободными от арендованных шезлонгов и зонтиков. Таким образом власти борются с превращением побережья в "частные клубы" и стараются вернуть туристам ощущение настоящего морского простора. Но и здесь возможны штрафы: предприниматели, нарушающие норму, рискуют потерять лицензии, а отдыхающие — столкнуться с проверкой.

Когда сувенир становится уликой

История с Наксоса показала, что контроль ведётся серьёзно. Один турист решил забрать камень с охраняемого острова, и реакция последовала незамедлительно: вокруг памятника появились заборы, усилили патрули и установили круглосуточное наблюдение. Теперь это место больше похоже на охраняемый музей под открытым небом.

Почему всё так строго?

Греция ежегодно принимает миллионы гостей, и нагрузка на природу и культурное наследие огромна. Если каждый увезёт с собой хотя бы камушек, через пару десятков лет пляжи потеряют свой облик, а археологические памятники будут разрушены. Поэтому правительство выбирает стратегию "сначала предупреждение, потом штраф".

Интересный факт: подобные меры существуют и в других странах Средиземноморья. Например, в Италии за вывоз песка с Сардинии предусмотрен штраф до 3000 евро, а на французской Корсике контролируют даже сбор морских звёзд.

Греческие власти делают ставку на то, что туристы научатся наслаждаться видами и природой без желания "увезти кусочек рая в чемодане". Ведь впечатления, фотографии и истории — куда ценнее любых камней или ракушек.

