Греция заказала до шести военно-транспортных самолетов-заправщиков Embraer KC-390. Машины поставят по межправительственному соглашению с Португалией: Афины получат их в счет опционов, которые есть у Лиссабона.

Контракт включает три твердых заказа и опцион еще на три самолета. Как сообщил бразильский производитель, первый KC-390 ВВС Греции получат в 2027 году. Португалия располагает опционом на десять машин с 2025 года, и часть из них теперь уступает Греции.

Официально стоимость контракта не называется. Однако в решении об одобрении закупки, опубликованном греческим правительством в июне [год], за три самолета была указана сумма около 600 млн евро (примерно 672 млн долларов).

KC-390 заменят устаревшие Lockheed C-130 Hercules. По данным аналитической компании Cirium, в греческом парке пять C-130H возрастом около 50 лет и один C-130B 1961 года выпуска.

Греция стала седьмым европейским государством, выбравшим этот самолет. Ранее KC-390 заказали Австрия, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Чехия и Швеция.