Греция без пляжей оказалась интереснее: мосты-корабли и монастыри на скалах затмили курорты

Греция привлекает путешественников не только пляжами, но и архитектурными аномалиями, где инженерные решения соседствуют с археологическими находками. От мостов, визуально напоминающих корабли, до подводных музеев и монастырей на скальных столбах, страна предлагает маршруты, выходящие за рамки стандартного пляжного отдыха.

Одним из таких объектов является Рио-Антирио мост. Эта конструкция длиной 2 880 метров соединяет пелопоннесский город Рио с материковой частью Греции в Антирио. Мост был открыт в 2004 году после пяти лет строительства, стоимость которого составила около 800 миллионов евро. Раньше пересечение пролива Рион занимало 50 минут на пароме, теперь этот путь занимает несколько минут. Мост известен своим дизайном с треугольными секциями, которые создают эффект парящей над водой структуры.

Инженерные вызовы и историческое наследие

Канал Коринтского перешейка представляет собой другой пример масштабной инженерии. Ширина его суженного участка составляет всего 21,3 метра, а общая длина — 6,4 километра. Идея проложить путь между Ионическим и Эгейским морями впервые была озвучена тиранином Перихом в VII веке до нашей эры. В 67 году нашей эры император Нерон начал строительство с использованием тысяч рабочих, но проект был заброшен после его смерти в 68 году. Современная история строительства началась в 1882 году, и канал открылся для судоходства в 1893 году после решения ряда финансовых и технических проблем. После нескольких месяцев закрытия для работ по предотвращению оползней и реставрации, канал снова открылся для малых судов и туристических лодок в июне 2026 года.

Уникальные природные и архитектурные объекты

В регионе Мани на Пелопоннесе расположены так называемые пироспити — узкие каменные башни. Этот регион простирается от юга Каламаты до мыса Тейнарон. Исторически эти башни служили укрытиями во время многовековых междоусобиц. Сегодня в таких деревнях, как Ватия или Пиргос, можно найти традиционные таверны, например Barba Petros, предлагающие местные деликатесы, включая копченое мясо сигглино и сыр мизитра.

На северном берегу Эвида находится курорт Эдипсос, известный своими термальными источниками. Температура воды в источниках достигает 80°C, хотя в местах купания она комфортнее. Традиция купания здесь восходит к античности, среди исторических гостей упоминаются Аристотель и Мария Каллас. Сегодня вода течет по узким каналам через центр города и бьёт фонтанами у пляжа. Отель Thermae Sylla предлагает медицинский спа-комплекс с бассейнами, наполненными термальной водой.

Остров Алонисос, самый отдаленный из Спорад, содержит подводный музей, называемый «Парфеноном затонувших кораблей». Это место затопления торгового судна V века до нашей эры с тысячами винных амфор, расположенное на глубине 25 метров в национальном морском парке площадью 2 260 квадратных километров. Музей открыт для сертифицированных дайверов с квалификацией Advanced Open Water Diver. Для тех, кто не занимается дайвингом, в центре информации в Патирири доступна виртуальная экскурсия. На острове также популярна кофейня Hayiati в Хора, известная своим десертом галатопита.

На острове Лесбос, недалеко от Митилены в деревне Вариа, находится музей Териаде. Основатель, изучавший искусство в Париже, сотрудничал с великими художниками XX века и издавал журнал Verve с 1937 по 1960 год. Коллекция музея включает иллюстрированные книги, оригинальные гравюры и работы таких мастеров, как Шагаль, Пикассо и Матисс. В отличие от крупных городских музеев, здесь часто царит тишина, что позволяет спокойно рассматривать экспонаты.

Монастыри Метеоры

Монастыри Метеоры в Фессалии представляют собой средневековые обители, расположенные на вершинах высоких скальных столбов. Название происходит от греческого слова, означающего «подвешенные в воздухе». Эти шесть монастырей являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь Агия Триада известен благодаря съемкам фильма о Джеймсе Бонде «Лишь для твоих глаз» (1981). Монастырь Варлаам, XVI века, достигает высоты на скале с помощью 195 ступеней; исторически для подъема монахов и припасов использовались механизмы подъема. Лучшее время для визита, чтобы избежать толп дневных туристов из Афин, — раннее утро или вне сезона пикового спроса. От города Камбасака, расположенного у подножия скал, до Афин можно доехать примерно за четыре часа.