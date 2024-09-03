Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Из-за аномальной жары в Греции из под воды показалась затопленная деревня
  1. Главная
  2. Мир

Греция потеряла 30% своей воды из-за аномальной жары, от чего из под воды показались руины

Из-за аномальной жары в Греции из под воды показалась затопленная деревня

В Греции установилась рекордная жара и продолжается длительная засуха. Из-за этого обнажились остатки деревни Каллио, которая была затоплена в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин.

Уровень воды в озере снизился на 30%, и на поверхность выступили руины школы и других зданий, которые находились в Каллио. Во время затопления в деревне было около 80 домов, которые стали жертвой создания водохранилища. Последний раз деревня Каллио появлялась из-под воды во время сильной засухи в начале 1990-х годов.

В 2024 году Греция пережила самую тёплую зиму и самый жаркий июль за всю историю наблюдений. Власти Греции призывают жителей региона Аттика (около трети населения страны) экономить воду из-за длительной засухи. Местные жители отмечают, что засушливые условия в районе водохранилища Морнос наблюдаются уже около двух лет, а осадков выпало очень мало.

Правительство Греции подчёркивает, что страна тратит 85% своих водных ресурсов на орошение полей и нуждается в строительстве большего количества плотин.

Фото: From Wikimedia Commons/ Bgabel (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

Мир

Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ

Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ

Венгрия, председательствующая в Совете Европейского Союза, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран ЕС обсуждение вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на погашение и обслуживание кредитов, предназначенных для поддержки Украины. Это стало известно из документа, опубликованного накануне заседания.

Читать полностью
Правительство ФРГ собирается повысить конкурентоспособность автопроизводителей

Правительство ФРГ собирается повысить конкурентоспособность автопроизводителей

Власти Германии признают наличие серьезных проблем в автомобильной промышленности страны и обещают принять меры для повышения ее конкурентоспособности.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали

Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали

Игорь Николаев напомнил, что знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 30 лет.

Читать полностью
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке:

Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"

Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.

Читать полностью

Новости