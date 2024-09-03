Греция потеряла 30% своей воды из-за аномальной жары, от чего из под воды показались руины

В Греции установилась рекордная жара и продолжается длительная засуха. Из-за этого обнажились остатки деревни Каллио, которая была затоплена в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин.
Уровень воды в озере снизился на 30%, и на поверхность выступили руины школы и других зданий, которые находились в Каллио. Во время затопления в деревне было около 80 домов, которые стали жертвой создания водохранилища. Последний раз деревня Каллио появлялась из-под воды во время сильной засухи в начале 1990-х годов.
В 2024 году Греция пережила самую тёплую зиму и самый жаркий июль за всю историю наблюдений. Власти Греции призывают жителей региона Аттика (около трети населения страны) экономить воду из-за длительной засухи. Местные жители отмечают, что засушливые условия в районе водохранилища Морнос наблюдаются уже около двух лет, а осадков выпало очень мало.
Правительство Греции подчёркивает, что страна тратит 85% своих водных ресурсов на орошение полей и нуждается в строительстве большего количества плотин.
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