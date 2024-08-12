Лесные пожары угрожают Афинам: эвакуация тысяч жителей и борьба с огнем продолжается

Тысячи жителей эвакуируются из своих домов, поскольку крупный лесной пожар стремительно приближается к Афинам. Пламя достигает высоты до 25 метров, и эвакуация затронула исторический район Марафон и соседний город Варнавас, где горят дома и имущество. Пожарные также эвакуировали людей, которые оказались заблокированными в 20-25 автомобилях, пытаясь покинуть район.

На данный момент в Греции зафиксировано 40 лесных пожаров, из которых семь продолжают активно тушить. Пожарный представитель Василис Ватракояннис сообщил, что несмотря на усилия, огонь быстро распространяется. Более 500 пожарных и 150 машин задействованы в борьбе с огнем, который движется к горе Пентели и прилегающему к Афинам пригородному району. Три больницы были эвакуированы, а часть столицы окутана дымом. Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикиляс предупредил о продолжении крайне опасной погоды.

Пожар в Варнавасе, начавшийся 11 августа, уже уничтожил 100 квадратных километров земли. Местным жителям, включая тех, кто живет в историческом Марафоне, было предписано эвакуироваться. Некоторые жители сообщают о значительных потерях в результате пожара, в том числе о сгоревших оливковых рощах и виноградниках. Сильные ветры усложняют работу авиации, участвующей в тушении пожара.

Фото: commons.wikimedia.org/Carl Osbourn (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)