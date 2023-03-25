Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на сохранение и развитие связей между Минском и Афинами, чтобы сберечь благополучие своих народов. Об этом стало известно из поздравления жителей Греции с Днем независимости.
Он также отметил, что Белорусь заинтересована в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с южноевропейской страной, "несмотря на сложную геополитическую ситуацию".
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