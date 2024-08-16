Бытовое враждебное отношение к русскому народу и в целом к России в Соединённом Королевстве не особо распространено. При этом власти Британии уже старались различными способами воздействовать на пребывающих в государстве граждан Российской Федерации. Об этом информировал российский дипломат Андрей Келин, который на данный момент занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Лондоне.
Как заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании, бытовая неприязнь к русскому народу и в целом к России не особо заметна в стране. Однако он добавил, что всем прекрасно известно, что на проживающих в Соединённом Королевстве россиян стараются как-либо оказывать давление британские властные структуры или же с их подачи.
Кроме того, по словам российского дипломата, российским сотрудникам средств массовой информации нелегко даётся работать в Великобритании.
Небывалый уровень русофобии был ранее установлен в некоторых иностранных государствах по причине конфликта на Украине. В соответствии со сведениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, акции агрессии в отношении граждан РФ затрагивают российских учащихся, занимающихся спортом граждан, развивающихся в творческой области людей. Как ранее сообщил российский лидер Владимир Путин, враждебное отношение к русскому народу и в целом к России со стороны западных государств — это не что иное как расизм.
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