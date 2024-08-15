Инициативы государств Запада по коллективной разработке ракетного оружия средней дальности довольно опасны. Российской Федерации придётся отвечать на них должным образом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.

В конце прошлого месяца газета в Великобритании, одно из самых известных мировых изданий The Times заявило, что Соединённое Королевство обсуждает разработку ракетного оружия с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров, якобы для ликвидации оружия массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии и принадлежащего Российской Федерации. Кроме того, была информация, что их создание может осуществляться вместе с Федеративной Республикой Германия.

Андрей Келин решил дать по этому поводу комментарий. Он сообщил, что такие инициативы государств Запада представляют угрозу. Он также добавил, что в соответствии с информацией из средств массовой информации, ракетное оружие государств Европы после их создания должно будет встать на замену ракетному оружию средней и меньшей дальности Соединённых Штатов Америки, которое Штаты намерены развертывать на территории Федеративной Республики Германия примерно через два года. Российская сторона будет вынуждена реагировать на это, сообщил посол.

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