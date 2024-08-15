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Посол Келин: РФ отреагирует на создание Западом ракет средней дальности
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Посол в Лондоне назвал опасными инициативы Запада по созданию ракет

Посол Келин: РФ отреагирует на создание Западом ракет средней дальности

Инициативы государств Запада по коллективной разработке ракетного оружия средней дальности довольно опасны. Российской Федерации придётся отвечать на них должным образом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.

В конце прошлого месяца газета в Великобритании, одно из самых известных мировых изданий The Times заявило, что Соединённое Королевство обсуждает разработку ракетного оружия с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров, якобы для ликвидации оружия массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии и принадлежащего Российской Федерации. Кроме того, была информация, что их создание может осуществляться вместе с Федеративной Республикой Германия.

Андрей Келин решил дать по этому поводу комментарий. Он сообщил, что такие инициативы государств Запада представляют угрозу. Он также добавил, что в соответствии с информацией из средств массовой информации, ракетное оружие государств Европы после их создания должно будет встать на замену ракетному оружию средней и меньшей дальности Соединённых Штатов Америки, которое Штаты намерены развертывать на территории Федеративной Республики Германия примерно через два года. Российская сторона будет вынуждена реагировать на это, сообщил посол.

Фото: commons. wikimedia. org / Petr Kratochvil (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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