Инициативы государств Запада по коллективной разработке ракетного оружия средней дальности довольно опасны. Российской Федерации придётся отвечать на них должным образом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.
В конце прошлого месяца газета в Великобритании, одно из самых известных мировых изданий The Times заявило, что Соединённое Королевство обсуждает разработку ракетного оружия с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров, якобы для ликвидации оружия массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии и принадлежащего Российской Федерации. Кроме того, была информация, что их создание может осуществляться вместе с Федеративной Республикой Германия.
Андрей Келин решил дать по этому поводу комментарий. Он сообщил, что такие инициативы государств Запада представляют угрозу. Он также добавил, что в соответствии с информацией из средств массовой информации, ракетное оружие государств Европы после их создания должно будет встать на замену ракетному оружию средней и меньшей дальности Соединённых Штатов Америки, которое Штаты намерены развертывать на территории Федеративной Республики Германия примерно через два года. Российская сторона будет вынуждена реагировать на это, сообщил посол.
Фото: commons. wikimedia. org / Petr Kratochvil (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в секторе Газа
У 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с израильским государственным и политическим деятелем Биньямином Нетаньяху, который на данный момент занимает пост премьер-министра. Основной темой их разговора стала сделка о завершении боевых действий в Газе. Об этом информировал американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.
Google подтвердила хакерские атаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа
Транснациональная корпорация из Соединённых Штатов Америки Google подтвердила кибератаки, якобы совершённые Ираном на штаб действующего американского лидера Джо Байдена и 45-ого президента Штатов Дональда Трампа. Об этом компания информирует на собственном сайте.
Виктория Боня поделилась мыслями о страхе смерти перед восхождением на гору
Блогер и модель Виктория Боня поделилась своими мыслями о страхе и смерти в социальных сетях в контексте подготовки к восхождению на гору Манаслу в Непале.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.