Большая волна в Канагаве
© commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:19

Стихия грозит разрушением: редчайший шедевр Японии выставили из-за долгов

Редкий отпечаток гравюры Хокусая "Большая волна у Канагавы" выставят на торги Sotheby’s в Гонконге

Гравюра "Большая волна в Канагаве" снова окажется в центре внимания мира искусства — не как музейный экспонат, а как дорогой лот на торгах Sotheby's. Уже 22 ноября редчайший отпечаток легендарного шедевра Кацусики Хокусая уйдёт с молотка в Гонконге. Его стоимость оценивается в 250-300 тысяч фунтов стерлингов — около 26-31 миллионов рублей. Но за громкой продажей стоит не только история искусства, но и драма финансовых обязательств.

Судьба гравюры и её путь к аукциону

"Большая волна у Канагавы" — не просто изображение стихии. Это символ японской культуры, признанный во всём мире. Работу создал художник Кацусика Хокусай в период между 1823 и 1831 годами как часть серии "Тридцать шесть видов Фудзи". С тех пор она стала одной из самых узнаваемых картин в истории гравюры.

Теперь произведение оказалось в центре судебных разбирательств. По данным The New York Times, миллиардер и основатель токийского музея "Окада" Кадзуо Окада вынужден расставаться с гравюрой из-за долга в 50 миллионов долларов. Эту сумму он задолжал после многолетнего конфликта с магнатом казино Стивом Уинном. Их спор, начавшийся с взаимных обвинений в коррупции, завершился внесудебным соглашением ещё в 2018 году. Однако, как выяснилось позже, Окада не оплатил услуги адвокатской фирмы Bartlit Beck, и суд постановил реализовать музейные активы для покрытия задолженности.

Волна как символ эпохи

Гравюра Хокусая поражает не только мастерством, но и смыслом. В ней отражена философия японского взгляда на природу — сила, красота и неизбежность перемен. Три рыбацкие лодки, борющиеся с огромной волной, символизируют хрупкость человеческого существования перед лицом стихии.

В XIX веке "Волна" стала настоящим культурным мостом между Востоком и Западом. Её репродукции вдохновляли Ван Гога, Моне, Дебюсси и многих других европейских мастеров. А сегодня, почти два века спустя, она продолжает будоражить умы коллекционеров, дизайнеров и даже цифровых художников.

Интересно, что в своё время Хокусай создавал тиражные оттиски, доступные для широкой публики, — фактически это было искусство "для всех". Но теперь оригинальные гравюры превратились в редкость: хорошо сохранившихся экземпляров осталось меньше сотни, и каждый из них стоит целое состояние.

Как формируется цена шедевра

Почему одна бумага с синими волнами может стоить десятки миллионов рублей? Ответ скрыт в сочетании нескольких факторов:

• сохранность оттиска и качество бумаги;
• редкость конкретного издания;
• наличие подтверждённой истории;
• участие в музейных выставках;
• престиж аукционного дома.

На арт-рынке "Большая волна" давно стала индикатором спроса на японскую эстетику. Аналогичные работы в последние годы продавались на Christie's и Bonhams за суммы от 200 до 350 тысяч фунтов. Коллекционеры охотятся за ранними изданиями с ярким пигментом — со временем краска теряет насыщенность, и каждое состояние оценивается отдельно.

Искусство и деньги: обратная сторона волны

История с продажей гравюры напоминает, что в мире искусства идеалы часто сталкиваются с экономической реальностью. Даже музеи и меценаты зависят от долгов, судов и финансовых решений. Судьба "Большой волны" — пример того, как культурное наследие может стать разменной монетой.

Когда в 2021 году другой экземпляр гравюры продали на Sotheby's в Лондоне за 1,6 миллиона долларов, это вызвало волну обсуждений в профессиональной среде: стоит ли искусству быть товаром? Но практика показывает, что именно благодаря рынку многие произведения сохраняются — в частных коллекциях им обеспечивают уход, реставрацию и охрану.

Шаг за шагом: как участвовать в подобных торгах

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте аукционного дома и подтвердить личность.

  2. Получить доступ к электронному каталогу, где указаны все лоты и условия.

  3. Внести депозит для допуска к торгам.

  4. Следить за обновлениями — онлайн или в зале.

  5. После выигрыша оформить транспортировку и страхование лота.

Такая процедура стандартна для Sotheby's, Christie's и Phillips, и с каждым годом всё больше покупателей делают ставки дистанционно.

Несколько любопытных фактов о "Большой волне"

  1. Хокусай создал гравюру в возрасте около 70 лет, в разгар личных испытаний.

  2. В работе использована берлинская лазурь — первый синтетический синий пигмент в Японии.

  3. На горизонте изображена гора Фудзи, символ стабильности посреди хаоса волн.

