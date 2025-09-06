Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Великая Китайская стена
Алина Курнявцева Опубликована 06.09.2025 в 13:53

Великая стена скрывает больше, чем видно туристам: секреты, растянувшиеся на 22 тысячи километров

Самые популярные маршруты на Великой Китайской стене — Бадалин и Мутяньюй

Великая Китайская стена издавна окружена мифами и восхищением. Она петляет по горам, степям и пустыням, оставляя след в истории Китая как грандиозное оборонительное сооружение и символ человеческой настойчивости. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранившийся лишь частично, но по-прежнему впечатляющий путешественников.

Исторический путь

Когда в XVI веке первые европейские путешественники рассказали миру о стене, она мгновенно приобрела ореол тайны. На самом деле речь идёт не об одном сооружении, а о целой сети оборонительных линий, построенных разными династиями. Самые ранние укрепления приписывают императору Цинь Шихуанди, а наиболее хорошо сохранившиеся фрагменты относятся к династии Мин (1368-1644). Их стены тянулись от моря до пустыни, укреплённые башнями и возведённые из гранита и кирпича.

Особое внимание уделялось участкам возле Пекина: там стена поднималась по горным хребтам, снабжалась сторожевыми башнями и выглядела особенно внушительно. В северных степях укрепления были проще, сложенные в основном из утрамбованной земли.

Масштабы сооружения

Общая протяжённость минских укреплений составляла около 8850 километров. Но если сложить все стены, возведённые за разные эпохи, включая параллельные и разрушенные, получится почти 22 тысячи километров. Это гигантское расстояние пересекает 15 провинций Китая, простираясь от корейской границы до Центральной Азии.

Роль в обороне

Во времена Мин на стене служили почти миллион солдат. Башни выполняли роль не только сторожевых пунктов, но и жилья. Связь между гарнизонами обеспечивалась дымовыми сигналами. Китайцы активно применяли передовые на то время орудия: пушки, арбалеты, даже прототипы мин. Однако стены не стали непреодолимым барьером: маньчжуры сумели захватить Пекин и основать династию Цин, после чего грандиозное строительство прекратилось.

Судьба в новое время

К XIX веку стена пришла в запустение. Жители окрестных деревень использовали её камни для строительства домов, а путешественники преодолевали десятки километров на мулах, чтобы увидеть знаменитый Бадалин. В середине XX века власти Китая решили восстановить часть сооружений. Так именно Бадалин стал первым большим проектом реставрации. В 1987 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с тех пор стена превратилась в символ национальной гордости.

Современные усилия по сохранению

Сейчас за стеной следит Государственное управление культурного наследия Китая. Для укрепления участков применяют традиционные материалы, а за состоянием следят с помощью спутниковых технологий. Постоянная проблема — эрозия и огромный поток туристов, из-за чего нужны регулярные реставрационные работы.

Популярные маршруты

Для первых визитов лучше всего подходят Бадалин и Мутяньюй. Первый — самый известный и многолюдный, второй — спокойнее и с живописными видами. В обоих местах есть канатные дороги и ухоженные маршруты. Любителям приключений стоит отправиться в Цзиньшаньлин или Симатай: там сохранились участки без реставрации, где можно почувствовать подлинный дух древности. На востоке, у перевала Шаньхай, стена встречается с морем — одно из самых фотогеничных мест.

Время для поездки

Лучшие сезоны для путешествия — весна и осень. Зимой холодно, но малолюдно, а летом зелень может закрывать проходы. Важно внимательно следить за прогнозом погоды: подъемы могут быть крутими и скользкими.

Практические советы

  • Возьмите удобную обувь и многослойную одежду.
  • Не забудьте воду, закуски и аптечку.
  • Для фото пригодится широкоугольный объектив — особенно на рассвете или закате.

Любителям снимать с дрона стоит помнить о строгих правилах: регистрация обязательна, нельзя приближаться к людям и подниматься выше 120 метров.

Размещение и еда

Большинство туристов ограничиваются однодневными поездками, но остановка на ночь позволяет увидеть рассвет и закат. Вдоль стены есть гостиницы и даже официальные кемпинги, например, в районе Цзиньшаньлин. Что касается еды, лучше взять перекус с собой. В популярных местах работают рестораны, а в отдалённых деревнях можно пообедать в домашних двориках.

Как добраться

Из Пекина до Бадалина легко доехать на поезде или автобусе. К Мутяньюй ходит отдельный Mu Bus. Для более диких маршрутов удобнее нанять машину с водителем или воспользоваться услугами туристических операторов.

