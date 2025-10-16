Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:02

Автогонка без тормозов: Great Wall бросает вызов европейским гигантам

GWM планирует вывести девять новых моделей на европейский рынок к 2027 году

Компания Great Wall Motor (GWM) объявила о начале новой главы своей европейской истории. Китайский автопроизводитель завершил реструктуризацию бизнеса и представил масштабную стратегию развития, рассчитанную до 2027 года. Цель — не просто укрепить присутствие, а стать одним из заметных игроков на европейском рынке, предлагая автомобили под брендами HAVAL, ORA и WEY.

Новая стратегия: от реорганизации к экспансии

Главным акцентом в обновлённой стратегии GWM стало укрепление позиций в массовом сегменте. В ближайшие два года компания планирует вывести на рынок девять новых моделей и модификаций. Это не просто обновление линейки — фактически речь идёт о перезапуске бренда в Европе.

Значимое место займёт серия внедорожников HAVAL, которая дополняет уже присутствующие в регионе марки ORA (электромобили) и WEY (премиальные кроссоверы). Такой выбор не случаен: именно SUV-сегмент остаётся одним из самых востребованных в Европе.

В рамках продуктового плана Great Wall представит автомобили на любой вкус — от компактных кроссоверов до полноразмерных внедорожников, оснащённых как традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными или полностью электрическими силовыми установками.

Электрификация как приоритет

Компания не скрывает: ставка делается на электромобили. Бренд ORA продолжит развивать линейку "чистых" моделей, а в ближайшее время на немецкий рынок выйдет новое семейство компактных электрических SUV.

Инженеры GWM обещают, что автомобили получат передовые технологии управления, усовершенствованные батареи с увеличенным запасом хода и интеллектуальные гибридные системы полного привода Hi4.

"Наша цель — предлагать европейским клиентам максимально широкий выбор решений, от эффективных ДВС до продвинутых гибридов и электромобилей", — отметил представитель Great Wall Motor Europe Ли Вэй.

Технология Hi4, разработанная инженерами GWM, обеспечивает баланс между производительностью, экономичностью и устойчивостью на дороге. Эта система уже используется на китайском рынке и доказала свою эффективность в разных климатических условиях.

Сравнение линейки GWM

Категория Пример модели Тип привода Основное преимущество
Электромобиль ORA 07 Электро Безвреден для экологии, современный дизайн
Подключаемый гибрид WEY Coffee 02 PHEV Hi4 Сочетание мощности и экономии топлива
Классический SUV HAVAL H6 Бензин / гибрид Надёжность, простор и узнаваемый стиль

Партнёрская модель и локальная адаптация

Great Wall Motor намерена развивать сотрудничество с независимыми дилерами. Такой формат позволяет компании адаптировать маркетинг и сервис под особенности каждого европейского рынка.

Этот подход уже доказал свою эффективность в Германии и Великобритании, где дилерские центры GWM сумели быстро наладить работу с покупателями, обеспечив высокий уровень послепродажного обслуживания.

"Мы считаем, что будущее — за гибридной дистрибуцией, где локальные партнёры играют ключевую роль", — подчеркнул директор европейского подразделения Чжан Мин.

Советы: как выбрать модель GWM под свои задачи

  1. Если важна экологичность — стоит обратить внимание на линейку ORA. Эти электромобили идеально подходят для городских поездок.

  2. Для тех, кто часто выезжает за город, оптимальным выбором станут гибриды WEY с системой Hi4.

  3. Любителям классических внедорожников подойдёт серия HAVAL — проверенные модели с надёжным ДВС и отличной управляемостью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без развитой инфраструктуры зарядных станций.
    Последствие: сложности при длительных поездках.
    Альтернатива: подключаемый гибрид WEY Coffee 02 — можно заряжать дома, но при этом сохраняется запас хода от ДВС.

  • Ошибка: игнорирование различий между рынками при выборе дилера.
    Последствие: отсутствие нужных комплектующих и сервисных опций.
    Альтернатива: покупка через официального партнёра GWM в вашем регионе.

А что если Great Wall станет "европейцем"?

Если стратегия компании сработает, Great Wall Motor может стать первым китайским брендом, сумевшим органично встроиться в европейский автоландшафт. Производитель уже обсуждает локализацию сборки в Восточной Европе и создание исследовательских центров по электрификации.

Это позволит адаптировать автомобили под вкусы местных потребителей и приблизить бренд к стандартам "зелёной" экономики ЕС.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы
Большой выбор моделей и силовых установок Необходимость серьёзных инвестиций в локализацию
Современные технологии гибридного привода Hi4 Конкуренция с уже укоренившимися брендами
Гибкая дилерская модель Ограниченное количество сервисных центров
Укрепление имиджа китайского автопрома Недостаточная узнаваемость бренда в Южной Европе

FAQ

Как выбрать подходящую модель GWM?
Ориентируйтесь на тип ваших поездок. Для города — ORA, для путешествий — HAVAL, для универсального решения — WEY.

Сколько стоят автомобили GWM в Европе?
Цена стартует примерно от 30 000 евро за электромобили ORA и доходит до 55 000 евро за гибридные WEY.

Что лучше — HAVAL или WEY?
HAVAL — для тех, кто ищет практичный SUV по разумной цене. WEY — выбор для любителей премиального уровня и комфорта.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили не выдерживают европейских стандартов.
    Правда: все модели GWM проходят сертификацию по нормам ЕС и успешно проходят краш-тесты.

  • Миф: электромобили ORA плохо работают зимой.
    Правда: современные батареи ORA имеют систему подогрева и устойчиво функционируют при минусовых температурах.

  • Миф: у китайских брендов нет сервисной поддержки в Европе.
    Правда: GWM развивает официальную дилерскую сеть, включая станции техобслуживания и поставку оригинальных запчастей.

Интересные факты

• GWM стала первой китайской компанией, продавшей более миллиона внедорожников в год.
• Электромобили ORA названы в честь котов — Good Cat, Funky Cat и Lightning Cat.
• Бренд WEY получил имя от основателя компании — Вэй Цзяньцзюня.

