В автомобилестроении есть особое удовольствие от изучения вещей, которые на первый взгляд кажутся избыточными, но при ближайшем рассмотрении оказываются продуманным решением конкретной проблемы. Предстоящая премьера Great Wall H6L на автосалоне в Гуанчжоу подкидывает именно такой случай: инженеры решили добавить в гибридную систему то, что в современном мире считается пережитком — многоступенчатую трансмиссию.

В то время как большинство конкурентов обходятся одноступенчатым редуктором, H6L получил двухступенчатый агрегат. Логика здесь чисто физическая: один фиксированный передаточный коэффициент всегда является компромиссом между динамикой старта и эффективностью на высокой скорости. Добавление второй ступени позволяет автомобилю увереннее разгоняться с места и меньше "напрягать" систему при движении по трассе, что в конечном счете снижает расход топлива.

Анатомия эффективности

Сердцем машины стал 1,5-литровый турбомотор с пересмотренными фазами газораспределения и оптимизированным охлаждением. Эти меры позволили поднять термический КПД до 41,5%, при этом мощность двигателя составляет 156 л. с. В паре с ним работают два электромотора: один отвечает за тягу на передней оси (выдавая 177 л. с.), а второй выполняет роль стартер-генератора.

В сумме эта конструкция выдает 247 л. с. и 535 Нм крутящего момента, что позволяет кроссоверу достигать 100 км/ч за 7,8 секунды. Однако самое любопытное происходит при переходе на стабильный крейсерский режим. Чтобы избежать так называемого "паразитного" вращения ротора тягового электромотора, электроника полностью его отключает. Это избавляет систему от лишних потерь энергии, и, по заявлениям Great Wall, экономит около 0,4 литра на 100 км. При этом время реакции при повторном нажатии на газ составляет всего 0,5 секунды — достаточно быстро, чтобы водитель не заметил паузы.

Итоговый результат таких манипуляций с механикой и электроникой выглядит впечатляюще: средний расход топлива опустился до 4,9 литра, а совокупный запас хода достиг 1082 км.

Габариты и цифровой слой

С точки зрения упаковки H6L представляет собой классический современный кроссовер: длина 4800 мм, ширина 1895 мм и высота 1730 мм при колесной базе 2810 мм. Внутри доминирует цифра — 15,6-дюймовый центральный дисплей с обновленным процессором для плавности интерфейса, 12,3-дюймовая панель приборов и 9-дюймовый проекционный дисплей.

Технический арсенал дополняют электромагнитные амортизаторы с регулируемой жесткостью и система полуавтономного управления, опирающаяся на 26 датчиков, включая 4D-миллиметровый радар. Отдельного упоминания заслуживает интеллектуальная система стабилизации кузова, которая призвана удержать автомобиль на дороге даже при разрыве шины на скорости до 150 км/ч.