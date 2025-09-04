Девушка, чья могила дороже царских сокровищ: загадка Великой Хорасанской цивилизации

Что может рассказать могила молодой девушки, которой не исполнилось и 18 лет, о целой древней цивилизации? Археологи из последних сил пытаются понять это, ведь найденное в Тепе-Чалоу захоронение оказалось самым роскошным из всех, открытых на территории Великой Хорасанской цивилизации (GKC).

Великая Хорасанская цивилизация: забытый гигант Центральной Азии

Большой Хорасан — это не просто исторический регион, охватывающий Восточный Иран, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Это колыбель культур, которые сыграли ключевую роль в развитии Центральной Азии.

Учёные во главе с Али Вахдати вместе с Раффаэле Бисконе, Роберто Дан и Мари-Клод Тремуй открыли и исследовали Великую Хорасанскую цивилизацию — культурный горизонт, сопоставимый с Месопотамией и долиной Инда. Возникшая в конце III тысячелетия до н. э., она быстро распространилась от дельты реки Мургаб до высокогорных долин северо-восточного Ирана.

К началу II тысячелетия до н. э. Великая Хорасанская цивилизация уже имела обширные связи с Мохенджо-Даро, Месопотамией и прибрежными общинами Персидского залива. Археологические находки подтверждают активный обмен сырьём и товарами на территории нынешнего Ирака, Пакистана, Ирана и Персидского залива.

Уникальное захоронение в Тепе-Чалоу: свидетельство высокого статуса

Недавно в "зоне расширения" GKC была обнаружена могила, относящаяся к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу. В ней покоится девушка-подросток, а рядом с ней — 34 предмета роскоши, подчёркивающих её высокий социальный статус.

Среди находок:

12 керамических ваз, характерных для GKC

7 каменных изделий из хлорита и других пород, включая штамп-печать и бусины

13 металлических предметов из золота, меди и бронзы

2 булавки из слоновой кости

Тело покойной расположено в скорченном положении на правом боку лицом к юго-востоку — традиция, типичная для Чалоу.

"Захоронение было совершено в соответствии с типичным для погребального обряда Чалоу обрядом: тело было уложено на правый бок в скорченном положении, руки у лица, лицом на юго-восток. Керамические сосуды были расположены за спиной скелета, над головой и под ногами. Особенно ценным это захоронение сделали находки двух булавок около плеч и двух браслетов вокруг рук, многочисленных хлоритовых и металлических предметов, сгруппированных около лица, и, наконец, большой вазы у ног, в которой находился важный предмет (медно-бронзовый кувшин)", — говорится в исследовании.

Особые артефакты и их значение

Особое внимание привлекают бронзовое зеркало и четыре бронзовые булавки, одна из которых украшена розеткой, которую держит скульптурная рука. Золотые серьги, кольцо и бронзовые браслеты дополняют образ богатства захоронения.

Не менее интересна бронзовая печать-штамп с изображением человеческих ступней, найденная у горла девушки. Ученые предполагают, что это могло иметь религиозное или защитное значение.

Также в могиле обнаружены три косметических контейнера из хлорита, в том числе прямоугольная шкатулка с изображениями змей и скорпионов — символов ритуальной защиты. Материалы и мастерство изготовления свидетельствуют о связях с далеко расположенными регионами, благодаря использованию импортных камней, таких как змеевик и лазурит.

Социальные структуры и погребальные традиции

Погребальные обряды в Чалоу отражают важную роль женщин в обществе. Женские могилы часто богаче мужских, с зеркалами, украшениями и сосудами для сурьмы. Подношения в виде пищи, например, бараньих костей, укрепляли веру в загробную жизнь.

За четыре сезона раскопок в Чалоу было найдено 38 могил, в основном небольших семейных скоплений. Эрозия обнажила многие из них, а более глубокие слои содержат следы ещё более древних захоронений и складов, что говорит о непрерывном заселении.

Значение открытия для истории Центральной Азии

Ранее считавшийся периферийным, регион Хорасан теперь предстает как ключевой игрок в культурных и политических связях бронзового века. Артефакты из захоронений — резная керамика, сложные бусины, многоуровневые печати — подтверждают, что хорасанская цивилизация была и источником, и объектом влияния в древнем мире.

Интересно, что могила была найдена всего в 15 см от поверхности — благодаря близости к древнему подземному каналу кяриз, который защитил её от разрушения сельским хозяйством.