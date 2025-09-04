Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Могила шаманки
Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:04

Девушка, чья могила дороже царских сокровищ: загадка Великой Хорасанской цивилизации

Археологи обнаружили могилу 15-летней девушки в Тепе-Чалоу

Что может рассказать могила молодой девушки, которой не исполнилось и 18 лет, о целой древней цивилизации? Археологи из последних сил пытаются понять это, ведь найденное в Тепе-Чалоу захоронение оказалось самым роскошным из всех, открытых на территории Великой Хорасанской цивилизации (GKC).

Великая Хорасанская цивилизация: забытый гигант Центральной Азии

Большой Хорасан — это не просто исторический регион, охватывающий Восточный Иран, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Это колыбель культур, которые сыграли ключевую роль в развитии Центральной Азии.

Учёные во главе с Али Вахдати вместе с Раффаэле Бисконе, Роберто Дан и Мари-Клод Тремуй открыли и исследовали Великую Хорасанскую цивилизацию — культурный горизонт, сопоставимый с Месопотамией и долиной Инда. Возникшая в конце III тысячелетия до н. э., она быстро распространилась от дельты реки Мургаб до высокогорных долин северо-восточного Ирана.

К началу II тысячелетия до н. э. Великая Хорасанская цивилизация уже имела обширные связи с Мохенджо-Даро, Месопотамией и прибрежными общинами Персидского залива. Археологические находки подтверждают активный обмен сырьём и товарами на территории нынешнего Ирака, Пакистана, Ирана и Персидского залива.

Уникальное захоронение в Тепе-Чалоу: свидетельство высокого статуса

Недавно в "зоне расширения" GKC была обнаружена могила, относящаяся к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу. В ней покоится девушка-подросток, а рядом с ней — 34 предмета роскоши, подчёркивающих её высокий социальный статус.

Среди находок:

  • 12 керамических ваз, характерных для GKC
  • 7 каменных изделий из хлорита и других пород, включая штамп-печать и бусины
  • 13 металлических предметов из золота, меди и бронзы
  • 2 булавки из слоновой кости

Тело покойной расположено в скорченном положении на правом боку лицом к юго-востоку — традиция, типичная для Чалоу.

"Захоронение было совершено в соответствии с типичным для погребального обряда Чалоу обрядом: тело было уложено на правый бок в скорченном положении, руки у лица, лицом на юго-восток. Керамические сосуды были расположены за спиной скелета, над головой и под ногами. Особенно ценным это захоронение сделали находки двух булавок около плеч и двух браслетов вокруг рук, многочисленных хлоритовых и металлических предметов, сгруппированных около лица, и, наконец, большой вазы у ног, в которой находился важный предмет (медно-бронзовый кувшин)", — говорится в исследовании.

Особые артефакты и их значение

Особое внимание привлекают бронзовое зеркало и четыре бронзовые булавки, одна из которых украшена розеткой, которую держит скульптурная рука. Золотые серьги, кольцо и бронзовые браслеты дополняют образ богатства захоронения.

Не менее интересна бронзовая печать-штамп с изображением человеческих ступней, найденная у горла девушки. Ученые предполагают, что это могло иметь религиозное или защитное значение.

Также в могиле обнаружены три косметических контейнера из хлорита, в том числе прямоугольная шкатулка с изображениями змей и скорпионов — символов ритуальной защиты. Материалы и мастерство изготовления свидетельствуют о связях с далеко расположенными регионами, благодаря использованию импортных камней, таких как змеевик и лазурит.

Социальные структуры и погребальные традиции

Погребальные обряды в Чалоу отражают важную роль женщин в обществе. Женские могилы часто богаче мужских, с зеркалами, украшениями и сосудами для сурьмы. Подношения в виде пищи, например, бараньих костей, укрепляли веру в загробную жизнь.

За четыре сезона раскопок в Чалоу было найдено 38 могил, в основном небольших семейных скоплений. Эрозия обнажила многие из них, а более глубокие слои содержат следы ещё более древних захоронений и складов, что говорит о непрерывном заселении.

Значение открытия для истории Центральной Азии

Ранее считавшийся периферийным, регион Хорасан теперь предстает как ключевой игрок в культурных и политических связях бронзового века. Артефакты из захоронений — резная керамика, сложные бусины, многоуровневые печати — подтверждают, что хорасанская цивилизация была и источником, и объектом влияния в древнем мире.

Интересно, что могила была найдена всего в 15 см от поверхности — благодаря близости к древнему подземному каналу кяриз, который защитил её от разрушения сельским хозяйством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало флексоэлектрический эффект во льде для производства электричества сегодня в 19:34

Лёд, который шокирует: как холод превращается в электричество

Учёные открыли, что лёд способен генерировать электричество при деформации, раскрывая тайны молний и открывая путь к новым технологиям на основе флексоэлектричества.

Читать полностью » Палеонтологи нашли новый вид мечехвоста после 80 миллионов лет исчезновения сегодня в 18:43

80 миллионов лет без следа — и вдруг всплывает древний герой эпохи вымираний

Ученые описали новый вид мечехвостов из силурийского периода, заполнив 80-миллионный пробел в их эволюционной истории и пролив свет на устойчивость этих древних животных к массовым вымираниям.

Читать полностью » Археологи раскрыли назначение древней Силоамской плотины в Иерусалиме сегодня в 18:27

Вода и власть: почему древний Иерусалим создал инженерный шедевр в эпоху засух и наводнений

Узнайте, как более 2800 лет назад жители Иерусалима справлялись с климатическими вызовами, создав уникальную водную систему, которая изменила историю города и стала примером древнего инженерного гения.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили широкую горловую пластину и ступенчатый профиль хвоста у рыбы Caturus сегодня в 17:37

Хвост-ускоритель: простая форма, которая даёт преимущество в охоте

Ученые открыли новый вид вымерших рыб с уникальным раздвоенным хвостом и необычным количеством чешуек, что расширяет знания о морской жизни юрского периода.

Читать полностью » Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя сегодня в 17:24

9200 лет назад люди уже собирали урожай — и это переворачивает все представления

Археологи нашли древние серпы в Узбекистане: люди собирали ячмень 9200 лет назад. Это переворачивает взгляды на зарождение земледелия в Евразии.

Читать полностью » Solar Orbiter фиксирует электроны, возвращающиеся к Солнцу сегодня в 16:31

Электроны бегут к Солнцу: парадокс, который ломает привычные законы физики

Электроны, мчащиеся к Солнцу почти со скоростью света, раскрывают тайны солнечных вспышек и корональных выбросов. Что ждет Землю?

Читать полностью » Космическое выветривание окрашивает астероиды Бенну и Рюгу — JAXA сегодня в 16:20

От красного к синему: как астероиды переживают космический загар миллиарды лет

Почему два похожих астероида — Бенну и Рюгу — имеют разный цвет? Исследования образцов раскрывают тайну космического выветривания и дают ключ к пониманию происхождения жизни.

Читать полностью » Океан пугает: 3 места, где природа демонстрирует свою силу, а человек бессилен сегодня в 15:07

Забудьте про Бермудский треугольник: вот 3 места в океане, где пропадают люди

Точка Немо, Голубая дыра и Саргассово море места в океане, где природа сильнее человека, таятся смертельные опасности и мистические тайны. Узнайте, почему их стоит избегать!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме
Авто и мото

Подготовка автомобиля к зиме: правила автоинструктора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet