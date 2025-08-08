Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археолог в пустыне Синьцзяна
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:50

Захоронение, которое переписывает историю: что скрывала могила подростка

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу

Археологи обнаружили невероятно богатое захоронение молодой женщины, которой не было и 18 лет. Находка в Тепе-Чалоу оказалась самой роскошной среди всех, найденных на территории Великой Хорасанской цивилизации (GKC). Исследование проливает свет на загадочное прошлое этого региона.

Великий Хорасан — колыбель древних культур

Большой Хорасан — исторический регион, охватывающий части Ирана, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Он был центром культурного обмена и сыграл ключевую роль в развитии Центральной Азии.

Как отмечают археологи Али Вахдати, Раффаэле Бисконе, Роберто Дан и Мари-Клод Тремуй, Великая Хорасанская цивилизация (ВХЦ) была не менее значимой, чем Месопотамия или долина Инда. Она возникла в конце III тысячелетия до н. э. и быстро распространилась по долинам рек и оазисам региона.

Международные связи и торговля

К началу II тысячелетия до н. э. ВХЦ установила тесные связи с Мохенджо-Даро, Месопотамией и прибрежными общинами Персидского залива. Археологи находят следы её торговых маршрутов в Ираке, Пакистане и Иране.

Хотя точное название цивилизации неизвестно, учёные предполагают, что она могла быть связана с Мархаши — регионом, упоминаемым в месопотамских текстах как источник ценных материалов, таких как хлорит.

Роскошное захоронение подростка

В "зоне расширения" GKC была найдена могила 12 — типичное для этой культуры погребение. В ней обнаружили останки девушки-подростка и 34 предмета роскоши, подчёркивающих её высокий статус.

Среди находок:

  • 12 керамических ваз — характерных для GKC;
  • 7 каменных изделий (включая печать-штамп и бусины);
  • 13 металлических предметов (золотые серьги, бронзовые браслеты, медный кувшин);
  • 2 булавки из слоновой кости.

Тело было уложено на правый бок в скорченном положении, лицом к юго-востоку.

"Керамические сосуды располагались за спиной, над головой и под ногами. Особую ценность представляют булавки у плеч, браслеты на руках и хлоритовые предметы у лица. У ног стояла большая ваза с медным кувшином внутри", — говорится в исследовании.

Уникальные артефакты

Среди самых примечательных находок:

  • бронзовое зеркало;
  • 4 бронзовые булавки (одна с розеткой в виде руки);
  • золотые украшения (серьги, кольцо);
  • бронзовая печать-штамп с изображением ступней — возможно, оберег;
  • 3 хлоритовых косметических контейнера, включая шкатулку с изображениями змей и скорпионов.

Мастерство изготовления и материалы (змеевик, лазурит) указывают на связи с дальними регионами.

Роль женщин в древнем обществе

Захоронения в Чалоу показывают, что женщины занимали высокое положение. Их могилы часто богаче мужских и содержат зеркала, украшения и сосуды для косметики. Наличие бараньих костей в сосудах говорит о вере в загробную жизнь.

За четыре сезона раскопок найдено 38 могил, многие из которых разрушены эрозией. Учёные предполагают, что Хорасан, считавшийся периферийным, на самом деле был ключевым центром культурного обмена.

Могилу обнаружили всего в 15 см от поверхности — её защитил древний подземный канал (кяриз), предотвративший разрушение от сельскохозяйственных работ.

