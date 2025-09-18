Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн

В Китае зафиксирована беспрецедентная утечка информации, связанная с инфраструктурой интернет-цензуры, известной как "Великий китайский файрвол". Более 500 гигабайт служебных документов, журналов и исходных кодов оказались в открытом доступе, что уже называют крупнейшей информационной потерей в истории страны. Ситуация вызвала широкий резонанс как в экспертном сообществе, так и за его пределами.

Что известно об утечке

По данным исследователей, архив с материалами был обнаружен 11 сентября. Предположительно, источником утечки стала компания Geedge Networks и лаборатория MESA Института информационной инженерии Китайской академии наук. Среди документов оказались схемы и сборочные системы для платформ глубокого анализа пакетов (DPI).

Эти материалы раскрывают устройство коммерческой платформы Tiangou, которую сами разработчики называют "файрволом в коробке". Система предназначена для выявления и блокировки технологий обхода цензуры — VPN, зашифрованных соединений SSL и нестандартных способов регистрации сессий.

"Взлом открывает исследователям редкую возможность изучить внутреннюю архитектуру китайской цензурной машины", — заявили в команде Great Firewall Report.

Tiangou: принцип работы и масштабы применения

Сначала Tiangou размещалась на серверах HP и Dell. Но после введённых санкций система была переведена на отечественные серверы. Согласно документам, платформу развернули в 26 дата-центрах Мьянмы, где она отслеживает более 81 миллиона одновременных TCP-соединений и позволяет централизованно блокировать доступ к определённому контенту.

Примечательно, что китайские технологии не ограничиваются внутренним рынком. Geedge Networks активно экспортирует Tiangou и в другие страны — Пакистан, Казахстан, Эфиопию. Например, в Пакистане система встроена в комплекс WMS 2.0, обеспечивающий мониторинг мобильных сетей и перехват незашифрованных HTTP-сессий в реальном времени.

Сравнение: как устроены разные системы цензуры

Система Страна Особенности Масштаб Tiangou Китай, экспорт DPI, SSL-фингерпринтинг, блокировка VPN До 81 млн соединений WMS 2.0 Пакистан Мониторинг мобильных сетей, HTTP-перехват Национальный уровень NAT Firewall Иран Централизованное ограничение доступа Провайдерский уровень "Белый список" Россия Доступ только к утверждённым ресурсам Региональные эксперименты

Советы шаг за шагом: как исследователи работают с утечками

Скачивание архивов только в изолированных средах (виртуальные машины). Использование антивирусных инструментов и песочниц для анализа. Внимательная проверка метаданных и журналов сборки. Сравнение архитектуры с уже известными системами DPI. Публикация безопасных аналитических отчётов, без утечки вредоносного кода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранение исходного кода и документации без должной защиты.

Последствие: утечка данных объёмом в сотни гигабайт.

Альтернатива: использование защищённых репозиториев с многоуровневой аутентификацией (например, GitLab с модулем Security).

Ошибка: зависимость от иностранных серверов (HP, Dell).

Последствие: необходимость срочной замены из-за санкций.

Альтернатива: собственные серверные решения Inspur, Lenovo с сертификацией.

Ошибка: масштабное развертывание без учёта уязвимостей.

Последствие: появление "дыр" для обхода цензуры.

Альтернатива: постоянные независимые аудиты безопасности.

А что если…

Что произойдёт, если подобные архивы будут использоваться в практических целях? Есть вероятность, что активисты найдут уязвимости и создадут новые способы обхода блокировок. С другой стороны, власти смогут усилить контроль, исправив ошибки в Tiangou. Баланс между контролем и свободой снова окажется под угрозой.

Плюсы и минусы Tiangou

Плюсы Минусы Гибкость в настройке фильтров Уязвимости в реализации Возможность масштабного развертывания Высокая стоимость обслуживания Экспорт и коммерциализация технологий Потенциальное нарушение прав пользователей Поддержка отечественного оборудования Риск новых утечек

FAQ

Как выбрать инструменты для обхода файрвола?

Специалисты рекомендуют использовать комбинацию VPN и протоколов маскировки трафика (например, Shadowsocks).

Сколько стоит Tiangou?

Официальные цены не раскрываются, но эксперты оценивают внедрение в миллионы долларов на государственный контракт.

Что лучше: VPN или прокси?

VPN обеспечивает шифрование и скрытие трафика, тогда как прокси лишь меняет IP-адрес. Для обхода файрвола эффективнее VPN.

Мифы и правда

Миф: "Файрвол нельзя обойти".

Правда: любые системы имеют уязвимости, а пользователи постоянно находят новые пути обхода.

Миф: "Только Китай использует DPI для цензуры".

Правда: подобные решения активно применяются в десятках стран, включая Иран и Россию.

Миф: "Такие технологии делают интернет безопаснее".

Правда: чаще они ограничивают свободу доступа к информации.

Интересные факты

Первая версия "Великого файрвола" заработала ещё в 2003 году. В Китае официально заблокированы более 10 тысяч зарубежных сайтов, включая крупнейшие соцсети. Несмотря на цензуру, в стране существует рынок "теневых" VPN, оборот которого оценивается в миллиарды юаней.

Исторический контекст