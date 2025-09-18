Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн
В Китае зафиксирована беспрецедентная утечка информации, связанная с инфраструктурой интернет-цензуры, известной как "Великий китайский файрвол". Более 500 гигабайт служебных документов, журналов и исходных кодов оказались в открытом доступе, что уже называют крупнейшей информационной потерей в истории страны. Ситуация вызвала широкий резонанс как в экспертном сообществе, так и за его пределами.
Что известно об утечке
По данным исследователей, архив с материалами был обнаружен 11 сентября. Предположительно, источником утечки стала компания Geedge Networks и лаборатория MESA Института информационной инженерии Китайской академии наук. Среди документов оказались схемы и сборочные системы для платформ глубокого анализа пакетов (DPI).
Эти материалы раскрывают устройство коммерческой платформы Tiangou, которую сами разработчики называют "файрволом в коробке". Система предназначена для выявления и блокировки технологий обхода цензуры — VPN, зашифрованных соединений SSL и нестандартных способов регистрации сессий.
"Взлом открывает исследователям редкую возможность изучить внутреннюю архитектуру китайской цензурной машины", — заявили в команде Great Firewall Report.
Tiangou: принцип работы и масштабы применения
Сначала Tiangou размещалась на серверах HP и Dell. Но после введённых санкций система была переведена на отечественные серверы. Согласно документам, платформу развернули в 26 дата-центрах Мьянмы, где она отслеживает более 81 миллиона одновременных TCP-соединений и позволяет централизованно блокировать доступ к определённому контенту.
Примечательно, что китайские технологии не ограничиваются внутренним рынком. Geedge Networks активно экспортирует Tiangou и в другие страны — Пакистан, Казахстан, Эфиопию. Например, в Пакистане система встроена в комплекс WMS 2.0, обеспечивающий мониторинг мобильных сетей и перехват незашифрованных HTTP-сессий в реальном времени.
Сравнение: как устроены разные системы цензуры
|Система
|Страна
|Особенности
|Масштаб
|Tiangou
|Китай, экспорт
|DPI, SSL-фингерпринтинг, блокировка VPN
|До 81 млн соединений
|WMS 2.0
|Пакистан
|Мониторинг мобильных сетей, HTTP-перехват
|Национальный уровень
|NAT Firewall
|Иран
|Централизованное ограничение доступа
|Провайдерский уровень
|"Белый список"
|Россия
|Доступ только к утверждённым ресурсам
|Региональные эксперименты
Советы шаг за шагом: как исследователи работают с утечками
-
Скачивание архивов только в изолированных средах (виртуальные машины).
-
Использование антивирусных инструментов и песочниц для анализа.
-
Внимательная проверка метаданных и журналов сборки.
-
Сравнение архитектуры с уже известными системами DPI.
-
Публикация безопасных аналитических отчётов, без утечки вредоносного кода.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: хранение исходного кода и документации без должной защиты.
-
Последствие: утечка данных объёмом в сотни гигабайт.
-
Альтернатива: использование защищённых репозиториев с многоуровневой аутентификацией (например, GitLab с модулем Security).
-
Ошибка: зависимость от иностранных серверов (HP, Dell).
-
Последствие: необходимость срочной замены из-за санкций.
-
Альтернатива: собственные серверные решения Inspur, Lenovo с сертификацией.
-
Ошибка: масштабное развертывание без учёта уязвимостей.
-
Последствие: появление "дыр" для обхода цензуры.
-
Альтернатива: постоянные независимые аудиты безопасности.
А что если…
Что произойдёт, если подобные архивы будут использоваться в практических целях? Есть вероятность, что активисты найдут уязвимости и создадут новые способы обхода блокировок. С другой стороны, власти смогут усилить контроль, исправив ошибки в Tiangou. Баланс между контролем и свободой снова окажется под угрозой.
Плюсы и минусы Tiangou
|Плюсы
|Минусы
|Гибкость в настройке фильтров
|Уязвимости в реализации
|Возможность масштабного развертывания
|Высокая стоимость обслуживания
|Экспорт и коммерциализация технологий
|Потенциальное нарушение прав пользователей
|Поддержка отечественного оборудования
|Риск новых утечек
FAQ
Как выбрать инструменты для обхода файрвола?
Специалисты рекомендуют использовать комбинацию VPN и протоколов маскировки трафика (например, Shadowsocks).
Сколько стоит Tiangou?
Официальные цены не раскрываются, но эксперты оценивают внедрение в миллионы долларов на государственный контракт.
Что лучше: VPN или прокси?
VPN обеспечивает шифрование и скрытие трафика, тогда как прокси лишь меняет IP-адрес. Для обхода файрвола эффективнее VPN.
Мифы и правда
-
Миф: "Файрвол нельзя обойти".
Правда: любые системы имеют уязвимости, а пользователи постоянно находят новые пути обхода.
-
Миф: "Только Китай использует DPI для цензуры".
Правда: подобные решения активно применяются в десятках стран, включая Иран и Россию.
-
Миф: "Такие технологии делают интернет безопаснее".
Правда: чаще они ограничивают свободу доступа к информации.
Интересные факты
-
Первая версия "Великого файрвола" заработала ещё в 2003 году.
-
В Китае официально заблокированы более 10 тысяч зарубежных сайтов, включая крупнейшие соцсети.
-
Несмотря на цензуру, в стране существует рынок "теневых" VPN, оборот которого оценивается в миллиарды юаней.
Исторический контекст
-
2003 год — запуск "Великого китайского файрвола".
-
2010 год — Google уходит из Китая из-за цензуры.
-
2017 год — массовая блокировка VPN.
-
2025 год — крупнейшая утечка данных, раскрывающая архитектуру системы.
