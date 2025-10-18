Тутанхамон возвращается домой: все сокровища фараона впервые соберут под одной крышей

После десятилетий ожидания Египет готовится открыть свои двери для одной из самых впечатляющих культурных достопримечательностей современности — Большого египетского музея (GEM). Он расположен всего в нескольких километрах от пирамид Гизы и обещает стать не просто выставочным пространством, а целым городом древностей под одной крышей.

Огромный музей площадью почти 81 тысяча квадратных метров объединяет артефакты, охватывающие более пяти тысяч лет истории. И теперь, спустя почти четверть века после начала проекта, он наконец готов предстать перед публикой во всей красе.

Долгий путь к открытию

Идея создания музея, посвящённого исключительно древнеегипетской цивилизации, родилась ещё в 1992 году. Но строительство стартовало лишь в 2002-м, когда первый камень заложил президент Хосни Мубарак. Вскоре Египет пережил целую полосу политических потрясений: революцию "арабской весны", смену власти и экономические трудности. Эти события неоднократно откладывали дату открытия.

К этому добавились пандемия Covid-19 и снижение туристического потока, которое ударило по финансированию проекта. Египетскому правительству пришлось искать международные кредиты на сумму почти 1 миллиард долларов, чтобы завершить строительство.

В итоге торжественное открытие назначено на 1 ноября 2025 года, спустя 23 года после начала работ. Для сравнения — строительство Великой пирамиды Гизы заняло примерно столько же времени.

Что увидят первые посетители

Главная гордость музея — полная коллекция сокровищ Тутанхамона. Впервые за сто лет все 5000 предметов из его гробницы будут представлены вместе — от золотой маски до колесниц и статуэток.

Помимо этого, музей включает 12 основных галерей, где история Египта разворачивается в хронологическом и тематическом порядке — от эпохи фараонов до греко-римского периода.

Центральная лестница, ведущая в залы, сама по себе станет достопримечательностью: она украшена массивными статуями, а за огромными окнами открывается захватывающий вид на пирамиды Гизы.

Первые шаги и частичные открытия

Ещё в 2023 году начались экскурсии по Большому залу, где установлен 3200-летний колосс Рамзеса II. В октябре 2024-го последовало мягкое открытие музея: гости получили доступ к большинству залов, за исключением зала Тутанхамона и солнечных барок — царских лодок, которые раньше хранились в отдельном павильоне у пирамиды Хуфу.

"Ограниченные экскурсии по Большому залу GEM, где находится колоссальная статуя Рамзеса II возрастом 3 200 лет, начались в 2023 году", — отметил источник из администрации музея.

Судьба старого Египетского музея

Старейший Египетский музей на площади Тахрир в Каире долгие годы был хранителем древних сокровищ, включая знаменитую золотую маску юного фараона. Теперь часть коллекции переедет в GEM, но старое здание не будет заброшено.

"Пространство начинает больше использоваться для проведения конференций и мероприятий", — пояснила египтолог и гид Мошейра Абогалия.

Многие специалисты полагают, что музей может получить новую функцию — стать научным центром или выставочной площадкой для временных экспозиций.

Сравнение: старый и новый музеи

Параметр Египетский музей (Каир, 1902) Большой египетский музей (Гиза, 2025) Расположение Центр Каира У подножия пирамид Гизы Площадь около 13 000 м² более 80 000 м² Основные экспонаты Мумии, маска Тутанхамона, статуи фараонов Полная коллекция гробницы Тутанхамона, солнечные барки, хронологические галереи Архитектура Неоклассика Современный дизайн с панорамными окнами Назначение Хранение коллекций Музей, исследовательский и образовательный центр

Как добраться и что увидеть рядом

Музей станет частью обновлённой туристической зоны Гизы. Здесь уже появился современный центр для посетителей и электрические автобусы hop-on-hop-off, которые будут курсировать между пирамидами, Сфинксом и музеем.

Планируется внедрение цифровых гидов и интерактивных маршрутов, где можно будет с помощью VR-очков увидеть, как выглядели древние храмы и некрополи тысячи лет назад.

Советы шаг за шагом: как спланировать визит

Покупка билетов. Лучше бронировать заранее на официальном сайте музея, особенно в первые месяцы после открытия. Выбор времени. Оптимально приезжать утром — меньше очередей и мягкий свет для фотографий. Экскурсии. Доступны аудиогиды на разных языках и маршруты по ключевым залам. Комфорт. Возьмите воду и лёгкую одежду: даже осенью жара может достигать 30 °C. Комбинированные туры. Многие туроператоры предлагают единые маршруты "Пирамиды + GEM + Старый музей".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приехать без предварительного бронирования.

Последствие: Возможна очередь на несколько часов.

Альтернатива: Онлайн-билеты с выбором времени входа.

Приехать без предварительного бронирования. Возможна очередь на несколько часов. Онлайн-билеты с выбором времени входа. Ошибка: Игнорировать рекомендации по маршрутам.

Последствие: Пропуск ключевых экспонатов.

Альтернатива: Использовать официальный гид-приложение GEM Guide.

Игнорировать рекомендации по маршрутам. Пропуск ключевых экспонатов. Использовать официальный гид-приложение GEM Guide. Ошибка: Посещать музей в полдень.

Последствие: Перегрев и усталость.

Альтернатива: Утренние или вечерние часы.

А что если поехать позже?

Если вы планируете поездку в Египет не сразу, не стоит переживать: в 2026 году ожидается расширение выставочного пространства и открытие новых зон. По предварительным данным, появятся детский археологический центр, зона реставрации, а также выставка интерактивных копий редких артефактов, созданных на 3D-принтерах.

Плюсы и минусы посещения GEM

Плюсы Минусы Современные технологии и климат-контроль Большой поток туристов в первые месяцы Полная коллекция Тутанхамона Высокая стоимость билета по сравнению со старым музеем Расположение у пирамид Требуется транспорт для поездки из Каира Кафе, сувенирные лавки, зона отдыха Возможны временные ограничения доступа к отдельным залам

Исторический контекст

Проект GEM задумывался как символ нового Египта, стремящегося объединить древность и современность. Его архитектура — сочетание песчаного камня и стекла — символизирует переход от прошлого к будущему.

С момента открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году Египет стал эпицентром археологических открытий. Спустя столетие, новое здание музея возвращает миру блеск этой эпохи.

Интересные факты

В музее установлена самая большая стеклянная панель в Африке - через неё открывается панорама пирамид. Температура в залах поддерживается строго на уровне 22 °C, чтобы защитить древние ткани и папирус. Для перемещения тяжёлых артефактов внутри комплекса разработан собственный подвесной транспортный механизм.

FAQ

Когда открывается музей?

Полное открытие запланировано на 1 ноября 2025 года.

Можно ли фотографировать внутри?

Да, но без вспышки, чтобы не повредить экспонаты.

Что будет с Египетским музеем на Тахрире?

Он продолжит работу, но станет площадкой для научных и временных выставок.

Есть ли кафе и зоны отдыха?

Да, на территории предусмотрены рестораны с видом на пирамиды и магазины сувениров.

Как долго занимает осмотр?

Среднее время посещения — от 3 до 5 часов.