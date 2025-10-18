Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Большой египетский музей
Большой египетский музей
© commons.wikimedia.org by Mohamedusrii is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:01

Тутанхамон возвращается домой: все сокровища фараона впервые соберут под одной крышей

Египет откроет Большой египетский музей у пирамид Гизы 1 ноября 2025 года

После десятилетий ожидания Египет готовится открыть свои двери для одной из самых впечатляющих культурных достопримечательностей современности — Большого египетского музея (GEM). Он расположен всего в нескольких километрах от пирамид Гизы и обещает стать не просто выставочным пространством, а целым городом древностей под одной крышей.

Огромный музей площадью почти 81 тысяча квадратных метров объединяет артефакты, охватывающие более пяти тысяч лет истории. И теперь, спустя почти четверть века после начала проекта, он наконец готов предстать перед публикой во всей красе.

Долгий путь к открытию

Идея создания музея, посвящённого исключительно древнеегипетской цивилизации, родилась ещё в 1992 году. Но строительство стартовало лишь в 2002-м, когда первый камень заложил президент Хосни Мубарак. Вскоре Египет пережил целую полосу политических потрясений: революцию "арабской весны", смену власти и экономические трудности. Эти события неоднократно откладывали дату открытия.

К этому добавились пандемия Covid-19 и снижение туристического потока, которое ударило по финансированию проекта. Египетскому правительству пришлось искать международные кредиты на сумму почти 1 миллиард долларов, чтобы завершить строительство.

В итоге торжественное открытие назначено на 1 ноября 2025 года, спустя 23 года после начала работ. Для сравнения — строительство Великой пирамиды Гизы заняло примерно столько же времени.

Что увидят первые посетители

Главная гордость музея — полная коллекция сокровищ Тутанхамона. Впервые за сто лет все 5000 предметов из его гробницы будут представлены вместе — от золотой маски до колесниц и статуэток.

Помимо этого, музей включает 12 основных галерей, где история Египта разворачивается в хронологическом и тематическом порядке — от эпохи фараонов до греко-римского периода.

Центральная лестница, ведущая в залы, сама по себе станет достопримечательностью: она украшена массивными статуями, а за огромными окнами открывается захватывающий вид на пирамиды Гизы.

Первые шаги и частичные открытия

Ещё в 2023 году начались экскурсии по Большому залу, где установлен 3200-летний колосс Рамзеса II. В октябре 2024-го последовало мягкое открытие музея: гости получили доступ к большинству залов, за исключением зала Тутанхамона и солнечных барок — царских лодок, которые раньше хранились в отдельном павильоне у пирамиды Хуфу.

"Ограниченные экскурсии по Большому залу GEM, где находится колоссальная статуя Рамзеса II возрастом 3 200 лет, начались в 2023 году", — отметил источник из администрации музея.

Судьба старого Египетского музея

Старейший Египетский музей на площади Тахрир в Каире долгие годы был хранителем древних сокровищ, включая знаменитую золотую маску юного фараона. Теперь часть коллекции переедет в GEM, но старое здание не будет заброшено.

"Пространство начинает больше использоваться для проведения конференций и мероприятий", — пояснила египтолог и гид Мошейра Абогалия.

Многие специалисты полагают, что музей может получить новую функцию — стать научным центром или выставочной площадкой для временных экспозиций.

Сравнение: старый и новый музеи

Параметр

Египетский музей (Каир, 1902)

Большой египетский музей (Гиза, 2025)

Расположение

Центр Каира

У подножия пирамид Гизы

Площадь

около 13 000 м²

более 80 000 м²

Основные экспонаты

Мумии, маска Тутанхамона, статуи фараонов

Полная коллекция гробницы Тутанхамона, солнечные барки, хронологические галереи

Архитектура

Неоклассика

Современный дизайн с панорамными окнами

Назначение

Хранение коллекций

Музей, исследовательский и образовательный центр

Как добраться и что увидеть рядом

Музей станет частью обновлённой туристической зоны Гизы. Здесь уже появился современный центр для посетителей и электрические автобусы hop-on-hop-off, которые будут курсировать между пирамидами, Сфинксом и музеем.

Планируется внедрение цифровых гидов и интерактивных маршрутов, где можно будет с помощью VR-очков увидеть, как выглядели древние храмы и некрополи тысячи лет назад.

Советы шаг за шагом: как спланировать визит

  1. Покупка билетов. Лучше бронировать заранее на официальном сайте музея, особенно в первые месяцы после открытия.
  2. Выбор времени. Оптимально приезжать утром — меньше очередей и мягкий свет для фотографий.
  3. Экскурсии. Доступны аудиогиды на разных языках и маршруты по ключевым залам.
  4. Комфорт. Возьмите воду и лёгкую одежду: даже осенью жара может достигать 30 °C.
  5. Комбинированные туры. Многие туроператоры предлагают единые маршруты "Пирамиды + GEM + Старый музей".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Приехать без предварительного бронирования.
    Последствие: Возможна очередь на несколько часов.
    Альтернатива: Онлайн-билеты с выбором времени входа.
  • Ошибка: Игнорировать рекомендации по маршрутам.
    Последствие: Пропуск ключевых экспонатов.
    Альтернатива: Использовать официальный гид-приложение GEM Guide.
  • Ошибка: Посещать музей в полдень.
    Последствие: Перегрев и усталость.
    Альтернатива: Утренние или вечерние часы.

А что если поехать позже?

Если вы планируете поездку в Египет не сразу, не стоит переживать: в 2026 году ожидается расширение выставочного пространства и открытие новых зон. По предварительным данным, появятся детский археологический центр, зона реставрации, а также выставка интерактивных копий редких артефактов, созданных на 3D-принтерах.

Плюсы и минусы посещения GEM

Плюсы

Минусы

Современные технологии и климат-контроль

Большой поток туристов в первые месяцы

Полная коллекция Тутанхамона

Высокая стоимость билета по сравнению со старым музеем

Расположение у пирамид

Требуется транспорт для поездки из Каира

Кафе, сувенирные лавки, зона отдыха

Возможны временные ограничения доступа к отдельным залам

Исторический контекст

Проект GEM задумывался как символ нового Египта, стремящегося объединить древность и современность. Его архитектура — сочетание песчаного камня и стекла — символизирует переход от прошлого к будущему.

С момента открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году Египет стал эпицентром археологических открытий. Спустя столетие, новое здание музея возвращает миру блеск этой эпохи.

Интересные факты

  1. В музее установлена самая большая стеклянная панель в Африке - через неё открывается панорама пирамид.
  2. Температура в залах поддерживается строго на уровне 22 °C, чтобы защитить древние ткани и папирус.
  3. Для перемещения тяжёлых артефактов внутри комплекса разработан собственный подвесной транспортный механизм.

FAQ

Когда открывается музей?
Полное открытие запланировано на 1 ноября 2025 года.

Можно ли фотографировать внутри?
Да, но без вспышки, чтобы не повредить экспонаты.

Что будет с Египетским музеем на Тахрире?
Он продолжит работу, но станет площадкой для научных и временных выставок.

Есть ли кафе и зоны отдыха?
Да, на территории предусмотрены рестораны с видом на пирамиды и магазины сувениров.

Как долго занимает осмотр?
Среднее время посещения — от 3 до 5 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты составили список лекарств, которые стоит взять в аптечку в путешествие сегодня в 5:46
Аптечка в отпуск: что взять, чтобы отдых не превратился в больничный

Как собрать аптечку в путешествие: список лекарств для взрослых и детей, полезные советы и средства, которые помогут при любых неожиданных ситуациях.

Читать полностью » Врачи рассказали, как пережить месячные в путешествии и не испортить отпуск сегодня в 4:42
Отпуск и месячные: как не дать критическим дням испортить долгожданное путешествие

Месячные совпали с отпуском? Рассказываем, как подготовиться, что взять с собой и как сохранить комфорт во время путешествия.

Читать полностью » Туристический гид: куда отправиться в Беларуси, если Минск уже изучен сегодня в 3:38
Не только Минск: города Беларуси, в которых легко потеряться и влюбиться

Пять красивейших городов Беларуси, куда стоит отправиться помимо Минска: от королевских замков Гродно до творческой атмосферы Витебска.

Читать полностью » FitStars сообщила, что короткая зарядка помогает избежать усталости за рулём сегодня в 2:16
Тело спит, глаза открыты: упражнение, которое спасает от сонливости на трассе во время путешествий

Даже короткая остановка в пути может вернуть бодрость и внимание. Рассказываем, как несколько простых упражнений превратят утомительную поездку в приятное путешествие

Читать полностью » Жительница Тюмени сравнила качество сервиса в Китае и Турции сегодня в 1:22
Китай манит без виз, но не без разочарований: почему Хайнань покорил не всех

Молодая пара из России выбрала для медового месяца китайский Хайнань, но вместо райского отдыха получила урок о том, как важно знать сезон и особенности страны.

Читать полностью » Губернатор Кондратьев: запуск парома Сочи–Трабзон преждевременен сегодня в 0:16
Черноморский маршрут оживает — но власти Сочи бьют тревогу

После десятилетнего перерыва паром между Сочи и Трабзоном вновь оказался в центре внимания. Но готов ли Черноморский маршрут к возвращению?

Читать полностью » Кения стала новым направлением для российских туристов — туры уже доступны из регионов вчера в 23:34
Пляжи как в рекламе, сафари как в кино: Кения рвётся в топ зимних направлений

У берегов Кении — океан ярче, чем на Мальдивах, и сафари рядом. Россиянам стало проще добраться до нового круглогодичного рая Индийского океана.

Читать полностью » Royal Air Maroc планирует запустить прямые рейсы Санкт-Петербург – Касабланка в 2026 году вчера в 22:27
От Невы до Сахары без пересадок: Петербург протянет воздушный мост в Африку

Из Пулково готовят прямые рейсы в Марокко — безвизовое, яркое и транзитное направление. Чем оно выгодно Петербургу и почему такие маршруты редкость?

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры назвали восемь ошибок при выборе цвета для интерьера квартиры
Спорт и фитнес
Два занятия в неделю по 30 минут для улучшения физической формы и силы
Красота и здоровье
Нут содержит белок, но не восполняет витамин B12 — Анна Белоусова
Красота и здоровье
Россия теряет врачей не из-за зарплат: кризис начинается ещё в аудитории
Садоводство
Гумат калия восстанавливает плодородие почвы и повышает урожайность растений — специалисты Огород-365
Спорт и фитнес
Упражнения для пивного живота: скакалка, берпи и другие эффективные тренировки для сжигания жира
Красота и здоровье
Болгария нарастила специалистов, но потеряла медицину для людей
Авто и мото
Штраф до 3000 рублей грозит за нарушение правил движения во дворах и жилых зонах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet