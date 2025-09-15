750 км по Крыму: как устроена Большая тропа вдоль Чёрного моря

Маршрут, который соединит запад и восток Крыма, станет одним из самых масштабных туристических проектов полуострова. Его прокладывают вдоль побережья Чёрного моря, частично уходя в горные районы. Общая протяжённость Большой Крымской тропы составит около 750 километров.

Создатели проекта предусмотрели деление маршрута на отдельные участки длиной по 15-25 километров. Такой формат позволит пройти их за один световой день, а вместе они складываются в целое путешествие, растянутое на недели. Тропа затронет семь муниципальных районов и шесть городских округов, пересечёт более 20 особо охраняемых природных территорий.

Туризм и безопасность

Организаторы уверяют, что маршрут будет доступен не только опытным туристам, но и новичкам. По ходу тропы предусмотрены удобные выходы к автодорогам, где ходят автобусы. Это позволит при необходимости сократить путь и вернуться в населённые пункты.

На всем протяжении маршрута запланированы туристические стоянки с возможностью поесть и даже принять душ. Это означает, что путешествовать можно будет налегке, не неся с собой палатку и громоздкое снаряжение.

Ключевые объекты на маршруте

В состав маршрута войдут более трёх тысяч туристических объектов — как известных достопримечательностей, так и скрытых уголков природы:

Караларский парк и Осовинская степь;

Тихая бухта и тропы Волошина и Грина;

пещерные города Бахчисарая и Большой каньон Крыма;

мыс Меганом, горные массивы Демерджи и Ай-Петри;

туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории;

Атлеш и Тарханкутский парк.

Эти места уже популярны у путешественников, а теперь они объединятся в единую сеть.

Дополнительные возможности

Рядом с тропой проложат велосипедный маршрут. Также создадут свыше сотни дополнительных троп — линейных и радиальных, которые будут сопрягаться с основным маршрутом. Это даст возможность туристам строить свои собственные сценарии путешествий: короткие прогулки выходного дня или многодневные походы.

Советы шаг за шагом

Определите участок маршрута, соответствующий вашей физической форме. Заранее узнайте о турстоянках и бронируйте места в пиковый сезон. Возьмите с собой минимум: удобную обувь, воду, аптечку, защиту от солнца. Используйте дополнительные радиальные маршруты для однодневных вылазок. Если планируете велопоездку — проверяйте техническое состояние велосипеда заранее.

А что если пройти весь маршрут целиком? Это может занять больше месяца, но даст уникальный опыт — увидеть Крым во всей его многоликости: от степей и виноградников до горных вершин и морских бухт.

В финале стоит отметить несколько интересных фактов: