Судакская бухта
Судакская бухта
© commons.wikimedia.org by AndrijKo.ukr is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:18

750 км по Крыму: как устроена Большая тропа вдоль Чёрного моря

Большая Крымская тропа около 750 км соединит запад и восток Крыма

Маршрут, который соединит запад и восток Крыма, станет одним из самых масштабных туристических проектов полуострова. Его прокладывают вдоль побережья Чёрного моря, частично уходя в горные районы. Общая протяжённость Большой Крымской тропы составит около 750 километров.

Создатели проекта предусмотрели деление маршрута на отдельные участки длиной по 15-25 километров. Такой формат позволит пройти их за один световой день, а вместе они складываются в целое путешествие, растянутое на недели. Тропа затронет семь муниципальных районов и шесть городских округов, пересечёт более 20 особо охраняемых природных территорий.

Туризм и безопасность

Организаторы уверяют, что маршрут будет доступен не только опытным туристам, но и новичкам. По ходу тропы предусмотрены удобные выходы к автодорогам, где ходят автобусы. Это позволит при необходимости сократить путь и вернуться в населённые пункты.

На всем протяжении маршрута запланированы туристические стоянки с возможностью поесть и даже принять душ. Это означает, что путешествовать можно будет налегке, не неся с собой палатку и громоздкое снаряжение.

Ключевые объекты на маршруте

В состав маршрута войдут более трёх тысяч туристических объектов — как известных достопримечательностей, так и скрытых уголков природы:

  • Караларский парк и Осовинская степь;
  • Тихая бухта и тропы Волошина и Грина;
  • пещерные города Бахчисарая и Большой каньон Крыма;
  • мыс Меганом, горные массивы Демерджи и Ай-Петри;
  • туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории;
  • Атлеш и Тарханкутский парк.

Эти места уже популярны у путешественников, а теперь они объединятся в единую сеть.

Дополнительные возможности

Рядом с тропой проложат велосипедный маршрут. Также создадут свыше сотни дополнительных троп — линейных и радиальных, которые будут сопрягаться с основным маршрутом. Это даст возможность туристам строить свои собственные сценарии путешествий: короткие прогулки выходного дня или многодневные походы.

Советы шаг за шагом

  1. Определите участок маршрута, соответствующий вашей физической форме.
  2. Заранее узнайте о турстоянках и бронируйте места в пиковый сезон.
  3. Возьмите с собой минимум: удобную обувь, воду, аптечку, защиту от солнца.
  4. Используйте дополнительные радиальные маршруты для однодневных вылазок.
  5. Если планируете велопоездку — проверяйте техническое состояние велосипеда заранее.

А что если пройти весь маршрут целиком? Это может занять больше месяца, но даст уникальный опыт — увидеть Крым во всей его многоликости: от степей и виноградников до горных вершин и морских бухт.

В финале стоит отметить несколько интересных фактов:

  1. Большая Крымская тропа станет одной из самых протяжённых маркированных туристических троп России.
  2. На некоторых участках она пройдёт по древним караванным дорогам.
  3. По масштабу проект сопоставим с известными европейскими маршрутами, например, путём Святого Иакова.

