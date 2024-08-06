Мужчина, напавший на премьер-министра Дании Фредериксен, не признал своей вины

По данным агентства Reuters, гражданин Польши, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, не признал себя виновным.

В материале говорится, что поляк не признал себя виновным по обвинению в нападении и нанесении телесных повреждений премьер-министру Дании.

Обвиняемый заявил суду, что помнит встречу с Фредериксен, но отрицал, что ударил ее. Он отметил, что был пьян и не мог вспомнить, сколько времени прошло между встречей с премьер-министром и арестом.

Несмотря на это, один из телохранителей Фредериксен дал показания в суде, что нападение все же произошло. Фредериксен отсутствовала на заседании.

Агентство заявило, что, как ожидается, суд огласит приговор по делу о нападении уже в среду.

Вечером 7 июня на площади Култорвет в Копенгагене мужчина ударил премьер-министра. Его задержали. По данным канцелярии премьер-министра со ссылкой на заключение врача, у Фредериксен диагностировали травму плеча и шеи.

Полиция Копенгагена утверждает, что инциндент с премьер-министром никакого политического окраса не имеет.

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