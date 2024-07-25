Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к высшей мере наказания в Беларуси, сообщил о том, что Служба безопасности Украины использовала его для выполнения определенных поручений в Минске.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" Кригер рассказал, что на территории Украины действует около 132 подразделений, состоящих из иностранных наемников. Он пытался связаться со всеми доступными формированиями. Одно из них, ответившее наиболее оперативно, предложило ему вступить в свои ряды после прохождения своеобразной подготовки и выполнения ряда заданий. После этого Кригера связали с кураторами из СБУ.

По словам осужденного, с ним по видеосвязи общался человек в маске. В ходе одной из таких бесед поступило предложение отправиться в Минск для выполнения важных поручений. Сейчас Кригер полагает, что СБУ использовала его для реализации своих целей в белорусской столице.

Ранее стало известно, что Минский областной суд признал Кригера виновным в совершении ряда тяжких преступлений. Среди них: акт терроризма, сотрудничество с иностранными спецслужбами, наемничество, участие в экстремистском формировании, незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств, а также умышленное повреждение путей сообщения, которое могло привести к человеческим жертвам и другим серьезным последствиям.

Суд установил, что действия Кригера были направлены на оказание воздействия на принятие решений органами власти, устрашение населения и дестабилизацию общественного порядка в Беларуси. Кроме того, его деятельность была признана угрозой национальной безопасности страны.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)