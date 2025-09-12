Охотники за китами выиграли битву за океан, но проиграли будущее — ирония Средневековья

Вы когда-нибудь задумывались, когда именно серые киты перестали обитать у европейских берегов? Новое исследование ставит под сомнение устоявшуюся дату — XVIII век. Оказывается, эти величественные морские млекопитающие могли исчезнуть здесь уже в Средневековье, примерно между XII и XIV веками.

Где сейчас живут серые киты?

Сегодня на планете остались только две популяции серых китов — обе в северной части Тихого океана:

западная (охотско-корейская) - обитает в Охотском море и близлежащих водах. Из-за интенсивного китобойного промысла XIX-XX веков её численность сократилась до около 200 особей.

- обитает в Охотском море и близлежащих водах. Из-за интенсивного китобойного промысла XIX-XX веков её численность сократилась до около 200 особей. восточная (чукотско-калифорнийская) - проводит лето в Чукотском и Беринговом морях. После запрета охоты её численность восстановилась до примерно 20 тысяч голов.

Ранее серые киты также жили в Северной Атлантике, но считалось, что они исчезли там лишь к XVIII веку.

Новые данные: радиоуглеродный анализ меняет представление

Группа международных учёных под руководством Джеймса Барретта из Университета Британской Колумбии собрала и проанализировала 69 радиоуглеродных дат останков серых китов, найденных преимущественно в Европе. Они использовали современные методы калибровки с поправкой на морской резервуар, что позволило существенно уточнить возраст образцов.

Результаты оказались неожиданными: три самых поздних кита умерли между 1020 и 1291 годами у берегов Испании и Норвегии. Байесовское моделирование показало, что исчезновение популяции произошло примерно между 1142 и 1368 годами, то есть на 300-500 лет раньше, чем считалось ранее.

Ошибочные датировки и их пересмотр

Некоторые находки, ранее датированные XVII веком, также были пересмотрены. Например, останки кита из залива Баббакомб (юг Англии), которые в 1990-х относили к 1610 году, теперь датируются примерно между 101 годом до н. э. и 210 годом н. э.

Подобные пересмотры подтвердили, что серые киты исчезли из Европы значительно раньше, чем предполагалось.

Время вымирания серых китов совпадает с периодом интенсивного китобойного промысла средневековых европейцев — скандинавов, фламандцев, басков, испанцев и португальцев.

Кроме того, примерно в это же время закончился средневековый климатический оптимум (около 950-1250 гг. н. э.), а Северное море столкнулось с пониженной биологической продуктивностью. Эти факторы вместе, вероятно, сыграли ключевую роль в исчезновении китов.

Что говорят исторические источники?

Отсутствие упоминаний о серых китах в более поздних средневековых и раннемодерных текстах также подтверждает их исчезновение в указанный период. Например, норвежские хроники, труды французского натуралиста XVI века Пьера Белона и рукописи голландского торговца Адриана Кунена не содержат сведений о серых китах.

Случай серых китов — не единственный пример того, как человеческая деятельность привела к исчезновению крупных морских животных. Японские морские львы (Zalophus japonicus) вымерли во второй половине XX века из-за бесконтрольной охоты. Интересно, что генетический анализ показал, что популяция морских львов оставалась генетически разнообразной вплоть до исчезновения.

Новое исследование доказывает: серые киты исчезли у берегов Европы значительно раньше, чем считалось — в Средневековье, а не в Новое время. Это меняет наше понимание истории морской фауны и подчеркивает влияние человеческой деятельности и климата на морские экосистемы.