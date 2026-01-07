Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Закрашивание седых корней
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:30

Седина проступает уже через несколько дней: при окрашивании волос упускают один скрытый шаг

Препигментация повышает стойкость окрашивания седины — колористы

Стойкая краска обещает плотный цвет, но в реальности оттенок быстро тускнеет, а седина снова проступает уже через несколько дней. Особенно заметно это на проборе и висках, где волосы упрямо "отказываются" держать пигмент. Проблема часто не в самой краске, а в неправильном подходе к окрашиванию седых волос. Об этом пишет дзен-канал "Наталья Кононова".

Почему седина плохо закрашивается

Седой волос отличается от пигментированного не только цветом. В нём отсутствует натуральный меланин, а структура становится более плотной и гладкой. Из-за этого краситель хуже проникает внутрь и быстрее вымывается. Если наносить краску без учёта этих особенностей, цвет ложится неравномерно и теряет стойкость уже после нескольких моек.

Препигментация как основа стойкого результата

Один из самых надёжных способов работы с сединой — предварительное насыщение волоса пигментом. Суть метода в том, что на седые участки сначала наносят чистый пигмент или состав с минимальным количеством оксида. Иногда для более лёгкого распределения добавляют немного шампуня.

Через 10-20 минут поверх наносят основной краситель выбранного оттенка. Такой подход создаёт недостающий фон, благодаря которому цвет ложится ровно, выглядит плотным и держится заметно дольше. Препигментация особенно эффективна при 50-100% седины и чаще всего применяется на проборе и в височной зоне. Работает метод только с профессиональными красителями.

Почему светлые оттенки практичнее

При обильной седине выбор цвета играет не меньшую роль, чем техника. Светлые и нейтральные оттенки визуально маскируют седые волосы, поскольку контраст между корнями и длиной минимален. Даже при отрастании седина "растворяется" в общем фоне.

Тёмные и насыщенные рыжие тона, наоборот, подчёркивают проблему. На них седые корни становятся заметными уже через 5-7 дней, а линия пробора выглядит резкой и неаккуратной. Именно поэтому блонд, бежевый или пепельно-русый часто выбирают те, кто не готов к частым окрашиваниям.

Маскировка между окрашиваниями

Когда нет возможности сразу обновить цвет, выручает тональная пудра для волос. Её наносят локально — на пробор или виски, где она визуально заполняет пространство между волосами. Средство выглядит естественно, не пачкает кожу и легко смывается.

В отличие от маскирующих спреев, пудра не создаёт липкого слоя, не притягивает пыль и позволяет контролировать плотность нанесения. Это удобный способ скрыть седину без химического воздействия.

Ограничения безаммиачных красок

Мягкие, безаммиачные составы редко справляются с плотной сединой. Для проникновения пигмента кутикула должна раскрыться, а без щёлочной основы этого не происходит. В результате краситель остаётся на поверхности волоса и быстро смывается. Уже через 2-3 мытья седина снова становится заметной.
Для устойчивого результата используют стойкие краски или профессиональные схемы окрашивания, где учитываются и тип седины, и фон осветления.

Почему опасно экспериментировать со смесями

Самостоятельные эксперименты с пропорциями, оксидами и "щетинными" смесями требуют знаний колористики. Ошибки в таких случаях приводят к пересушиванию, пятнам, провалам цвета и неравномерному результату. Если в инструкции упоминаются сложные схемы или нестандартные пропорции, без подготовки повторять их дома не стоит.

Грамотная работа с сединой — это сочетание правильной техники, подходящего оттенка и понимания структуры волоса. Такой подход позволяет добиться не только красивого, но и действительно стойкого цвета.

