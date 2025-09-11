Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пюре с подливой и тефтелями
Пюре с подливой и тефтелями
© Designed by Freepik by timolina is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:25

Всего один промах — и подлива превратится в клейкую катастрофу: правила безошибочного соуса

Правила приготовления подливы: муку обжаривают на масле для однородной текстуры

Подлива — это тот самый соус, который способен превратить простое блюдо в настоящий домашний шедевр. Но многие хозяйки сталкиваются с неприятностью: вместо нежной однородной текстуры получаются комки муки, и всё старание идёт насмарку. Хорошая новость в том, что избежать этой ошибки можно, если знать несколько хитростей. Правильно приготовленная подлива выходит густой, ароматной и идеально дополняет мясные блюда, гарниры и даже овощи.

Основные правила приготовления без комков

Главная причина неудач в приготовлении подливки — неправильное обращение с мукой. Если всыпать её в жидкость без подготовки, она сразу возьмётся комочками. Чтобы этого не произошло, используют приём "ру", то есть обжаривание муки на сливочном или растительном масле. В процессе нагрева она приобретает лёгкий ореховый аромат и светло-кремовый оттенок, а главное — перестаёт сворачиваться в комки.

Не менее важен момент введения жидкости. Если налить бульон или воду сразу большим объёмом, масса быстро застынет. Поэтому вливать жидкость нужно тонкой струйкой, одновременно активно помешивая венчиком. Это гарантирует гладкость и бархатистость соуса.

Подготовка овощей

Чтобы вкус подливы был насыщенным, в её основе используют классические овощи — лук и морковь. Иногда добавляют стебель сельдерея: он придаёт лёгкую пикантность. Овощи нарезают мелко и обжаривают на растительном масле до мягкости. Затем их можно временно убрать со сковороды, чтобы заняться мукой и маслом.

Есть и другой вариант: тушить подливу вместе с овощами, не процеживая. Тогда она получится более "деревенской" — густой, с кусочками. Всё зависит от вкусовых предпочтений семьи.

Тонкости работы с томатной пастой

Отдельный секрет — обжарка томатной пасты. Если добавить её в соус сырой, останется кислинка. При прогреве же в течение минуты вкус становится мягче, появляется красивый насыщенный цвет. Этот приём известен ещё по старым советским кулинарным книгам и до сих пор актуален.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте овощи: нарежьте лук, морковь и сельдерей.

  2. Обжарьте их на растительном масле до мягкости и отложите.

  3. В этой же сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешивайте 1-2 минуты.

  4. Отдельно слегка обжарьте томатную пасту.

  5. Выключите огонь, постепенно влейте горячий бульон или воду, активно помешивая венчиком.

  6. Добавьте соль, перец и лавровый лист.

  7. Верните овощи, накройте крышкой и тушите 20 минут на слабом огне.

  8. По желанию процедите готовую подливу через сито.

Советы шаг за шагом

  • Используйте венчик, а не ложку — так меньше шансов на образование комков.
  • Добавляйте жидкость только горячей, холодная может испортить текстуру.
  • Если подлива кажется слишком густой, разбавьте её небольшим количеством бульона.
  • Для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку сахара при обжарке томатной пасты.

Мифы и правда

  • Миф: муку можно сразу развести в холодной воде и влить в сковороду.
    Правда: такой способ почти всегда даёт комки, лучше использовать масло.
  • Миф: подливу нельзя готовить на сливочном масле — оно быстро горит.
    Правда: если огонь средний и муку помешивать, масло не пригорит.
  • Миф: лавровый лист обязателен.
    Правда: он придаёт аромат, но без него подлива тоже получится вкусной.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать бульон для подливы?
Лучше всего подходит мясной или куриный, но для постного варианта можно использовать овощной.

Сколько хранится готовая подлива?
В холодильнике — не более двух суток, в закрытой посуде.

Что лучше: процеженная или с кусочками?
Всё зависит от блюда: к пюре или макаронам лучше гладкая, к гречке или тушёным овощам — с кусочками.

Исторический контекст

В русской кухне подлива всегда была спутницей горячих блюд. В XIX веке хозяйки готовили её на мясном бульоне, добавляя муку для густоты. В советские времена популярным стал вариант с томатной пастой, который до сих пор остаётся классикой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Влить много жидкости сразу → комки → добавлять постепенно, помешивая венчиком.
  2. Не обжарить муку → вкус сырой муки в подливе → обжарить 1-2 минуты.
  3. Пропустить этап обжарки томатной пасты → кисловатый вкус → слегка прогреть пасту перед добавлением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен сегодня в 13:34

Масло по 1200 рублей: к чему приведёт кризис животноводства

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15% из-за подорожания, но производство растёт: на складах копятся запасы, что может стабилизировать рынок.

Читать полностью » Торт с бисквитом и меренгами получается воздушным сегодня в 13:22

Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Узнайте, как создать нежный торт с меренгами и цветами для семейного стола. Хрустящие меренги, бисквит и креативное украшение — идеальный десерт для гурманов!

Читать полностью » Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Зимой открыть банку и окунуться в лето? Этот ароматный салат из сезонных овощей — простой и вкусный рецепт заготовки. Попробуйте сохранить вкус лета в консервах!

Читать полностью » Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Задумывались о кексе, который готовится месяцами для идеального вкуса? Узнайте, как создать ароматный английский рождественский шедевр с бренди и специями.

Читать полностью » Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника сегодня в 11:32

Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Крылышки на костре: аромат дыма и специи за 30 минут! Простой рецепт для пикника или дома — попробуйте и удивитесь вкусу. Курица, мёд, апельсин — огонь!

Читать полностью » Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Откройте секрет ароматного пирога с яблочным вареньем, который наполнит дом уютом и соберёт семью за чаем. Нежная выпечка для уютных вечеров.

Читать полностью » Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто сегодня в 10:36

Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Захватывающий рецепт десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане: просто, эффектно и для всей семьи. Что скрывает этот праздничный хит?

Читать полностью » По рецепту кулинара маффины с джемом получаются пышными и ароматными сегодня в 10:03

Маффины с ягодами: секрет, которым пользуются все, кроме вас, — и это бесплатно

Хотите пышные маффины с сюрпризом внутри? Простой рецепт с джемом и ягодами раскроет секреты сочной выпечки без хлопот.

Читать полностью »

Новости
Дом

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений
Наука

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия
УрФО

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами
СФО

С 2026 года рыбаки ЯНАО получат расширенные меры поддержки от правительства региона
Красота и здоровье

Медики: резкий запах стула и газов может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника
Дом

Врач Муньос назвала кухонные предметы, которые могут быть опасны для здоровья
Садоводство

Морковная кожура подходит для компоста и удобрения почвы
Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с королём Карлом III в Лондоне после 19 месяцев разлуки — The Telegraph
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet