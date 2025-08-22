Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
© NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:01

Испытание на грани: как астронавты теряют ощущение своего тела в космосе

Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов

Задумывались ли вы, как невесомость может повлиять на наше восприятие тела? Исследователи из Университета Монаш и Немецкого центра авиации и космонавтики провели интересное исследование, которое раскрывает некоторые аспекты этого феномена.

Что показало исследование?

В ходе исследования ученые выяснили, что способность определять положение конечностей без визуальной информации по-разному реагирует на изменения силы тяжести. Во время параболических полетов, которые имитируют невесомость и перегрузку, некоторые виды пространственного восприятия оказываются нарушенными, в то время как другие остаются неизменными.

Проприоцепция, или "чувство положения", формируется на основе сигналов от рецепторов, расположенных в мышцах и суставах, а также от органов равновесия во внутреннем ухе. Это чувство позволяет нам ходить, брать предметы и осознавать, где находятся наши конечности, даже с закрытыми глазами.

Методика исследования

Команда экспертов провела тестирование, чтобы определить, как различные методы измерения проприоцепции реагируют на гравитацию. Добровольцы выполняли три типа заданий:

  • совмещение двух рук.
  • указание одной рукой на положение другой.
  • воспроизведение запомненного ранее положения руки.

Результаты и их значение

Интересным оказалось то, что в условиях перегрузки участники чаще ошибались, полагая, что их руки вытянуты сильнее, чем на самом деле. Однако в невесомости количество ошибок снижалось. Эти искажения наблюдались при совмещении и указании, но воспроизведение запомненного положения руки оставалось стабильным в любых условиях гравитации.

Ученые предполагают, что часть сигналов поступает от мышечных веретен, чувствительных к изменениям нагрузки в суставах. В то же время память и центральная обработка сигналов в мозге помогают поддерживать стабильность ощущений, даже когда сила тяжести меняется.

Полученные результаты могут объяснить дезориентацию, с которой сталкиваются астронавты. В темноте они иногда теряют ощущение положения своих рук, что затрудняет работу с техникой. Одним из возможных решений проблемы может стать использование специальных эластичных костюмов, которые увеличивают нагрузку на суставы и помогают восстановить чувствительность мышечных рецепторов.

