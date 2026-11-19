Современный мир окутан электромагнитным эфиром: радиоволны, Wi-Fi и сотовая связь пронзают пространство, перенося гигабайты данных. Однако у этой системы есть фундаментальная уязвимость — ее можно "заглушить". Бетонные стены, металлические экраны или клетка Фарадея способны превратить помещение в информационный вакуум, полностью отсекая электромагнитный сигнал. Физики из Квинслендского университета под руководством Мэтью Дэвиса решили проверить, существует ли канал связи, который невозможно перекрыть никаким физическим барьером.

Ответом стала гравитация. В отличие от электромагнитных волн, гравитационное воздействие нельзя экранировать: любая масса, где бы она ни находилась, искривляет пространство вокруг себя. Если перемещать массивный объект, он будет менять гравитационное ускорение в каждой точке пространства. Эти микроскопические колебания плотности поля можно зафиксировать с помощью гравиметра — сверхчувствительного прибора, измеряющего ускорение свободного падения.

Лифт как передатчик

Чтобы реализовать этот принцип, исследователи не стали строить сложный механизм, а использовали существующую инфраструктуру здания. В качестве "передатчика" выступил противовес обычного лифта. В конструкции лифта противовес движется строго противоположно кабине, перемещая огромную массу металла вверх и вниз. Физики определили: нижнее положение груза означает бинарный "ноль", верхнее — "единицу".

Таким образом, движение лифта превратилось в медленный, но надежный двоичный код. Ученые закодировали слово Gravity ("гравитация"). В семибитном представлении это превратилось в последовательность из 49 бит. Чтобы отсечь фоновый шум и определить скорость передачи, сообщение обрамили контрольными последовательностями 1010101. Из-за того, что лифт был построен еще в 1950-х годах и двигался медленно, на передачу одного бита уходила примерно минута, а весь процесс занял около часа.

Приемник — гравиметр — разместили в соседней комнате. Между ним и лифтом находилась кирпичная стена, которая для радиоволн служит серьезным препятствием, но для гравитационного поля остается прозрачной. Прибор зафиксировал тончайшие изменения ускорения, вызванные перемещением противовеса, что позволило ученым в точности восстановить исходное слово.

В своей работе, опубликованной в журнале Science Advances, авторы признают: такая связь бесконечно медленна по сравнению с современными стандартами. Однако математическое моделирование показывает, что при использовании более чувствительных датчиков и современных лифтов скорость может вырасти до 15 бит в минуту, а дистанция передачи достигнуть 500 метров.

Этот эксперимент не претендует на создание конкурента мобильной связи, но он доказывает принципиальную возможность передачи данных через фундаментальное взаимодействие масс. Мы привыкли воспринимать гравитацию как статичную силу, прижимающую нас к земле, но в этом опыте она стала динамическим инструментом. Теперь гравитационное поле предстает не просто как свойство материи, а как полноценный, хоть и крайне инертный, носитель информации, который невозможно остановить ни одной стеной в мире.