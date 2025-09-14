Сигнал из глубин космоса потряс детекторы: учёные едва поверили данным

Десять лет назад мир впервые услышал эхо Вселенной — сигнал GW150914. Тогда обсерватория LIGO зафиксировала гравитационную волну, возникшую после столкновения двух чёрных дыр. Волна, преодолевшая 1,3 миллиарда лет пути, открыла новую эпоху в науке: теперь учёные могли не только "смотреть" в космос через свет, но и "слушать" пространство-время.

С тех пор LIGO вместе с европейской Virgo и японской KAGRA зарегистрировали десятки подобных событий: от слияний чёрных дыр до редких столкновений нейтронных звёзд.

Новый рекорд LIGO

Совсем недавно был зафиксирован сигнал GW250114 — самый мощный за всю историю наблюдений. Он подтвердил догадку Стивена Хокинга, сделанную ещё в 1971 году: площадь горизонта событий после слияния чёрных дыр не уменьшается, а только растёт.

Для сравнения: две первоначальные чёрные дыры имели общую площадь горизонта около 240 тысяч квадратных километров — это почти как вся Великобритания. После их слияния образовалась чёрная дыра с горизонтом уже в 400 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией Швеции.

Горизонт событий: точка без возврата

Горизонт событий — это граница вокруг чёрной дыры, за которой сила гравитации столь велика, что ничто, даже свет, не способно её покинуть. Это не поверхность, а теоретическая черта, за которой начинается путь без возврата.

"Голос" чёрной дыры

Исследование также подтвердило предсказания Роя Керра. Согласно его теории, частоты "кольцевого звона" чёрной дыры зависят всего от двух параметров: массы и скорости вращения. LIGO впервые зафиксировала сразу два таких "тона", что стало убедительным доказательством правильности модели Керра.

Технология на пределе возможностей

Сегодняшние достижения кажутся невероятными, если вспомнить, что ещё в 1972 году сама идея казалась почти фантастикой.

"Нам пришлось изобрести совершенно новую технологию, чтобы пробиться сквозь шум и найти сигнал", — отметил лауреат Нобелевской премии, физик Кип Торн.

Современные детекторы способны измерять искажения пространства-времени, которые в 10 тысяч раз меньше ширины протона. И хотя Альберт Эйнштейн полагал, что обнаружить такие волны невозможно, реальность доказала обратное: человечество научилось слышать шёпот самой Вселенной.