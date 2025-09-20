Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© Freepik by stockgiu
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:21

Вселенная заговорила: что скрывают новые звуки чёрных дыр

Обсерватории LIGO за 10 лет увеличили частоту регистрации гравитационных волн до одного события каждые три дня

Десять лет назад мир впервые услышал "звон" Вселенной: два детектора LIGO почти сразу после запуска уловили гравитационные волны от слияния чёрных дыр. Это событие стало началом новой эры в науке. Сегодня обсерватории не просто фиксируют такие явления, а позволяют напрямую измерять свойства чёрных дыр, которые считались недоступными для наблюдений.

От первой волны до сотен открытий

В сентябре 2015 года детекторы в Ханфорде и Ливингстоне зарегистрировали GW150914 — первую подтверждённую гравитационную волну. Она возникла, когда две массивные чёрные дыры (36 и 29 масс Солнца) слились, образовав объект в 62 солнечные массы. Потерянные 3 массы превратились в излучение по формуле Эйнштейна E = mc².

Удивительно, что LIGO смог уловить изменение длины лазерных лучей меньше ширины протона. Но совпадение сигналов в обоих детекторах исключило случайность: это было подлинное открытие.

С тех пор число подобных событий выросло до сотен, а в 2025 году новое слияние GW250114 показало, насколько выросла чувствительность системы: соотношение сигнал/шум увеличилось более чем втрое по сравнению с 2015 годом.

Что изменилось за 10 лет

Успехи стали возможны благодаря постоянным модернизациям:

  • создание рекордно чистого вакуума в резонаторах;

  • охлаждение зеркал для снижения шумов;

  • повышение устойчивости к сейсмическим колебаниям;

  • использование сжатых квантовых состояний света.

В итоге частота регистрации событий выросла с одного в месяц до одного каждые три дня.

Сравнение первых и новых наблюдений

Параметр GW150914 (2015) GW250114 (2025)
Массы чёрных дыр 36 и 29 масс Солнца около 30 масс каждая
Соотношение сигнал/шум 26:1 80:1
Число детекторов 2 2 (усовершенствованные)
Подтверждённые эффекты само существование гравитационных волн теорема площадей Хокинга, метрика Керра

Советы шаг за шагом: как работает LIGO

  1. Лазер делится на два луча и отправляется по длинным (4 км) тоннелям.

  2. Свет отражается от зеркал, создавая интерференцию.

  3. Проходящая гравитационная волна растягивает пространство — длина плеч меняется на долю протона.

  4. Изменение интерференционной картины фиксируется датчиками.

  5. Компьютерные модели восстанавливают параметры слияния.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка роли сейсмического шума.

  • Последствие: потеря чувствительности и "маскировка" слабых сигналов.

  • Альтернатива: усовершенствованная изоляция от вибраций, которая внедрена в новые версии LIGO.

  • Ошибка: ограничение лазерной мощности.

  • Последствие: рост квантового шума.

  • Альтернатива: применение технологии сжатых состояний света.

А что если…

…гравитационные волны не существовали бы?
Тогда вся теория Эйнштейна потребовала бы пересмотра. К счастью, LIGO доказал обратное: мы можем не только слышать "эхо" космических катастроф, но и проверять законы природы в экстремальных условиях.

Плюсы и минусы LIGO

Плюсы Минусы
Прямое подтверждение общей теории относительности Ограниченная чувствительность к низким частотам
Регистрация сотен событий за десятилетие Сложная и дорогая инфраструктура
Возможность проверки теорем Керра и Хокинга Сильная зависимость от сейсмического фона

FAQ

Как выбрать, какой детектор важнее — Ханфорд или Ливингстон?
Оба необходимы: только совпадение сигналов исключает шум.

Сколько стоит содержание LIGO?
Бюджет проекта превышает сотни миллионов долларов, но каждый апгрейд окупается научными результатами.

Что лучше: LIGO или будущая космическая LISA?
LIGO фиксирует слияния чёрных дыр звёздной массы, а LISA будет чувствительна к гигантским объектам в миллионы масс Солнца. Они дополняют друг друга.

Мифы и правда

  • Миф: гравитационные волны можно почувствовать человеком.

  • Правда: их амплитуда на Земле — одна секстиллионная, напрямую заметить невозможно.

  • Миф: чёрные дыры могут "поглотить" Землю.

  • Правда: зарегистрированные события происходят за миллиарды световых лет.

3 интересных факта

• Первый сигнал GW150914 остался самым сильным несколько лет.
• LIGO работает в одном из самых чистых вакуумов в истории.
• В фазе "звонка" после слияния чёрные дыры ведут себя как колокол.

Исторический контекст

  • 1963 — Рой Керр формулирует решение для вращающейся чёрной дыры.

  • 1971 — Стивен Хокинг выдвигает теорему о площадях.

  • 2015 — LIGO впервые регистрирует гравитационную волну.

  • 2025 — событие GW250114 подтверждает обе теории с рекордной точностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет в каталоге 2025 года сегодня в 2:25

NASA переписало карту Вселенной: к списку экзопланет добавилась рекордная отметка

Человечество уже подтвердило существование 6000 экзопланет, и это только начало: учёные открывают всё более удивительные миры за пределами Солнечной системы.

Читать полностью » Университет Западной Вирджинии предложил новую версию первого закона термодинамики для неравновесных процессов вчера в 1:23

Первый закон термодинамики перестал быть прежним: физики нашли лазейку в хаосе

Учёные предложили новое толкование первого закона термодинамики. Теперь он может объяснять процессы в системах, где раньше был бессилен.

Читать полностью » Астероид 2025 FA22 размером с небоскрёб пролетел мимо Земли — данные ESA сегодня в 0:26

Гигантский астероид размером с небоскрёб промчался мимо Земли — но это только начало

Огромный астероид пролетел мимо Земли, напугав одних и вдохновив других. Учёные объяснили, чем опасен такой визит и зачем его ждут снова.

Читать полностью » Геолог Мур обнаружил микросферулы и металлические частицы в океанских отложениях Баффинова залива вчера в 23:31

Баффинов залив хранит тайну: инопланетная пыль, изменившая климат Земли 12 800 лет назад

На дне Баффинова залива нашли инопланетную пыль возрастом 12 800 лет. Она стала ключевым доказательством теории о катастрофическом падении кометы в эпоху позднего дриаса.

Читать полностью » Учёные зафиксировали связь одиночества с вариабельностью сердечного ритма у 824 человек вчера в 23:13

Одиночество — это не судьба, а ловушка: как искажённая самооценка мешает строить настоящие связи

Учёные выяснили: одинокие люди склонны считать себя обузой для близких. Это искажённое восприятие усиливает замкнутость и мешает строить отношения.

Читать полностью » Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук вчера в 22:58

Пещера, где руки танцевали с кристаллами: как жесты аборигенов Гунаи-Курнаи оживили тайны

В пещере Варибрук найдены отпечатки пальцев возрастом до 8400 лет. Они отражают ритуальные движения предков народа Гунаи-Курнаи, связанные с силой кристаллов.

Читать полностью » Учёные оценили численность населения майя в Центральных низменностях в 9,5–16 миллионов человек вчера в 22:25

Джунгли прячут тайну: майя были втрое больше, чем мы думали — лидар раскрыл 16 миллионов жителей

Новое исследование с применением лидара показало: Центральные низменности майя были домом для до 16 миллионов человек, что меняет представления о цивилизации.

Читать полностью » Австралийский университет: пары, познакомившиеся онлайн, испытывают меньше эмоциональной близости вчера в 21:45

Онлайн-любовь — это лотерея без приза: как виртуальные свидания убивают настоящую близость

Учёные выяснили: пары, начавшие отношения онлайн, в среднем испытывают меньше близости и преданности, чем те, кто познакомился в реальной жизни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус
Наука

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба
Садоводство

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год
Авто и мото

В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин
Питомцы

Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества
Садоводство

Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов
Авто и мото

Haval Jolion 2025 занял второе место по продажам SUV в России — данные "Автостата"
Еда

Запекание крыльев индейки в рукаве обеспечивает равномерное приготовление мяса и овощей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet