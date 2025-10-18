30 000 лет назад русские гены добрались до Франции — учёные нашли доказательство

Международная команда палеогенетиков представила сенсационные данные: в Западной Европе найден человек эпохи граветта, часть генома которого удивительно близка к древним обитателям Русской равнины, известным по стоянке Сунгирь под Владимиром. Это открытие, опубликованное в препринте на bioRxiv (Pere Gelabert et al., 2025), меняет представления о миграциях и генетических связях кроманьонцев эпохи верхнего палеолита.

Кто такие люди эпохи граветта

Эпоха граветта (около 34-25 тыс. лет назад) — ключевой этап истории верхнего палеолита Европы. Тогда по континенту распространились культурные комплексы, объединённые сходным каменным инвентарём и характерными артефактами — прежде всего палеолитическими Венерами, символами плодородия и, вероятно, религиозных культов.

Долгое время считалось, что граветтская Европа представляла единое культурное и биологическое пространство. Однако генетика показала иное: уже тогда существовали по меньшей мере две разные популяции -

кластер Вестонице (Центральная Европа, Чехия), связанный с Восточной Европой;

кластер Фурноль (Франция), корнями уходящий в древнее западноевропейское население.

Новое исследование: гены, пыль и ДНК из грунта

Команда под руководством Дэвида Райха (Harvard University) и Рона Пинхаси (University of Vienna) секвенировала ядерную ДНК из костей, зубов и даже почвы пещер Испании, Франции и Италии — выдающееся достижение, ведь извлечение полноценного генома из отложений до сих пор оставалось редкостью.

Исследованы материалы из четырёх памятников:

Эль-Мирон (Испания) - около 22 000 лет;

Чуфин (Испания) - более 26 500 лет;

Истуриц (Франция) - 30-31 000 лет;

Остуни (Италия) - ~28 000 лет.

По материнским линиям все индивиды относились к типичным для палеолита митохондриальным гаплогруппам U и M, а доля неандертальской примеси составляла лишь 1,3-1,9 % - меньше, чем у большинства современных людей.

Генетический след с востока: потомки Сунгиря на западе Европы

Самое поразительное открытие касается индивида из пещеры Истуриц (Юго-Западная Франция). Его геном оказался смесью западноевропейского кластера Фурноль и восточноевропейской линии, близкой к людям из Сунгиря (Владимирская область, Россия, ~34 000 лет назад) и Костёнок 12 (Воронежская область).

"Мы наблюдаем прямое восточное влияние — поток генов из района Русской равнины, который достиг самого запада Европы примерно 30 тысяч лет назад", — отмечают авторы исследования.

Ранее такие восточные связи фиксировали лишь у людей Центральной Европы (кластер Вестонице), но не у западных кроманьонцев. Теперь ясно, что генетические контакты охватывали тысячи километров, что указывает на неожиданно высокую мобильность древних охотников-собирателей.

Что это значит для истории заселения Европы

Открытие говорит о том, что граветтские популяции Европы были динамичными и взаимосвязанными, а миграции не ограничивались соседними регионами. Восточные группы, обитавшие на территории Русской равнины, могли:

Перемещаться на запад вдоль дуги степей и лесостепей, достигая Центральной и даже Западной Европы; Обмениваться брачными партнёрами и технологиями, создавая сложную сеть родственных связей; Влиять на формирование культур граветта, в том числе на западные памятники, такие как Истуриц.

Таблица "Потоки генов в эпоху граветта"

Регион Ключевые памятники Основной кластер Восточная примесь Восточная Европа Сунгирь, Костёнки Восточноевразийский источник - Центральная Европа Вестонице (Чехия) Вестонице Да Западная Европа Фурноль (Франция) Фурноль Нет (до находки Истуриц) Новое открытие Истуриц (Франция) Фурноль + сунгирский компонент Да (прямая связь)

Ранние европейцы: непрерывность и исчезновения

Учёные также подтвердили, что самые первые поселенцы Европы, вроде женщины из чешской пещеры Златый Кунь и людей из немецкой Ильзенхёле, не оставили потомков в более поздних популяциях. Их сменили волны новых мигрантов — в том числе те, чьи линии дошли до граветтцев.

"Генетическая карта верхнего палеолита Европы теперь выглядит не как мозаика изолированных культур, а как сложная сеть контактов, простирающихся от Атлантики до Русской равнины", — подчёркивают авторы препринта.

А что если…

А что если уже 30 000 лет назад существовал единый "генетический коридор", соединявший запад и восток Европы? Тогда находка из Истурица — не исключение, а фрагмент большой картины древних миграций, предвосхищавших позднейшие перемещения эпохи ледникового максимума и мезолита.