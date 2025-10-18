30 000 лет назад русские гены добрались до Франции — учёные нашли доказательство
Международная команда палеогенетиков представила сенсационные данные: в Западной Европе найден человек эпохи граветта, часть генома которого удивительно близка к древним обитателям Русской равнины, известным по стоянке Сунгирь под Владимиром. Это открытие, опубликованное в препринте на bioRxiv (Pere Gelabert et al., 2025), меняет представления о миграциях и генетических связях кроманьонцев эпохи верхнего палеолита.
Кто такие люди эпохи граветта
Эпоха граветта (около 34-25 тыс. лет назад) — ключевой этап истории верхнего палеолита Европы. Тогда по континенту распространились культурные комплексы, объединённые сходным каменным инвентарём и характерными артефактами — прежде всего палеолитическими Венерами, символами плодородия и, вероятно, религиозных культов.
Долгое время считалось, что граветтская Европа представляла единое культурное и биологическое пространство. Однако генетика показала иное: уже тогда существовали по меньшей мере две разные популяции -
-
кластер Вестонице (Центральная Европа, Чехия), связанный с Восточной Европой;
-
кластер Фурноль (Франция), корнями уходящий в древнее западноевропейское население.
Новое исследование: гены, пыль и ДНК из грунта
Команда под руководством Дэвида Райха (Harvard University) и Рона Пинхаси (University of Vienna) секвенировала ядерную ДНК из костей, зубов и даже почвы пещер Испании, Франции и Италии — выдающееся достижение, ведь извлечение полноценного генома из отложений до сих пор оставалось редкостью.
Исследованы материалы из четырёх памятников:
-
Эль-Мирон (Испания) - около 22 000 лет;
-
Чуфин (Испания) - более 26 500 лет;
-
Истуриц (Франция) - 30-31 000 лет;
-
Остуни (Италия) - ~28 000 лет.
По материнским линиям все индивиды относились к типичным для палеолита митохондриальным гаплогруппам U и M, а доля неандертальской примеси составляла лишь 1,3-1,9 % - меньше, чем у большинства современных людей.
Генетический след с востока: потомки Сунгиря на западе Европы
Самое поразительное открытие касается индивида из пещеры Истуриц (Юго-Западная Франция). Его геном оказался смесью западноевропейского кластера Фурноль и восточноевропейской линии, близкой к людям из Сунгиря (Владимирская область, Россия, ~34 000 лет назад) и Костёнок 12 (Воронежская область).
"Мы наблюдаем прямое восточное влияние — поток генов из района Русской равнины, который достиг самого запада Европы примерно 30 тысяч лет назад", — отмечают авторы исследования.
Ранее такие восточные связи фиксировали лишь у людей Центральной Европы (кластер Вестонице), но не у западных кроманьонцев. Теперь ясно, что генетические контакты охватывали тысячи километров, что указывает на неожиданно высокую мобильность древних охотников-собирателей.
Что это значит для истории заселения Европы
Открытие говорит о том, что граветтские популяции Европы были динамичными и взаимосвязанными, а миграции не ограничивались соседними регионами. Восточные группы, обитавшие на территории Русской равнины, могли:
-
Перемещаться на запад вдоль дуги степей и лесостепей, достигая Центральной и даже Западной Европы;
-
Обмениваться брачными партнёрами и технологиями, создавая сложную сеть родственных связей;
-
Влиять на формирование культур граветта, в том числе на западные памятники, такие как Истуриц.
Таблица "Потоки генов в эпоху граветта"
|Регион
|Ключевые памятники
|Основной кластер
|Восточная примесь
|Восточная Европа
|Сунгирь, Костёнки
|Восточноевразийский источник
|-
|Центральная Европа
|Вестонице (Чехия)
|Вестонице
|Да
|Западная Европа
|Фурноль (Франция)
|Фурноль
|Нет (до находки Истуриц)
|Новое открытие
|Истуриц (Франция)
|Фурноль + сунгирский компонент
|Да (прямая связь)
Ранние европейцы: непрерывность и исчезновения
Учёные также подтвердили, что самые первые поселенцы Европы, вроде женщины из чешской пещеры Златый Кунь и людей из немецкой Ильзенхёле, не оставили потомков в более поздних популяциях. Их сменили волны новых мигрантов — в том числе те, чьи линии дошли до граветтцев.
"Генетическая карта верхнего палеолита Европы теперь выглядит не как мозаика изолированных культур, а как сложная сеть контактов, простирающихся от Атлантики до Русской равнины", — подчёркивают авторы препринта.
А что если…
А что если уже 30 000 лет назад существовал единый "генетический коридор", соединявший запад и восток Европы? Тогда находка из Истурица — не исключение, а фрагмент большой картины древних миграций, предвосхищавших позднейшие перемещения эпохи ледникового максимума и мезолита.
