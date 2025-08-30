Фольга, отвёртка или пилочка: что реально помогает вернуть остроту

Даже самая качественная кухонная тёрка со временем начинает "тупиться" и хуже справляться с продуктами. Покупать новую необязательно — вернуть остроту старому инструменту можно с помощью подручных средств.

Алюминиевая фольга

Один из самых простых способов — скомкать кусок фольги в шар размером с мандарин и тщательно потереть им поверхность тёрки. Алюминий полирует и подтачивает края отверстий, благодаря чему инструмент снова становится острым. После процедуры тёрку обязательно нужно промыть водой с моющим средством.

Нож или надфиль

Для более точной работы можно использовать нож с тонким лезвием или небольшой надфиль. Их вставляют поочерёдно в каждую ячейку и слегка прокручивают, отгибая края наружу. Это помогает вернуть металлу форму и остроту, утраченную из-за постоянного давления. Вся процедура занимает не более 10 минут.

Металлическая пилочка для ногтей

Пилкой проводят по краям отверстий лёгкими движениями вверх и вниз. Такой способ сглаживает зазубрины и восстанавливает рабочую поверхность. После заточки тёрку нужно промыть, чтобы удалить мелкие частицы металла.

Отвёртка подходящего диаметра

Жало отвёртки вставляют в ячейки и несколько раз прокручивают. Приём работает по тому же принципу, что и с надфилем: края выравниваются и вновь становятся острыми.

Наждачная бумага

Для аккуратной заточки подойдёт наждачная бумага зернистостью 400-600. Её складывают в несколько слоёв и обрабатывают кромки отверстий в одном направлении. После процедуры поверхность нужно протереть влажной тканью, убрав остатки абразива.