Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терка
Терка
© Freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:50

Фольга, отвёртка или пилочка: что реально помогает вернуть остроту

Алюминиевая фольга и наждачная бумага помогут заточить тёрку дома

Даже самая качественная кухонная тёрка со временем начинает "тупиться" и хуже справляться с продуктами. Покупать новую необязательно — вернуть остроту старому инструменту можно с помощью подручных средств.

Алюминиевая фольга

Один из самых простых способов — скомкать кусок фольги в шар размером с мандарин и тщательно потереть им поверхность тёрки. Алюминий полирует и подтачивает края отверстий, благодаря чему инструмент снова становится острым. После процедуры тёрку обязательно нужно промыть водой с моющим средством.

Нож или надфиль

Для более точной работы можно использовать нож с тонким лезвием или небольшой надфиль. Их вставляют поочерёдно в каждую ячейку и слегка прокручивают, отгибая края наружу. Это помогает вернуть металлу форму и остроту, утраченную из-за постоянного давления. Вся процедура занимает не более 10 минут.

Металлическая пилочка для ногтей

Пилкой проводят по краям отверстий лёгкими движениями вверх и вниз. Такой способ сглаживает зазубрины и восстанавливает рабочую поверхность. После заточки тёрку нужно промыть, чтобы удалить мелкие частицы металла.

Отвёртка подходящего диаметра

Жало отвёртки вставляют в ячейки и несколько раз прокручивают. Приём работает по тому же принципу, что и с надфилем: края выравниваются и вновь становятся острыми.

Наждачная бумага

Для аккуратной заточки подойдёт наждачная бумага зернистостью 400-600. Её складывают в несколько слоёв и обрабатывают кромки отверстий в одном направлении. После процедуры поверхность нужно протереть влажной тканью, убрав остатки абразива.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович вчера в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью » Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана» вчера в 16:39

Жирные следы уходят за 10 минут: простой трюк с мылом и порошком

Как вывести пятна со скатерти? Эксперт рассказывает, какие методы работают против жира, ягод, кофе и вина, и когда стоит довериться химчистке.

Читать полностью » Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов вчера в 17:31

Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Как сохранить шубу в идеальном состоянии до следующей зимы: советы эксперта по подготовке, выбору места и правилам хранения натурального меха.

Читать полностью » Организация книжного стеллажа: практичные советы эксперта по пространству вчера в 16:26

Пять шагов к идеальной книжной полке: порядок без лишних усилий

Как навести порядок на книжной полке: простые правила сортировки, удобные системы хранения и идеи декора, которые сделают стеллаж уютным и стильным.

Читать полностью » Организатор пространства Анастасия Клео Боркан: порядок в холодильнике влияет на психологический комфорт вчера в 15:21

Баночка икры с прошлого года: что скрывают дальние полки холодильника

Как навести порядок в холодильнике: правила хранения продуктов, организация пространства и полезные советы для удобной и здоровой жизни.

Читать полностью » Как запахи помогают создать уютную атмосферу в детской вчера в 14:36

Запахи, которые делают детскую комнату спокойной и уютной

Запахи влияют на атмосферу детской не меньше, чем интерьер. Какие ароматы создают уют и при этом безопасны для ребёнка?

Читать полностью » Как подобрать индивидуальный аромат для дома вчера в 13:34

Как найти запах, который станет подписью вашего дома

Аромат способен стать «подписью» дома. Как подобрать запах, который подчеркнёт ваш характер и сделает интерьер запоминающимся?

Читать полностью » Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне вчера в 12:31

Как ароматы в доме управляют нашим сном и продуктивностью

Запахи напрямую влияют на мозг: одни помогают сосредоточиться, другие расслабляют и улучшают сон. Разбираем психологию ароматов в жизни человека.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с ветчиной и фасолью за 10 минут: простой рецепт
Питомцы

Огурцы, кабачки и тыква разрешены кроликам как дополнение к зерновым
Спорт и фитнес

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Еда

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Еда

Как добиться воздушности бисквита: основные ошибки при выпечке шифонового торта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru