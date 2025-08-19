Тёрка не режет, а только мнет? Вот что может быть не так с вашим инструментом

Тёрка — незаменимый помощник на кухне, но, как и любой инструмент, она теряет свою эффективность со временем. В этом материале мы расскажем, почему тёрка тупится и как её можно восстановить.

Почему тупится тёрка?

Режущее полотно тёрок чаще всего изготавливается из нержавеющей стали или углеродистой стали с хромовым или никелевым покрытием. Несмотря на то, что эти материалы обладают хорошей стойкостью к воздействию воды и температур, истирание режущей кромки — естественный процесс, который неизбежно происходит при использовании.

Основные причины, по которым тёрка тупится:

Физическое разрушение — обычное истирание от постоянного контакта с продуктами.

Самопроизвольное разрушение — происходит при мытье с агрессивными средствами, такими как "Азелит", которые могут разрушать металл.

Совет: Лучше использовать мягкие моющие средства, такие как "Ферри", чтобы избежать повреждения металла.

Как отличить качественную тёрку от бракованной?

Если тёрка теряет свою остроту всего через несколько месяцев, возможно, это заводской брак. Это может происходить из-за некачественного металла или неправильной термообработки. Такая тёрка быстро приходит в негодность и её стоит заменить.

При покупке выбирайте продукцию известных брендов или профессиональный инвентарь для общественного питания. Эти инструменты намного прочнее и долговечнее, хотя их стоимость может варьироваться от 1700 до 8000 рублей.

Как заострить тёрку, если она тупая?

Тёрки из углеродистой стали нельзя затачивать — повреждается покрытие. Однако нержавеющие тёрки можно восстановить. Вот несколько способов заточки:

Фольга: Скрутите кусочек фольги в шарик и потрите им тёрку с каждой стороны по 15-20 раз. Это поможет восстановить остроту.

Фарфоровая чашка: Используйте донышко чашки и водите им по поверхности тёрки круговыми движениями в течение 1 минуты. Для крупных отверстий используйте прямые движения.

Отвёртка: Для точной заточки, используйте стержень отвёртки, совершая круговые движения с внешней стороны тёрки.

Вилка и шило: Для мелких отверстий возьмите вилку и аккуратно расшатывайте её внутри тёрки. Для труднодоступных мест используйте шило.

Совет: После заточки тщательно промойте тёрку от металлической пыли и просушите её.

Когда тёрка уже не подлежит восстановлению?

Если на тёрке есть ржавчина, она не поддаётся восстановлению. Ржавчина указывает на окисление металла под воздействием влаги, и в этом случае лучше выбросить тёрку, так как под слоями ржавчины может поселиться патогенная микрофлора, что представляет риск для здоровья.

Как продлить срок службы тёрки?

Чтобы тёрка служила долго, следуйте простым рекомендациям:

Мойте её сразу после использования — избегайте отложенного мытья.

Используйте мягкие губки — не терите тёрку жёсткими сторонами губки.

После мытья просушивайте тёрку мягкой тканью, чтобы избежать коррозии.

Не используйте для измельчения парафина или воска — эти вещества могут покрыть лезвие тёрки невидимой плёнкой.

Не мойте в посудомоечной машине, даже если это указано в инструкции. Это может ускорить её износ.

Не сушите на батарее — это особенно важно для тёрок с полимерными ручками и бортиками.

Итог

Хотя тёрка — это инструмент, который со временем теряет свою остроту, следуя простым рекомендациям по уходу и заточке, можно легко восстановить её работоспособность. Помните, что правильный уход и выбор качественного инструмента обеспечат вам долгую и безопасную эксплуатацию.