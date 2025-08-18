Готовится без замеса: необычный способ печь печенье, который сэкономит время

Оно простое, нежное и идеально сочетается с любым вареньем. А главное — готовится быстро! Минимум усилий — максимум вкуса.

Ингредиенты

Сливочное масло — 200 г (размягчённое)

Сахар — 200 г

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 4 стакана (≈500 г)

Сода — ⅓ ч. л.

Соль — ⅓ ч. л.

Варенье — 4 ст. л. (лучше густое, например, смородиновое)

Лимонный сок — 1 ч. л.

Как приготовить

Взбейте масло с сахаром до однородности. Добавьте яйца и соль, снова взбейте. Всыпьте 1 стакан муки, перемешайте. Погасите соду лимонным соком, добавьте в тесто. Постепенно вводите оставшуюся муку, пока тесто не станет пластичным, но не липким.

Раскатайте ⅔ теста в пласт толщиной 1 см (размером ~20x30 см). Обрежьте неровные края, переложите на пергамент. Смажьте вареньем (если жидкое — смешайте с манкой или крахмалом).

Оставшееся тесто заверните в плёнку и уберите в морозилку на 15 минут. Затем натрите его на крупной тёрке и равномерно распределите поверх варенья. Отправьте в духовку при 180°C на 25 минут (время может варьироваться). Готовое печенье сразу нарежьте на квадраты — так получится красиво и аккуратно.

Советы