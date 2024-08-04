Какой инструмент выбрать для стрижки газона на даче: обзор основных вариантов

Ухоженный, зеленый газон - залог красивого и опрятного дачного участка. Но для поддержания его в идеальном состоянии требуется регулярная стрижка. Вопрос, какой инструмент выбрать для этой цели, волнует многих дачников.

Классическая коса

Традиционная коса - отличный вариант для небольших участков. Она легка в обращении, не требует электропитания и бензина. Главное преимущество косы - возможность работать в труднодоступных местах, вдоль бордюров, деревьев и кустарников. К недостаткам можно отнести физическую нагрузку и относительно невысокую скорость кошения.

Ручная газонокосилка

Простая ручная газонокосилка - компактный и маневренный инструмент. Он позволяет быстро подстригать газон средней высоты на ровных участках. Такие агрегаты не нуждаются в моторе, электричестве или бензине, что делает их экологичными и бесшумными. Однако ручные газонокосилки подойдут лишь для небольших по площади газонов.

Мотокосы и триммеры

Мотокосы и триммеры, оснащенные бензиновым или электрическим двигателем, значительно упрощают и ускоряют процесс стрижки травы. Они справятся даже с участками сложной конфигурации и высокой травой. Кроме того, данные устройства легкие и маневренные. Недостаток - шум работы и необходимость регулярной заправки или подзарядки.

Садовые тракторы

Для обширных, ровных газонов оптимальным выбором станут садовые тракторы или райдеры. Они оснащены мощными двигателями и вместительными травосборниками, позволяя быстро выполнять масштабные работы по скашиванию травы. Однако такая техника требует наличия свободного места для хранения и больших финансовых вложений.

Выбирая инструмент для стрижки газона, ориентируйтесь на размер и особенности вашего участка. Крупным дачникам подойдут мотокосы, триммеры и садовые тракторы, а для маленьких газонов удобнее будет использовать ручные косы и газонокосилки.

Фото: Leon Brooks.