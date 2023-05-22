Его позиции ослабли за последние годы: политолог Гращенков оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году

Генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков считает, что действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не сможет переизбраться на второй срок в 2024 году из-за своих слабых позиций.

Комментируя шансы градоначальника сохранить свой пост после выборов в 2024 году, Гращенков отметил, что Беглову необходимо получить одобрение президента России, поскольку на данный момент против губернатора сформировалась коалиция внутри федеральной системы власти.

Кроме того, по мнению политолога, позиции Беглова последние годы ослабли, поэтому шансы на переизбрание у действующего главы Петербурга остаются небольшие.

"Поскольку позиции Беглова несколько ослабли за последние годы действительно есть шанс, что он на второй срок не будет переназначен и вся система власти в большом Санкт-Петербургско-Ленинградском регионе может быть сменена", — подчеркнул Гращенков.

Ранее вопрос о возможном переизбрании Беглова на второй срок рассмотрел политолог Юрий Самонкин. По мнению эксперта, Северной столице нужен новый руководитель, который сможет решить накопившееся проблемы.