Его позиции ослабли за последние годы: политолог Гращенков оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году

Генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков считает, что действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не сможет переизбраться на второй срок в 2024 году из-за своих слабых позиций.
Комментируя шансы градоначальника сохранить свой пост после выборов в 2024 году, Гращенков отметил, что Беглову необходимо получить одобрение президента России, поскольку на данный момент против губернатора сформировалась коалиция внутри федеральной системы власти.
Кроме того, по мнению политолога, позиции Беглова последние годы ослабли, поэтому шансы на переизбрание у действующего главы Петербурга остаются небольшие.
"Поскольку позиции Беглова несколько ослабли за последние годы действительно есть шанс, что он на второй срок не будет переназначен и вся система власти в большом Санкт-Петербургско-Ленинградском регионе может быть сменена", — подчеркнул Гращенков.
Ранее вопрос о возможном переизбрании Беглова на второй срок рассмотрел политолог Юрий Самонкин. По мнению эксперта, Северной столице нужен новый руководитель, который сможет решить накопившееся проблемы.
Пригожин не стал отвечать на вопрос иностранных журналистов о Минобороны РФ
Редакция издания Al Jazeera обратилась к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с рядом вопросов, касающихся его взаимоотношений с руководством Минобороны РФ.
Нерешенные проблемы: как прошло председательство России в Совбезе ООН
Заканчивающееся председательство России в Совете безопасности ООН продемонстрировало, что Москва не склонна участвовать в активном международном диалоге.
Жители Ярославля жалуются на рекламу наркотиков рядом с детсадами и школами
Правительство Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева пустило на самотек борьбу с незаконной рекламой наркотиков, которая продолжает появляться на зданиях школ и детсадов.
Дело "Бест Вей": кому выгодно уничтожение кооператива
Крупнейший в России кооператив "Бест Вей", насчитывающий 20 650 пайщиков, находится в центре скандала, связанного с уголовным делом. Почему так произошло и только ли интересы правосудия за этим стоят?