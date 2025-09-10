Защитите виноград от гибели: эксперты рассказали о самом надежном способе укрытия – урожай вас удивит

Осенняя подготовка виноградника — это не просто формальность, а важный этап, от которого зависит судьба будущего урожая. Даже один неверный шаг может обернуться потерей не только ягод, но и целых кустов. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать последовательность действий: правильно выбрать сроки, провести обрезку, выполнить защитные обработки и лишь затем приступить к укрытию.

Когда укрывать лозу

Опытные садоводы утверждают: торопиться с утеплением нельзя. Если укрыть кусты слишком рано, лоза может сопреть и погибнуть. Но и сильное опоздание грозит замерзанием почек. Оптимальное время — когда ночные температуры стабильно держатся в пределах -5…-7 °C. Такой холод запускает процесс закалки, помогая древесине вызреть и перейти в состояние покоя.

Сроки зависят от региона:

В средней полосе и Подмосковье виноград укрывают во второй половине октября.

В северных областях, включая Ленинградскую, материалы готовят уже к началу октября.

На юге работы переносят на ноябрь, а морозостойкие сорта иногда и вовсе обходятся без укрытия.

Признаком готовности лозы к зиме считается ее цвет и структура: вызревшие побеги становятся коричневыми и теплыми на ощупь даже в холодный день. Зеленые ветви быстро остывают и плохо переносят морозы.

Подготовительные работы

Перед укрытием выполняют несколько процедур, которые нельзя пропускать.

Обрезка

Удаляют невызревшие и слабые побеги. Они все равно не переживут зиму и лишь создадут риск распространения гнили. Формирующая обрезка помогает придать кусту удобную форму и облегчает дальнейший уход.

Обработка

Чтобы под укрытием не развивались грибковые болезни, лозу и почву опрыскивают препаратами на основе меди. Чаще всего используют 3-5%-ную бордоскую жидкость.

Влагозарядный полив

За 1-2 недели до укрытия кусты обильно поливают. Под взрослое растение требуется до 80 литров воды. Влага нужна не для роста, а для накопления тепла в почве, что особенно важно в бесснежные морозные зимы.

Способы укрытия

У садоводов есть несколько проверенных вариантов.

Окучивание землей — простой и дешевый метод, но в сырую погоду он может привести к выпреванию побегов. Лапник — экологичный способ, который не только утепляет, но и защищает от грызунов. Агроволокно — современный дышащий материал, чаще всего применяемый в многослойных конструкциях. Каркасные укрытия — самые надежные. На них натягивают пленку или рубероид, создавая воздушный промежуток.

Особое место занимает воздушно-сухой метод. Лозу снимают со шпалеры, связывают, укладывают на сухое основание, а сверху сооружают каркас с водонепроницаемым покрытием. Вентиляционные отверстия оставляют до устойчивых морозов, а позже закрывают и дополнительно набрасывают снег. Такой вариант считается самым безопасным от выпревания.

Важно помнить: опилки и солома не подходят, так как намокают, слеживаются и привлекают мышей.

Молодые и взрослые кусты

Молодые саженцы до двух лет особенно уязвимы. Их укрывают полностью, оставляя после обрезки несколько почек и создавая "кокон" из земли, лапника, агроволокна или пластиковых емкостей.

Взрослые кусты снимают со шпалеры, связывают и укладывают вдоль ряда, используя выбранный способ утепления. Даже морозостойкие сорта в условиях средней полосы нуждаются хотя бы в легкой защите, несмотря на способность выдерживать до -30 °C.

Ошибки и советы

Начинающие виноградари часто совершают одни и те же ошибки: торопятся с укрытием, выбирают недышащие материалы или забывают про корни.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют:

Дождаться первых заморозков и не спешить.

Использовать дышащие материалы.

Обязательно защищать корневую систему — мульчировать приствольный круг.

Весной вовремя снимать укрытие, чтобы куст не сопрел.

Грамотная подготовка винограда к зиме — это четкая последовательность: закалка, обрезка, обработка, влагозарядный полив и правильный выбор укрытия. От этих действий напрямую зависит здоровье кустов и богатство будущего урожая.

