Лоза против морозов: вот почему виноград выживает там, где яблони мёрзнут
Виноградарство на северо-западе России кажется делом рискованным. Но в Вологодской области всё больше дачников пробуют выращивать виноград — в теплицах, возле южных стен домов и даже на открытых участках. Секрет успешной зимовки лозы здесь кроется в правильной подготовке к морозам.
Особенности климата Вологодчины
Зимы в регионе длинные, с частыми оттепелями и резкими перепадами температур. Это главный риск: виноград страдает не только от холода, но и от выпревания. Поэтому подготовка лозы здесь должна учитывать два фактора: морозостойкость и вентиляцию укрытия.
Основные шаги подготовки
-
Обрезка лозы.
После листопада в конце сентября — начале октября лозу укорачивают. Оставляют плодовые стрелки и сучки замещения, формируя куст компактным.
-
Снятие с опор.
В Вологодской области лозу обязательно снимают с арок и шпалер. В условиях влажной зимы это снижает риск вымерзания и ломки от снега.
-
Обработка от болезней.
Перед укрытием лозу обрабатывают 3% бордоской жидкостью или медным купоросом. Это защищает от плесени и грибков.
-
Укрытие.
Важный момент для северного климата. Опытные виноградари рекомендуют многослойную схему:
-
первый слой — лапник или сухие листья;
-
второй слой — агроволокно или мешковина;
-
сверху — плёнка или доски для защиты от влаги.
Оставляют вентиляционные щели, чтобы избежать выпревания.
-
-
Снег — лучший помощник.
Вологодская зима щедра на снег. Его набрасывают сверху на укрытие: это естественная "шуба", удерживающая тепло.
"Я укрываю виноград в два этапа. Сначала лапник, потом старое одеяло и плёнка. Главное — чтобы под укрытием не было сырости. Снег потом сделает своё дело. Так мои кусты переносят даже январские -35°С", — местный житель, садовод-любитель из Череповца, Пётр Николаевич, делится опытом.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Укрывать слишком рано — лоза должна пройти естественное закаливание.
-
Использовать только плёнку — под ней быстро накапливается конденсат.
-
Не обрезать лозу — слишком длинные побеги зимой ломаются и вымерзают.
Вологодская область — не юг, но виноград здесь растёт всё успешнее. Главное — не лениться правильно подготовить лозу к зиме. Такой уход гарантирует, что весной куст проснётся здоровым и даст щедрый урожай.
