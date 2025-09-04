Лоза против морозов: вот почему виноград выживает там, где яблони мёрзнут

Виноградарство на северо-западе России кажется делом рискованным. Но в Вологодской области всё больше дачников пробуют выращивать виноград — в теплицах, возле южных стен домов и даже на открытых участках. Секрет успешной зимовки лозы здесь кроется в правильной подготовке к морозам.

Особенности климата Вологодчины

Зимы в регионе длинные, с частыми оттепелями и резкими перепадами температур. Это главный риск: виноград страдает не только от холода, но и от выпревания. Поэтому подготовка лозы здесь должна учитывать два фактора: морозостойкость и вентиляцию укрытия.

Основные шаги подготовки

Обрезка лозы.

После листопада в конце сентября — начале октября лозу укорачивают. Оставляют плодовые стрелки и сучки замещения, формируя куст компактным. Снятие с опор.

В Вологодской области лозу обязательно снимают с арок и шпалер. В условиях влажной зимы это снижает риск вымерзания и ломки от снега. Обработка от болезней.

Перед укрытием лозу обрабатывают 3% бордоской жидкостью или медным купоросом. Это защищает от плесени и грибков. Укрытие.

Важный момент для северного климата. Опытные виноградари рекомендуют многослойную схему: первый слой — лапник или сухие листья;

второй слой — агроволокно или мешковина;

сверху — плёнка или доски для защиты от влаги.

Оставляют вентиляционные щели, чтобы избежать выпревания. Снег — лучший помощник.

Вологодская зима щедра на снег. Его набрасывают сверху на укрытие: это естественная "шуба", удерживающая тепло.

"Я укрываю виноград в два этапа. Сначала лапник, потом старое одеяло и плёнка. Главное — чтобы под укрытием не было сырости. Снег потом сделает своё дело. Так мои кусты переносят даже январские -35°С", — местный житель, садовод-любитель из Череповца, Пётр Николаевич, делится опытом.

Ошибки, которых стоит избегать

Укрывать слишком рано — лоза должна пройти естественное закаливание.

Использовать только плёнку — под ней быстро накапливается конденсат.

Не обрезать лозу — слишком длинные побеги зимой ломаются и вымерзают.

Вологодская область — не юг, но виноград здесь растёт всё успешнее. Главное — не лениться правильно подготовить лозу к зиме. Такой уход гарантирует, что весной куст проснётся здоровым и даст щедрый урожай.