Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноградники летом
Виноградники летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Чем проще укрытие, тем надёжнее защита: разоблачаем мифы о зимовке виноградной лозы

Виноград обрезают осенью после опадания листьев

Уход за виноградом осенью — важный этап, от которого зависит, насколько успешно лоза переживёт зиму и каким будет урожай в следующем сезоне. После сбора ягод кусты нуждаются в восстановлении сил, профилактике заболеваний и правильной подготовке к холодам. Осенние работы можно разделить на пять основных шагов.

Обрезка винограда осенью

Главная задача осенней обрезки — освободить кусты от больных, слабых и лишних побегов. Делают её после опадания листьев, когда прекращается движение сока. Если оставить засохшие ветви, они будут забирать питательные вещества и мешать формированию новых сильных побегов весной.

Совет: даже если вы планируете основную формирующую обрезку весной, осенью всё равно удалите "балласт" — сухие и повреждённые ветви.

Профилактика болезней и вредителей

Осенняя обработка помогает снизить риск заражения кустов грибковыми и бактериальными инфекциями. Даже если летом виноград выглядел здоровым, профилактика никогда не будет лишней. Используйте специальные фунгициды и инсектициды, ориентируясь на опыт прошедшего сезона.

Подкормка винограда осенью

После плодоношения кусты расходуют много сил, поэтому им необходимо вернуть утраченные элементы. В это время вносят фосфорно-калийные удобрения: они помогают вызреванию лозы и укрепляют корневую систему. Особенно важно хорошо подкормить высокоурожайные сорта, так как они быстрее истощаются.

Совет: для лучшего эффекта внесите удобрения в растворённом виде, чтобы питательные вещества быстрее усвоились.

Полив

Влагозарядковый полив — один из ключевых этапов подготовки винограда к зиме. Его проводят один раз в конце сезона, ориентируясь на регион и погоду — с конца сентября по ноябрь. Цель — насытить почву влагой на глубину 60-80 см, где находятся активные корни.

Важно: не путайте влагозарядковый полив с обычным. Его делают не ради питания, а для защиты корневой системы от промерзания. Чем глубже промокнет земля, тем легче кусты перенесут морозы.

Укрытие на зиму

В тёплых регионах виноград может зимовать без укрытия. Но там, где бывают сильные морозы и резкие перепады температуры, лозу обязательно защищают.

Лучшие материалы для укрытия:

  • солома;

  • тростник;

  • осока.

После снятия лозы с опоры её пригибают к земле, накрывают растительными материалами и дополнительно фиксируют агроволокном. В особенно суровых условиях сверху набрасывают ещё и слой снега.

Осенний уход за виноградом включает обрезку, профилактику болезней, подкормку, влагозарядковый полив и укрытие на зиму. Эти пять шагов помогают лозе восстановить силы и гарантируют, что весной она проснётся здоровой и готовой к новому урожаю.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка пионов к зиме в средней полосе: мульча слоем 5–10 см защищает корни от морозов сегодня в 14:12

Пионы без хлопот: 5 минут работы осенью — и цветник расцветёт весной

Узнайте, как помочь пионам пережить морозы и подготовить их к яркому весеннему цветению. Один верный приём станет залогом пышных бутонов.

Читать полностью » Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев сегодня в 13:21

Букет на столе или масло в банке? Как хранить петрушку так, чтобы не тратить лишнего

Узнайте, как сохранить петрушку свежей и ароматной до самой зимы: простые методы, полезные советы и неожиданные лайфхаки.

Читать полностью » Слизни на грядках: сладкая газировка эффективна как приманка, сообщили садоводы сегодня в 13:20

Сладкая западня для ночных вредителей: как простая газировка превращается в смертельную ловушку слизней

Можно ли заменить пивные ловушки для слизней дешёвой газировкой? Эксперты уверяют: сладкий напиток работает не хуже и помогает спасти грядки.

Читать полностью » Саженцы яблонь и вишни осенью в Коми приживаются быстрее благодаря тёплой почве и влажности сегодня в 12:27

Сажаете осенью в Коми? Три ошибки, которые превращают работу в пустую трату сил

Осень в Республике Коми дарит уникальные условия для посадки деревьев и кустарников. Но у этого сезона есть секреты, которые важно знать каждому садоводу.

Читать полностью » Власти уточнили правила: заросшие сорняками и разрушенные дома станут основанием для штрафа сегодня в 12:20

Минимум усилий — максимум пользы: как простые действия спасут участок от изъятия в 2025 году

С марта 2025 года владельцы земельных участков обязаны освоить землю в течение трёх лет. Иначе её могут признать неиспользуемой и изъять.

Читать полностью » Когда собирать лук и чеснок: желтизна пера и листья подскажут сроки уборки сегодня в 11:20

Чеснок сам подмигнёт, а лук ляжет спать: как растения подсказывают время уборки

Как не пропустить время уборки лука и чеснока? Простые признаки зрелости, советы по сушке и лучшие способы хранения помогут сохранить урожай надолго.

Читать полностью » Семена для Сибири: садоводы Омской области советуют выбирать сорта с коротким вегетационным периодом сегодня в 11:14

Одно неверное решение — и весь урожай пропал: главные ошибки омских дачников

Короткое лето и резкие заморозки в Омской области — вызов для садоводов. Но есть хитрое планирование, которое поможет собрать богатый урожай.

Читать полностью » Садоводы: влагозарядный полив в сентябре помогает деревьям легче пережить зиму сегодня в 10:38

Осенний ритуал, без которого сад не переживёт зиму: что нужно сделать до конца сентября

Осень — время, когда садовод готовит деревья и кустарники к зиме. Узнайте, какие подкормки и уход помогут заложить богатый урожай на следующий сезон.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении
Дом

Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары
Наука

В Турции раскопали идолов и керамику бронзового века — находке 4500 лет
Красота и здоровье

Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье
Технологии

MinIO запустила AIStor — объектное хранилище для масштабных ИИ-нагрузок
УрФО

В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто
ПФО

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора
Питомцы

Ветеринары рассказали, как правильно стричь когти собакам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet