Чем проще укрытие, тем надёжнее защита: разоблачаем мифы о зимовке виноградной лозы

Уход за виноградом осенью — важный этап, от которого зависит, насколько успешно лоза переживёт зиму и каким будет урожай в следующем сезоне. После сбора ягод кусты нуждаются в восстановлении сил, профилактике заболеваний и правильной подготовке к холодам. Осенние работы можно разделить на пять основных шагов.

Обрезка винограда осенью

Главная задача осенней обрезки — освободить кусты от больных, слабых и лишних побегов. Делают её после опадания листьев, когда прекращается движение сока. Если оставить засохшие ветви, они будут забирать питательные вещества и мешать формированию новых сильных побегов весной.

Совет: даже если вы планируете основную формирующую обрезку весной, осенью всё равно удалите "балласт" — сухие и повреждённые ветви.

Профилактика болезней и вредителей

Осенняя обработка помогает снизить риск заражения кустов грибковыми и бактериальными инфекциями. Даже если летом виноград выглядел здоровым, профилактика никогда не будет лишней. Используйте специальные фунгициды и инсектициды, ориентируясь на опыт прошедшего сезона.

Подкормка винограда осенью

После плодоношения кусты расходуют много сил, поэтому им необходимо вернуть утраченные элементы. В это время вносят фосфорно-калийные удобрения: они помогают вызреванию лозы и укрепляют корневую систему. Особенно важно хорошо подкормить высокоурожайные сорта, так как они быстрее истощаются.

Совет: для лучшего эффекта внесите удобрения в растворённом виде, чтобы питательные вещества быстрее усвоились.

Полив

Влагозарядковый полив — один из ключевых этапов подготовки винограда к зиме. Его проводят один раз в конце сезона, ориентируясь на регион и погоду — с конца сентября по ноябрь. Цель — насытить почву влагой на глубину 60-80 см, где находятся активные корни.

Важно: не путайте влагозарядковый полив с обычным. Его делают не ради питания, а для защиты корневой системы от промерзания. Чем глубже промокнет земля, тем легче кусты перенесут морозы.

Укрытие на зиму

В тёплых регионах виноград может зимовать без укрытия. Но там, где бывают сильные морозы и резкие перепады температуры, лозу обязательно защищают.

Лучшие материалы для укрытия:

солома;

тростник;

осока.

После снятия лозы с опоры её пригибают к земле, накрывают растительными материалами и дополнительно фиксируют агроволокном. В особенно суровых условиях сверху набрасывают ещё и слой снега.

Осенний уход за виноградом включает обрезку, профилактику болезней, подкормку, влагозарядковый полив и укрытие на зиму. Эти пять шагов помогают лозе восстановить силы и гарантируют, что весной она проснётся здоровой и готовой к новому урожаю.