грейпфрут
грейпфрут
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:40

Витамин С против вашего сердца: как цитрус сбивает ритм лечения

Грейпфрут может вызвать побочные эффекты при приёме статинов и лекарств от давления — эксперты

Утро с половинкой грейпфрута или стаканом свежего сока кажется отличным началом дня: витамин С, калий, лёгкая кислинка. Но для тех, кто принимает определённые лекарства, такой выбор может быть опасным.

Почему грейпфрут влияет на лекарства

Главная причина в особых соединениях — фуранокумаринах. Они блокируют фермент CYP3A4 в кишечнике, который в норме "фильтрует" часть действующего вещества и не позволяет ему в полном объёме попасть в кровь. Когда фермент блокирован, концентрация препарата в организме повышается, а значит, усиливаются и побочные эффекты.

Иногда результат бывает обратным: грейпфрут мешает работе белков-транспортеров, которые доставляют лекарство в клетки. В итоге в кровь поступает меньше действующего вещества, и эффективность лечения падает.

По данным фармаколога И Го, действие грейпфрута может сохраняться до 72 часов и напрямую зависит от количества съеденного фрукта или выпитого сока. У разных людей реакция также будет различаться, так как уровень фермента CYP3A4 индивидуален.

С какими препаратами несовместим грейпфрут

Список довольно длинный: исследователи насчитали более 85 лекарств, взаимодействующих с этим фруктом. Среди них:

• статины для снижения холестерина (симвастатин, аторвастатин);
• блокаторы кальциевых каналов для снижения давления (нифедипин);
• препараты для предотвращения отторжения органов (циклоспорин);
• лекарства от тревожных состояний (буспирон);
• кортикостероиды при болезни Крона (будесонид);
• средства против аритмии (амидарон);
• отдельные антигистаминные препараты (фексофенадин).

Важно учитывать, что не все лекарства в каждой группе опасны. Проверить можно по инструкции или у врача.

Сок или фрукт: что опаснее

И свежий фрукт, и сок могут нарушить действие препаратов. Но сок считается более рискованным, потому что готовится из нескольких плодов и содержит больше активных соединений. Достаточно всего одного стакана, чтобы снизить активность фермента CYP3A4 почти наполовину.

"Даже небольшое количество грейпфрутового сока способно повлиять на эффективность лекарств", — отметила диетолог Эмили Ван Эк.

Есть ли другие фрукты с таким же эффектом

Да, но их немного. К "опасным" относятся помело, танжело и севильский апельсин (его часто используют в мармеладе). Все они тоже содержат фуранокумарины. Остальные цитрусовые — апельсины, лимоны, лаймы — безопасны, как и большинство других фруктов и овощей.

Что делать, если грейпфрут нравится

К сожалению, безопасного способа совмещать его с несовместимыми лекарствами нет. Побочные эффекты зависят от конкретного препарата: от головокружения и перебоев в сердце до мышечных болей и повреждений почек. Поэтому врачи чаще всего советуют полностью исключить фрукт из рациона.

Иногда можно подобрать аналогичный препарат, который не взаимодействует с грейпфрутом. Например, заменить симвастатин на правастатин или аторвастатин на розувастатин. В любом случае решение принимает врач.

Если отказаться полностью не получается, нужно хотя бы не запивать таблетки соком и ограничить количество фрукта. Но регулярное употребление всё равно остаётся под запретом.

