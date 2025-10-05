Виноград оказался не тем, чем мы его считали: фрукт или всё-таки ягода?

Виноград — один из самых древних плодов, известных человеку. Его выращивали тысячи лет назад, из него делали вино, сушили изюмом, добавляли в блюда и ели свежим. Сегодня виноград остаётся любимым продуктом и украшением стола. Но как только речь заходит о том, что это за плод с точки зрения науки и кулинарии, многие задумываются: ягода он или фрукт? Ответ не так очевиден, как кажется, и зависит от того, кто на него смотрит — ботаник или повар.

Виноград глазами ботаников

С точки зрения науки виноград — классическая ягода. Он развивается из завязи цветка, имеет тонкую кожицу, сочную мякоть и несколько семян. Даже у сортов без косточек есть недоразвитые семена, а это подтверждает его принадлежность к категории многосемянных ягод.

К этой же группе относятся:

смородина;

клюква;

крыжовник;

киви;

даже баклажан — неожиданная "ягода" для многих.

Строение этих плодов схоже: мягкая мякоть и семена под тонкой кожурой.

Виноград в кулинарии

Совсем иная логика работает на кухне. В кулинарии виноград чаще называют фруктом. Причина проста: он сладкий, подаётся как десерт и используется в фруктовых салатах, соках и вине. Слово "ягода" у большинства ассоциируется с чем-то мелким и кислым, вроде смородины или клюквы. Поэтому в повседневной речи виноград стал "фруктом", хотя научно это не так.

Сравнение подходов