Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноград
Виноград
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:28

Оказалось, что виноград ближе к баклажану, чем к яблоку

Ботаники объяснили, почему виноград относится к ягодам, а не к фруктам

Виноград — один из самых древних и любимых плодов, известных человечеству. Его выращивали тысячи лет назад, из него делали вино, сушили изюмом и использовали в самых разных блюдах. Но до сих пор многие спорят: виноград — это фрукт или ягода?

С точки зрения науки

Ботаники утверждают однозначно: виноград — ягода. Он формируется из завязи цветка, покрыт тонкой кожурой, имеет сочную мякоть и содержит семена (у кишмиша они недоразвиты). По этим признакам виноград относится к многосемянным ягодам, в ту же категорию входят смородина, клюква, крыжовник. Даже киви и баклажан с ботанической точки зрения считаются ягодами.

Кулинарная логика

В кулинарии всё проще: виноград относят к фруктам. Причина — его сладость и самостоятельная роль в десертах. Мы привыкли говорить "фруктовый салат с виноградом", а не "ягодный". В повседневной речи слово "ягода" чаще связывают с мелкими и кислыми плодами, поэтому виноград оказался в "фруктовой" компании.

Почему возникает путаница

Разница в определениях объясняется тем, что ботаники исходят из строения и развития плода, а кулинары — из вкуса и назначения. В итоге научная классификация расходится с бытовой, и это закрепилось в языке.

Как объяснить ребёнку

Лучший способ — сравнение. Достаточно разрезать виноградину и ягоду смородины: в обеих есть кожура, сочная мякоть и семена. Так легко показать, что виноград тоже ягода, просто он больше и слаще.

Лайфхаки для дачников и хозяек

Знание о винограде полезно не только для школьных уроков, но и в быту:

  1. Сушка - подсушив грозди в тени или духовке, можно сделать домашний изюм.

  2. Заморозка - целые ягоды отлично сохраняются и подходят для смузи, десертов и охлаждения напитков.

  3. Уход за кустом - для сладких и сочных плодов важно много солнца и правильная обрезка.

  4. Домашние напитки - из винограда легко приготовить морс, который утоляет жажду.

  5. Использование кожуры - высушенная кожура подойдёт для ароматного чая.

Таким образом, виноград — стопроцентная ягода по науке, но фрукт в кулинарии. И именно в этом заключается его уникальность: он объединяет в себе и вкусное лакомство, и объект научного интереса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка сегодня в 17:13

Секреты ухода за юккой: как избежать распространенных ошибок

Юкка — это не только экзотичное комнатное растение, но и природный символ. Узнайте все секреты её ухода и зашифрованные особенности!

Читать полностью » Как избавиться от 15 поколений белокрылки за одну обработку — метод агрономов сегодня в 16:13

Секрет идеальной зимовки теплицы: что осенью делают опытные садоводы, чтобы весной не плакать над урожаем

Осенняя подготовка теплицы: эффективные методы борьбы с вредителями, дезинфекция серными шашками и перекопка почвы. Как снег и зола помогут получить богатый урожай в новом сезоне.

Читать полностью » Учёные NASA: зеленая лилия снижает уровень органических загрязнителей в квартире сегодня в 16:04

Этот цветок работает лучше кондиционера: вот в чём его секрет зеленой лилии

Хлорофитум стал любимцем миллионов: он красив, неприхотлив и доказано очищает воздух. Чем это растение заслужило статус идеального для дома?

Читать полностью » Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей сегодня в 15:13

Использую секретный метод обрезки клубники — на следующий год урожай впечатляет соседей

Как правильно обрезать клубнику осенью для богатого урожая? Секреты сроков, ухода за ремонтантными сортами и подкормки после процедуры. Узнайте, какие ошибки могут погубить кусты.

Читать полностью » Полёвки и зайцы остаются главной угрозой деревьям зимой в Самарской области сегодня в 14:26

В Самаре мыши бодрствуют зимой, а садоводы дремлют: чем это грозит весной

Зимой грызуны в Самарской области особенно опасны для садов. Узнайте секреты, как защитить деревья и кустарники, чтобы весной они остались целыми.

Читать полностью » Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения сегодня в 14:13

Удобрение на полгода вперёд: рыбная мука скрывает неожиданный секрет плодородия

Рыбная мука — органическое удобрение с пролонгированным действием до 8 месяцев. Улучшает структуру почвы, повышает урожайность на 30% и заменяет химикаты. Узнайте нормы внесения для овощей, деревьев и как избежать ошибок.

Читать полностью » Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений сегодня в 13:17

Тля не умирает с морозами: скрытая угроза для садоводов Ярославской области

Жители Ярославской области делятся секретами, как избавиться от тли перед зимой. Осенний подход помогает встретить весну с чистым и здоровым садом.

Читать полностью » Правильное использование кофейной гущи в саду: мифы и реальность сегодня в 13:01

Японский секрет: что добавляют в почву вместо кофейной гущи, чтобы спасти растения

Кофейная гуща — небезопасное удобрение: её кофеин и кислотность могут погубить базилик, свёклу и молодые ростки. Узнайте, как правильно компостировать отходы и спасти урожай от «кофейного яда».

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE
Дом

Пауки осенью: энтомологи назвали запахи цитрусовых, которые отпугивают насекомых
Садоводство

Алексей Косяков: рост доли ИЖС увеличил площадь жилья, покупаемого по ипотеке
Авто и мото

Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора
Красота и здоровье

Психолог Соловьева связала незавершённую сепарацию с алкоголем и перееданием
Красота и здоровье

Профессор Alonso: Мальва снижает воспаление слизистых и облегчает кашель
Красота и здоровье

Психолог Морозова рассказала, как справиться с навязчивыми мыслями вечером
Культура и шоу-бизнес

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet