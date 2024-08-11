Готовим виноград к зиме: ключевые мероприятия по уходу за ним в августе

Август - один из ответственных периодов в уходе за виноградом. Именно в это время растение активно готовится к зимовке, нуждаясь в особом внимании садовода. Рассмотрим основные работы по уходу за виноградом, которые нужно проводить в августе.
Полив винограда
В августе виноград особенно нуждается в регулярном и обильном поливе. Это поможет растению накопить питательные вещества и влагу, необходимые для успешной перезимовки. Почву необходимо увлажнять, но не допускать застоя воды.
Подкормка и рыхление грунта
В первой половине августа виноград следует подкормить комплексным минеральным удобрением, богатым фосфором и калием. Это стимулирует вызревание побегов и улучшает качество ягод. Также нужно регулярно рыхлить приствольный круг для лучшего доступа воздуха к корням.
Обрезка и формирование куста
В начале августа проводят зеленую обрезку - удаляют лишние побеги, прищипывают верхушки побегов, чтобы направить силы растения на вызревание плодов. Также можно сформировать оптимальную конструкцию куста, обеспечив хорошую освещенность.
Защита от болезней и вредителей
В августе виноград особенно подвержен грибковым заболеваниям, поэтому необходима профилактическая обработка фунгицидами. Также нужно следить за появлением вредителей и при необходимости применять инсектициды.
Укрытие на зиму
Ближе к концу августа можно начать подготовку винограда к зимовке. Это включает в себя обрезку лишних побегов, укладку лозы на зимнее хранение, окучивание кустов.
Выполняя все эти работы в августе, вы сможете обеспечить винограду крепкий иммунитет перед зимовкой и заложить хороший фундамент для богатого урожая в следующем сезоне.
Фото: W.carter.
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