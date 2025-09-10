Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виноград
© commons.wikimedia.org
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:45

Хитрый способ укрытия винограда: используйте это простое средство и собирайте богатый урожай каждый год

Секреты опытных виноделов: как укрыть виноград на зиму, чтобы не сгнил

Виноград считается теплолюбивой культурой, и его главная слабость — неустойчивость к морозам. Зимы в средней полосе и на севере России становятся настоящим испытанием для лозы. Чтобы сохранить кусты, садоводы используют разные способы укрытия, но важно не только выбрать подходящий материал, но и правильно рассчитать сроки.

Когда лучше укрывать виноград

Единой даты, подходящей для всех регионов, нет. Ориентироваться стоит на погоду и состояние лозы. Если накрыть слишком рано, растение запреет и может заболеть, а если опоздать — есть риск повреждения почек морозом. Опытные виноградари рекомендуют начинать работы, когда ночные температуры стабильно держатся около -5 °C. Этот период считается оптимальным: растение закаляется, древесина дозревает, и куст переходит в состояние покоя.

Укрытие лапником

Один из самых экологичных и надежных способов — использование лапника. Для тех, кто живет рядом с хвойным лесом, это идеальный вариант. Лозу пригибают к земле и накрывают еловыми или сосновыми ветками, располагая их иголками вниз. Лапник не только защищает от холода, но и препятствует развитию грибковых заболеваний. Весной укрытие необходимо снять сразу после схода снега, иначе лоза начнет преть.

Укрытие опавшими листьями

Для садоводов, у которых рядом парк или лес, этот способ становится настоящей находкой. Но важно, чтобы листья были сухими и без признаков болезней.

Процесс включает несколько этапов:

  • Лозу укладывают на деревянные решётки и оборачивают мешковиной.
  • Сверху насыпают листья слоем не менее 30 сантиметров.
  • Конструкцию накрывают агроволокном, которое не даст влаге проникнуть внутрь.

Такое укрытие обеспечивает тепло и защищает от промерзания даже в морозные зимы.

Использование древесных опилок

Этот метод применяется реже из-за высокой влагопроницаемости материала.

Чтобы избежать подмерзания и намокания лозы, соблюдают последовательность:

  • На землю раскладывают слой пароизоляции.
  • Лозу аккуратно пригибают, избегая сильных изгибов.
  • Засыпают опилками толщиной не менее 30 сантиметров.
  • Сверху накрывают рубероидом, шифером или деревянными щитами.

Такой способ требует аккуратности, но при правильном исполнении он надежно защищает виноград от морозов.

Что использовать не стоит

Некоторые садоводы выбирают пленку, считая её простым и доступным материалом. Однако это самый неудачный вариант: пленка не пропускает воздух, под ней образуется конденсат, и лоза быстро начинает гнить. Поэтому специалисты советуют полностью отказаться от этого метода.

Каждый способ укрытия винограда имеет свои особенности и подходит для разных условий. Главное — правильно рассчитать время и тщательно подготовить материалы. При соблюдении этих правил кусты без потерь переживут холодное время года, а весной порадуют сильным ростом и обильным урожаем.

Три интересных факта

  1. Виноград известен как одна из древнейших культур: археологи находили семена лозы возрастом более 6 тысяч лет.
  2. Корни винограда способны проникать на глубину до 10 метров в поисках влаги.
  3. В мире выращивается более 8 тысяч сортов винограда, и часть из них адаптирована даже к холодному климату.

