Хрупкая граница между урожаем и катастрофой: виноград в Мордовии

В условиях умеренно-континентального климата Республики Мордовия с затяжной весной, возможными заморозками до середины мая и завершением вегетации в первой половине октября важно правильно "вписать" обработки по лозе в погодные окна. Для региона характерны последние весенние заморозки примерно 4-16 мая, первые осенние — около 18-20 сентября; устойчивый снежный покров обычно устанавливается к концу ноября, а вегетация заканчивается 11-14 октября. Эти ориентиры помогают планировать опрыскивания и не терять эффективность препарата.

Что такое медный купорос и бордосская смесь

Медный купорос (сульфат меди) — контактный фунгицид; чаще всего на винограде его используют в составе бордосской жидкости (купорос + гашёная известь). Для деревьев и кустарников применяют 3% раствор до распускания почек и 1% — в период вегетации; растворы готовят, растворяя компоненты раздельно и тонкой струйкой вливая медный раствор в известковое "молоко".

Какие болезни держим под контролем

Медьсодержащие препараты эффективны против пероноспорозов (милдью), антракноза, чёрной гнили, фомопсиса и ряда пятнистостей — то есть того "наборчика" инфекций, который чаще всего и досаждает лозе в средней полосе.

Сезонная схема для Мордовии

Ранняя весна (окно: конец апреля — первая половина мая, до распускания почек).

Цель — обеззараживание древесины и профилактика ранневесенних инфекций. Подходят 3% бордосская жидкость по спящим побегам или 0,5-1% растворы по молодым тканям при переходе к "зелёному конусу" (если тепло пришло резко, берём именно мягкие 0,5-1%). Работать при температуре около +5…+10 °C в сухую погоду.

Лето (после цветения).

Используем только 1% бордосскую жидкость по листу — ранним утром или вечером, избегая жары и высокой влажности, чтобы не получить ожоги. Защитное действие около двух недель; крайний срок — не позднее чем за 15 дней до сбора урожая.

Осень (после листопада, до устойчивых морозов — в Мордовии чаще октябрь-первая половина ноября).

Цель — санация лозы перед укрытием. Допускают более "жёсткие" обработки: 3% бордосская жидкость по оголённой лозе или концентрированные растворы медного купороса по древесине/ранкам. Проводим до перехода температур через 0 °C.

Практика приготовления и нормы

1% бордосская жидкость: 100 г медного купороса + 150 г гашёной извести на 10 л воды.

Компоненты разводим отдельно в неметаллической таре и вливаем медный раствор в известковый, постоянно помешивая; при необходимости процеживаем. Всегда сверяйтесь с этикеткой вашего препарата.

Важные правила безопасности и совместимости

Работаем в перчатках, очках и респираторе; не опрыскиваем при жаре (выше ~30 °C), во время цветения и по мокрой листве, не допускаем стекания в водоёмы. Медный купорос несовместим со щелочными растворами и железосодержащими препаратами; прилипатели используем специальные (не хозяйственное мыло).

Нюансы для жителей Мордовии