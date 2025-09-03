Три порции этих ягод в день меняют микробиом

В последние годы слово "суперфуд" прочно закрепилось в медиа и на упаковках продуктов, но за ним стоит не строгий научный термин, а скорее удачный маркетинговый ход. Тем не менее исследования продолжают открывать новые продукты, которые могут принести заметную пользу организму. Одним из таких кандидатов учёные всё чаще называют виноград.

Чем ценен виноград

Исследователь Джон Пеццуто из Университета Западной Новой Англии опубликовал статью в Journal of Agricultural and Food Chemistry, где подробно описал уникальные свойства винограда. По его словам, ягоды содержат более 1600 биологически активных соединений, включая полифенолы и антиоксиданты. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений и снижая риски развития болезней, включая рак.

Учёный проанализировал десятки исследований, посвящённых влиянию винограда на здоровье. Так, в 2023 году специалисты доказали, что регулярное употребление трёх порций ягод в день меняет состав микробиома. А в 2022 году было установлено, что виноград повышает устойчивость кожи к солнечной эритеме — покраснению после воздействия ультрафиолета. При этом Пеццуто подчёркивает: ценность имеет именно цельный продукт, а не вытяжки или отдельные компоненты.

Откуда появился термин "суперфуд"

Само слово возникло не в лабораториях, а в рекламных кампаниях. В середине XX века United Fruit Company продвигала бананы как суперфуд, акцентируя внимание на их удобстве и пользе. Позже в эту категорию стали включать другие продукты с высоким содержанием полезных веществ.

В разных странах подход к этому термину отличается. Например, в Великобритании слово superfood разрешается использовать на упаковках только при наличии научных подтверждений. Поэтому в список суперфудов в разное время попадали семена чиа, авокадо, ягоды годжи, спирулина, черника и клубника.

Есть ли реальная польза

Важно понимать: один продукт не способен кардинально изменить состояние организма или защитить от болезней. Диетологи подчёркивают, что эффект суперфудов всегда относительный. Листовые овощи действительно богаты клетчаткой и помогают дольше ощущать сытость, но это не означает, что шпинат способен защитить от ожирения. Ягоды годжи содержат антиоксиданты и витамины, однако их влияние ограничено и не отменяет других факторов, влияющих на воспалительные процессы.

Рациональное питание всегда складывается из системы, а не из одного "волшебного" ингредиента. Баланс белков, жиров и углеводов, достаточное количество овощей, фруктов и цельных злаков — вот основа здоровья. Суперфуды могут быть лишь приятным дополнением для разнообразия и вкуса, но не заменой полноценного меню.

Итог

История с виноградом показывает: привычные продукты могут оказываться не менее ценными, чем экзотические ягоды или водоросли. Главное — не ожидать от них чудес, а использовать как часть разумного и сбалансированного питания.