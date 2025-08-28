Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:04

Скворцы и осы атакуют лозу: как виноградарю спасти ягоды

В Италии для отпугивания скворцов на виноградниках используют звуковые установки

Созревший виноград становится лакомым кусочком не только для людей, но и для пернатых и насекомых. Скворцы, дрозды и осы способны уничтожить значительную часть урожая за считанные дни. При этом у каждой группы вредителей свои способы нападения: птицы выклёвывают целые ягоды, а осы выгрызают кожицу и высасывают сок. Чтобы плоды сохранили сладость и аромат, виноградарю приходится прибегать к хитрым приёмам.

Сетки для защиты от птиц

Наиболее надёжный способ спасти гроздья от скворцов и дроздов — натянуть специальную садовую сетку. Она закрывает куст целиком и делает ягоды недосягаемыми. Однако есть важные нюансы: сетка должна быть прочной и закреплена без щелей, иначе птицы найдут лазейку.

Минус в том, что плотное укрытие затрудняет сбор урожая и снижает циркуляцию воздуха. В результате повышается риск грибковых заболеваний. Поэтому при использовании сеток важно следить за проветриванием и своевременно убирать повреждённые ягоды.

Органзовые мешочки против ос и шершней

В отличие от птиц, осы и шершни легко находят слабые ягоды и начинают повреждать целые гроздья. Отличным решением стали специальные мешки из органзы. Эта лёгкая прозрачная ткань пропускает солнце и воздух, но остаётся непреодолимой преградой для насекомых.

Такая защита спасает не только от жалящих гостей, но и от черешневой мухи. Важно только использовать качественные мешочки и упаковывать гроздья вовремя — пока насекомые не нанесли серьёзного вреда.

Почему нельзя использовать полиэтиленовые пакеты

Некоторые садоводы пробуют закрывать гроздья полиэтиленом, но это решение оказывается ошибкой. Под плёнкой быстро накапливается конденсат, что приводит к гниению ягод. В качестве альтернативы можно использовать бумажные пакеты, которые позволяют винограду дышать.

Ещё один совет: перед тем как упаковывать гроздья, нужно удалить повреждённые или больные ягоды. В противном случае даже в защитном мешке процесс гниения продолжится и затронет здоровые плоды.

Баланс между защитой и качеством урожая

Лучший результат достигается при сочетании разных методов. Например, сетки защищают виноградник от птиц, а органзовые мешочки — от ос. Такой подход позволяет сохранить не только урожай, но и качество ягод, которые полностью дозревают на кусте, сохраняя сортовой аромат.

Важно помнить, что пчёлы, в отличие от ос, сами не повреждают виноград — они лишь питаются соком из уже расклёванных или испорченных ягод. Поэтому главная задача виноградаря — вовремя ограничить доступ именно ос и птиц.

Интересные факты о винограде и защите урожая

  • В Италии некоторые виноградари используют звуковые установки с хищными криками птиц, чтобы отпугнуть скворцов.
  • В Японии гроздья столового винограда часто заворачивают в индивидуальные бумажные колпачки — это не только защита, но и элемент культуры потребления.
  • Учёные установили, что сетки зелёного цвета меньше пугают птиц, чем белые, поэтому они более эффективны для долгосрочной защиты.

Защита винограда от птиц и ос — важная часть ухода за лозой. Своевременно предпринятые меры помогают сохранить не только количество, но и качество урожая. Правильно подобранный способ защиты позволит ягодам полностью вызреть и подарить богатый вкус — будь то для десерта или для вина.

