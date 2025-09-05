Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Забудьте о зное: вот почему обработка винограда утром или вечером – ключ к здоровью лозы

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда

Правильное время для обработки виноградника играет решающую роль в его здоровье и урожайности. Даже незначительная ошибка может свести к нулю все усилия садовода. Опытные виноградари уверяют: успех зависит не только от выбора препарата, но и от того, когда и при каких условиях он был применён.

Лучшие погодные условия

Для обработки лозы подходит сухой, облачный и безветренный день. Перед процедурой важно проверить прогноз: внезапный дождь способен смыть препарат, и работа окажется напрасной. Особенно это актуально для системных средств — им требуется хотя бы 2-3 часа, чтобы впитаться в растение. После этого осадки уже не страшны. Если же используется контактный препарат, то при дожде сразу после опрыскивания обработку придётся повторять.

Жара тоже может всё испортить. В условиях высокой температуры раствор быстро высыхает, и его эффективность резко снижается. Поэтому знойные дни категорически не подходят для обработки виноградника.

Оптимальное время суток

• Утренние часы возможны только после того, как полностью сойдёт роса. Капли воды на листьях снижают концентрацию препарата.
• Вечером, ближе к закату, температура воздуха опускается до комфортных +20 °C, что идеально для работы.
• Некоторые виноградари выбирают ночное опрыскивание. В это время стоит прохлада (+15…+18 °C), а препарат действует мягче и дольше сохраняет эффективность.

Ошибки новичков

Многие начинающие садоводы допускают схожие просчёты:
• пренебрегают средствами защиты;
• используют неподходящие препараты;
• нарушают дозировку;
• применяют одно и то же средство на всех этапах роста, что вызывает привыкание патогенов;
• игнорируют сроки обработки и годности препаратов.

Важные правила

Есть несколько "золотых" правил, которых следует придерживаться:

  1. Никогда не использовать химию во время цветения — допускаются лишь органические составы.
  2. Менять препараты, чередуя их по механизму действия.
  3. Работать только в сухую и спокойную погоду.
  4. Использовать защитные средства — перчатки, очки и маску.
  5. Завершать обработки за 20-30 дней до сбора урожая.

Биопрепараты и агротехника

Помимо химии, виноградари всё чаще используют биологические препараты на основе грибов, вирусов или бактерий. Они безопаснее и особенно ценятся в органическом земледелии. Но не стоит забывать, что основа защиты — агротехнические приёмы. Правильная обрезка, удаление поражённых листьев, обеспечение хорошей вентиляции лозы значительно снижают риск болезней и делают виноградник устойчивым к инфекциям.

Три интересных факта

  1. Первые опыты с ночным опрыскиванием проводили во Франции, и этот метод до сих пор популярен у виноградарей Бордо.
  2. Виноградная лоза особенно чувствительна к парше и милдью — именно против них чаще всего направлены обработки.
  3. Биопрепараты не только защищают лозу, но и стимулируют её рост за счёт полезных микроорганизмов.

