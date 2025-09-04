Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием
Август богат на ягоды, но именно виноград учёные выделяют как главного лидера по пользе для здоровья.
Что показало исследование
В журнале Journal of Agriculture and Food Chemistry опубликованы данные, согласно которым свежий виноград можно считать настоящим суперфудом.
-
Главное богатство — полифенолы.
Эти фитонутриенты обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием:
-
защищают клетки от окислительного стресса,
-
замедляют процессы старения,
-
укрепляют сердце и сосуды,
-
поддерживают работу мозга и кишечника,
-
укрепляют иммунную систему.
-
-
Дополнительно виноград содержит фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды, стильбены.
Особое внимание уделяется ресвератролу, снижающему риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Цвет имеет значение
-
Фиолетовый виноград - чемпион по содержанию антоцианов, обладает наибольшей антиоксидантной активностью.
-
Красный виноград - полезен, но концентрация защитных соединений ниже.
-
Зелёный виноград - содержит меньше антиоксидантов, но остаётся ценным источником витаминов и минералов.
Сколько есть
Эксперты советуют не переусердствовать:
1-2 чашки (22-44 ягоды) в день достаточно, чтобы ощутить пользу без лишнего сахара и калорий.
Итог
Виноград — это не просто сладкое угощение, а продукт, который поддерживает сердце, мозг, кишечник и иммунитет. Фиолетовые сорта приносят максимум пользы, но в любом виде эта ягода станет важной частью здорового рациона.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru