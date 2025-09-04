Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием

Август богат на ягоды, но именно виноград учёные выделяют как главного лидера по пользе для здоровья.

Что показало исследование

В журнале Journal of Agriculture and Food Chemistry опубликованы данные, согласно которым свежий виноград можно считать настоящим суперфудом.

Главное богатство — полифенолы.

Эти фитонутриенты обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием: защищают клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения, укрепляют сердце и сосуды, поддерживают работу мозга и кишечника, укрепляют иммунную систему.

Дополнительно виноград содержит фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды, стильбены.

Особое внимание уделяется ресвератролу, снижающему риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Цвет имеет значение

Фиолетовый виноград - чемпион по содержанию антоцианов, обладает наибольшей антиоксидантной активностью.

Красный виноград - полезен, но концентрация защитных соединений ниже.

Зелёный виноград - содержит меньше антиоксидантов, но остаётся ценным источником витаминов и минералов.

Сколько есть

Эксперты советуют не переусердствовать:

1-2 чашки (22-44 ягоды) в день достаточно, чтобы ощутить пользу без лишнего сахара и калорий.

Итог

Виноград — это не просто сладкое угощение, а продукт, который поддерживает сердце, мозг, кишечник и иммунитет. Фиолетовые сорта приносят максимум пользы, но в любом виде эта ягода станет важной частью здорового рациона.