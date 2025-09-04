Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноград
Виноград
© Own work by JB aus Siegen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием

Эксперты назвали оптимальную норму винограда для здоровья — до двух чашек в день

Август богат на ягоды, но именно виноград учёные выделяют как главного лидера по пользе для здоровья.

Что показало исследование

В журнале Journal of Agriculture and Food Chemistry опубликованы данные, согласно которым свежий виноград можно считать настоящим суперфудом.

  • Главное богатство — полифенолы.
    Эти фитонутриенты обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием:

    • защищают клетки от окислительного стресса,

    • замедляют процессы старения,

    • укрепляют сердце и сосуды,

    • поддерживают работу мозга и кишечника,

    • укрепляют иммунную систему.

  • Дополнительно виноград содержит фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды, стильбены.
    Особое внимание уделяется ресвератролу, снижающему риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Цвет имеет значение

  • Фиолетовый виноград - чемпион по содержанию антоцианов, обладает наибольшей антиоксидантной активностью.

  • Красный виноград - полезен, но концентрация защитных соединений ниже.

  • Зелёный виноград - содержит меньше антиоксидантов, но остаётся ценным источником витаминов и минералов.

Сколько есть

Эксперты советуют не переусердствовать:
1-2 чашки (22-44 ягоды) в день достаточно, чтобы ощутить пользу без лишнего сахара и калорий.

Итог

Виноград — это не просто сладкое угощение, а продукт, который поддерживает сердце, мозг, кишечник и иммунитет. Фиолетовые сорта приносят максимум пользы, но в любом виде эта ягода станет важной частью здорового рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации сегодня в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Малосольные огурцы без рассола: кулинары назвали рецепт быстрого засола в пакете сегодня в 18:08

Малосольные огурцы, которые невозможно хранить: исчезают быстрее, чем вы их солите

Малосольные огурцы без рассола — быстрый способ приготовить хрустящую закуску всего за несколько часов. Узнайте маленькие хитрости этого метода.

Читать полностью » Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут сегодня в 17:23

Магазинные пачки меркнут: эти домашние сухарики делаются быстрее, чем открывается упаковка

Хрустящие чесночные сухарики всего за 15 минут – секреты, которые сделают их вкуснее магазинных и идеальными для супов и салатов.

Читать полностью » Лепёшки на кефире с картошкой и зеленью: готовятся за 20 минут сегодня в 16:38

Без этих лепёшек картошка так и останется скучным гарниром — и придётся снова тратить деньги на магазинные полуфабрикаты

Сочные лепёшки на кефирном тесте с картофельной начинкой. Два варианта рецепта, которые легко приготовить и подать горячими со сметаной.

Читать полностью » Скороспелые блины: сода и лимонная кислота создают ажурный рисунок на поверхности сегодня в 15:23

Хотите блины без долгой возни? Старый способ делает их ажурными за минуты

Старые кулинарные книги хранят маленькие хитрости. Среди них — секрет скороспелых блинов, которые получаются ажурными и лёгкими без долгого ожидания.

Читать полностью » Тесто на кефире формирует тонкие блины с характерными отверстиями сегодня в 14:53

Чем больше дырочек — тем вкуснее? Неожиданный парадокс домашней кухни

Ажурные блины на кефире с дырочками — простой рецепт с секретами, который поможет приготовить нежные и ароматные блинчики для идеального завтрака.

Читать полностью » Бисквит из тыквы: манку замачивают в кефире на 30 минут для мягкости теста сегодня в 14:44

Бюджетный десерт из тыквы: три ингредиента и результат лучше покупного пирога

Этот десерт из тыквы порадует даже тех, кто обычно не любит её вкус. Узнайте секреты приготовления воздушного бисквита с цитрусовыми нотками.

Читать полностью » Кексы с изюмом, приготовленные в силиконовых формах, получаются мягкими и ароматными сегодня в 14:27

Домашние кексы с изюмом: что скрывает простой рецепт на кефире

Нежные кексы с изюмом в формочках за 45 минут — аромат и вкус, которые удивят. Простой рецепт для душистого чая или кофе, без лишних хлопот!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-реабилитолог развеял миф о вреде сна на левом боку
Еда

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром
Туризм

В Шереметьево задержали туриста с поддельными украшениями Cartier, Tiffany и BVLGARI
Питомцы

Ветеринар Марианна Онуфриенко: домашние животные помогают детям развивать доброту и ответственность
Садоводство

Осенняя обработка инвентаря защитит металл от ржавчины и дерево от растрескивания
Красота и здоровье

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ
Дом

Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet