© Own work by JB aus Siegen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:39

Магия цвета: какой виноград принесёт вам максимальную пользу – красный, зелёный или фиолетовый

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной

Виноград — ягода с противоречивой репутацией у специалистов по питанию. Многие диетологи относятся к нему с осторожностью из-за высокого содержания сахара. Поэтому людям с избыточным весом и нарушениями углеводного обмена лучше ограничить его потребление. Однако для здорового человека виноград может стать настоящим источником пользы, отметила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Чем полезен виноград разных сортов

В ягодах содержатся полифенолы и антиоксиданты, состав которых зависит от цвета. Фиолетовый виноград богат антоцианами, которые обладают выраженными противораковыми свойствами. Красные и розовые сорта содержат кверцетин, поддерживающий здоровье сердца и способный помогать в борьбе с вирусными инфекциями.

Зелёный виноград отличается высоким содержанием магния, необходимого для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

"Кроме того, в нём много калия, который расширяет сосуды и устраняет плохой холестерин. Плюс, есть рутин, укрепляющий сосудистую стенку", — пояснила диетолог Марият Мухина.

Полезные свойства косточек

Не стоит игнорировать виноградные косточки: они содержат нерастворимую клетчатку, а также омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Эти вещества благоприятно влияют на обмен веществ и защищают сосуды.

Сколько можно есть

Даже полезный продукт важен в умеренных количествах. Для здорового человека оптимальной нормой считается 100-200 граммов винограда в день. Если речь идёт об изюме, то дозу стоит уменьшить до 50 граммов, так как в сушёных ягодах концентрация сахара значительно выше.

Виноград нельзя назвать универсальной ягодой, подходящей всем без исключения. Но при правильном выборе сорта и умеренном употреблении он способен принести организму ощутимую пользу, поддерживая работу сердца, сосудов и иммунной системы.

