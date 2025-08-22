Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:17

Август решает судьбу урожая винограда: что нужно сделать прямо сейчас

Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу

Август — решающий месяц для виноградной лозы. Плоды начинают наливаться, менять окраску и постепенно набирать сладость. Но просто ждать сбора урожая — ошибка. В это время виноград нуждается в особом уходе, чтобы ягоды получились вкусными, а грозди — здоровыми и обильными.

Обрезка и регулирование роста

Лоза имеет свойство быстро разрастаться, заполняя пространство и затеняя соседние растения. В августе стебли рекомендуется укорачивать до 6-8 листьев над каждой гроздью. Появляющиеся боковые побеги нужно прищипывать над вторым листом. Особое внимание стоит уделить бесплодным побегам — они забирают силы у растения, но не дают урожая, поэтому их лучше удалить.

Контроль листвы

Слишком густая листва мешает солнечному свету достигать ягод. Чтобы плоды быстрее зрели и становились слаще, удаляют часть листьев с восточной и южной стороны куста. Однако нельзя оголять грозди полностью: оставшиеся листья служат защитой от сильного солнца и предотвращают ожоги.

Прореживание гроздей

Если виноград очень урожайный, ягоды могут пострадать. Слишком плотное соседство гроздей повышает риск грибковых заболеваний, в частности серой гнили. Оптимальный вариант — оставлять не более двух гроздей на каждом побеге. Такая мера позволит ягодам налиться и сохранить полноценный вкус.

Правильный полив

Когда виноград начинает окрашиваться, он особенно нуждается во влаге. Оптимально поливать кусты раз в 7-10 дней, используя обильный, но не поверхностный полив. Когда ягоды почти дозрели, полив сокращают, иначе плоды могут растрескаться и потерять насыщенный вкус.

Подкормка для сладких ягод

Август — время перехода от азотных удобрений к калийно-фосфорным. Именно они помогают ягодам стать более сладкими, укрепляют кожицу и делают грозди устойчивыми к болезням. Хорошо работает внекорневая подкормка с калием, магнием и кальцием. Не стоит забывать и о микроэлементах: бор и цинк особенно важны для формирования урожая.

Подвязка и формирование

Чтобы лоза не запутывалась и не ломалась под тяжестью ягод, её подвязывают, направляя побеги параллельно опорам. Это обеспечивает вентиляцию и защищает виноград от загнивания.

Защита от вредителей и болезней

Зреющий виноград притягивает не только людей, но и насекомых, а также птиц. Для защиты используют специальные сетки или мешочки на грозди. Можно применять и ловушки для ос и других насекомых. Обязательно следите за признаками заболеваний: в августе виноград особенно уязвим к серой гнили и милдью. При первых симптомах нужно сразу обработать кусты.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу и улучшить состояние почвы, применяют мульчу — солому, кору или опавшую траву. Она помогает поддерживать равномерную влажность, что особенно важно в жаркие дни.

Интересные факты о винограде

  • Самая древняя находка виноградных семян датируется 8 тысячами лет назад — виноград выращивали ещё в эпоху неолита.
  • В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда, но лишь около 1,5 тысячи активно используются в сельском хозяйстве.
  • Виноград — один из немногих фруктов, который способен самостоятельно продолжать дозревать уже после сбора.

Августовский уход за виноградом — это не просто несколько мелких процедур, а залог будущего урожая. Обрезка, прореживание, подкормка и защита от вредителей позволяют лозе направить силы на плоды. В итоге виноград станет сладким, сочным и порадует хозяев обильными гроздями.

