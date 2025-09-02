Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виноград
Виноград
© Own work by Andshel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:05

Виноградный компас: как правильно подкормить и полить лозу в сентябре, чтобы собрать богатый урожай

Подкормка и полив винограда осенью: что важно знать для здоровья куста и урожая

Сентябрь — один из самых напряжённых месяцев для виноградника. Урожай почти собран, но именно в это время закладывается основа будущего плодоношения и формируется зимостойкость лозы. Ошибки осенью обходятся особенно дорого: если побеги не успеют вызреть, они могут погибнуть при первых же морозах. Поэтому сентябрьский уход за виноградом требует внимательности и системности.

Подкормка: фосфор и калий вместо азота

В начале осени винограду уже не нужен азот: он провоцирует рост зелёной массы, которая осенью становится лишней нагрузкой. Главные элементы этого периода — фосфор и калий.

  • Фосфор отвечает за развитие корней и правильное вызревание древесины.
  • Калий повышает морозостойкость, улучшает вкус и сахаристость ягод.

Чаще всего используют монофосфат калия или сернокислый калий. Для внекорневой обработки достаточно 20-30 г на 10 л воды. Первые опрыскивания делают в щадящей дозировке, а затем постепенно увеличивают концентрацию.

Под корень подкормку вносят реже, но эффект от неё длительнее. Для одного куста достаточно 20-25 г препарата, разведённых в ведре воды.

Полив: меньше значит лучше

Сентябрьский полив требует особой осторожности.

  • Переувлажнение ведёт к растрескиванию ягод, пробуждению новых побегов и задержке вызревания древесины.
  • Пересушивание оборачивается увяданием ягод, пожелтением листвы и остановкой роста.

Оптимальное решение — один глубокий полив, примерно 30 литров под куст. Он позволяет насытить почву влагой без риска для лозы.

Своевременный сбор урожая

Нельзя держать зрелые грозди на кусте слишком долго. Пока они висят, растение тратит силы на поддержание ягод, а не на подготовку побегов к зиме. Ранняя уборка позволяет кусту направить ресурсы на вызревание древесины, что повышает шансы на успешную зимовку.

Опытные виноградари подчёркивают: чем раньше ягоды будут сняты, тем крепче и здоровее будет лоза весной.

Угроза ранних заморозков

В северных регионах сентябрь нередко приносит холодные ночи. Если побеги ещё не успели вызреть, можно соорудить временное укрытие — лёгкий парник из дуг и плёнки или агроволокна.

Такое решение создаёт тёплый микроклимат, продлевая сезон и давая лозе шанс укрепиться. Укрытие снимают днём, чтобы не было перегрева и излишней влажности.

Как проверить вызревание лозы

Есть два основных способа:

  • По цвету и звуку. Вызревший побег коричневый, при сгибании слегка хрустит.

  • С помощью йода. Если капнуть йод на срез зелёной лозы, он останется зелёным. Коричневое окрашивание подтверждает готовность к зиме.

Эти простые методы позволяют садоводу определить, насколько хорошо куст подготовлен к холодам.

Сентябрьский уход за виноградом — это баланс между поливом и просушкой, своевременной уборкой урожая и грамотными подкормками. Всё, что сделано в этот месяц, напрямую влияет на урожай будущего года.

Три интересных факта

  1. Виноград упоминается в письменных источниках более 8 тысяч лет назад — первые упоминания находят в Месопотамии и Древнем Египте.
  2. У лозы есть уникальная особенность — она может плодоносить до 100 лет, если куст правильно формировать и регулярно омолаживать.
  3. Цвет листьев осенью зависит не только от сорта, но и от состава почвы: при высоком содержании калия они становятся ярко-красными, при избытке азота — жёлтыми.

