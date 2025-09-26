Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
виноград
виноград
© commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована вчера в 23:30

Маринуют, запекают, жарят: как виноград превращается в закуску

Московские шеф-повара показали необычные закуски с виноградом — от маринада до гриля

Виноград давно вышел за рамки роли десертной ягоды. Сегодня его используют не только для вина или сладких блюд, но и как основу для оригинальных закусок. Московские шеф-повара предлагают самые разные варианты: маринуют ягоды в пряных смесях, запекают их, подают с сырами и оливками. Такие блюда эффектно смотрятся на столе и легко готовятся в домашних условиях.

Мочёный виноград от Евгения Кузнецова

Бренд-шеф ресторана "#Сибирьсибирь" предлагает использовать для рецепта тёмный виноград — он даёт более насыщенный вкус. Ягоды заливают пряным маринадом из воды, корицы, гвоздики, лемонграсса, имбиря, сахара, соли и азиатских соусов мицукан и мирин.

Маринад доводят до кипения, пробуют — вкус должен быть чуть солоноватым и кисловатым. После остывания заливают им виноград, оставляют при комнатной температуре на сутки, а затем убирают в холодильник.

Виноград с оливками от Арины Журавлёвой

Шеф Urban Winery сочетает сладость винограда с солёностью оливок. Для маринада берут яблочный уксус, воду, сахар и специи — корицу, гвоздику, семена горчицы. После прогрева и остывания маринадом заливают ягоды, а затем соединяют с оливковым маслом и зелёными оливками.

"Такой виноград отлично подходит к вину", — отметила бренд-шеф Арина Журавлёва.

Виноград-гриль от Андрея Хохлова

Шеф Fiorentini предлагает ещё более необычный вариант — ягоды, обжаренные на гриле. Их маринуют в смеси бальзамического уксуса, крем-бальзамика, тимьяна, чеснока, кориандра и масел. Виноград жарят на огне, затем заливают горячим маринадом и оставляют на сутки в холодильнике. Для блюда лучше всего подходит тёмный виноград без косточек.

Печёный виноград со страчателлой от Тома Халпина

Шеф ресторана Maya рекомендует подвялить виноград целыми гроздьями над огнём в течение шести часов или запечь на гриле. После этого ягоды соединяют с уваренным вином, розмариновой солью, оливковым маслом и соком лайма. Закуска подаётся с нежной страчателлой и несколькими листиками свежей мяты.

"Лучше вялить виноград целыми гроздьями — так ягоды приобретают разную текстуру, и блюдо становится интереснее", — сказал бренд-шеф Том Халпин.

Почему стоит попробовать

Эти рецепты доказывают: виноград прекрасно сочетается с пряностями, кисло-сладкими соусами, сырами и даже дымным ароматом гриля. Такие закуски разнообразят привычное меню и станут изюминкой праздничного стола.

